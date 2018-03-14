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В блогах: и мимы есть в Самаре, и свой Джексон...

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Самара попросила Путина выделить деньги на новый Дворец спорта

Самара попросила Путина выделить деньги на новый Дворец спорта

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить строительство нового Ледового дворца спорта в Самаре в адресную инвестиционную программу и рассмотреть возможность софинансирования из федерального бюджета, передает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской 

13 марта 2018, 04:54
Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит Самару

Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит Самару

Самару в среду, 14 марта, посетит вице-премьер Дмитрий Рогозин. Об этом врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил во вторник, 13 марта, на заседании Самарской губернской думы. Глава региона выступил перед депутатами с докладом о поручениях, которые президент России Владимир 
13 марта 2018, 01:32
«АктивКапитал Банк» открыл кредитную линию новому резиденту ТОСЭР «Тольятти»

«АктивКапитал Банк» открыл кредитную линию новому резиденту ТОСЭР «Тольятти»

«АктивКапитал Банк» продолжает финансировать деятельность предприятий, способствующих развитию экономики региона.

В феврале 2018 года открыта третья кредитная линия ООО «ВолгаГофроПак+» (г. Тольятти). Объем кредитной линии составляет 250 млн рублей, срок - до февраля 2021 года. Денежные средства будут направлены на пополнение 

12 марта 2018, 02:17
Авиадвигатель для полетов в ближнем космосе создали в России

Авиадвигатель для полетов в ближнем космосе создали в России

Двигатель, который позволит самолетам перемещаться и в атмосфере Земли, и в ближнем космосе, появился в России. Его представят на форуме «Армия-2016».
Двигатель планируют использоваться на перспективном воздушно-космическом самолете. Созданная отечественными инженерами силовая установка получит два режима: для полета в атмосфере 

13 июля 2016, 03:21
Рогозин: Космическая медицина РФ победит ожирение

Рогозин: Космическая медицина РФ победит ожирение

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что космический опыт поможет врачам преодолеть ожирение жителей нашей страны. По его мнению, развитие инфраструктуры в космосе и производство новых препаратов окажет помощь в борьбе против развивающихся болезней.
Совершенствование космической индустрии предоставляет больше возможностей не только 

1 июля 2016, 03:43
Россия пустит частные компании на рынок космических услуг

Россия пустит частные компании на рынок космических услуг

Через пять лет наша страна намерена пустить на рынок космических услуг частные компании. Вице-премьер Дмитрий Рогозин, который непосредственно курирует эту сферу, заявил, что к 2020 году в стране, согласно перспективным планам, в полную силу заработает система поддержки предприятий отрасли. Для 
27 октября 2015, 04:05
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