В среду, 14 марта, в Самару приедет заместитель председателя российского правительства Дмитрий Рогозин. По предварительной информации, он проведет совещание в областном правительстве, а также посетит два предприятия курируемой им космической отрасли - РКЦ «Прогресс» и завод «Кузнецов». Стоит вспомнить, что в последнее время столица нашего региона стала местом частых визитов чиновников федерального уровня. Так в конце марта это был зам председателя правительства Аркадий Дворкович, а в минувший вторник в Тольятти прибыл министр экономического развития Максим Орешкин. В прошлую среду в Самаре с визитом побывал президент Владимир Путин, он посетил булочно-кондитерский комбинат, встретился с женщинами-предпринимателями и провел заседание агентства стратегических инициатив.
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В блогах: и мимы есть в Самаре, и свой Джексон...
Блогер s7005 поведал про самарский свадебный кризис: "Некоторое время назад здание, где находится арт-гостиная "Вернисаж", позиционировало себя как самый большой магазин свадебного платья... разумеется, в Самаре. Но пришлось свернуться. Не берет народ платья. Все-таки в Самаре и области стали действительно …
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13 марта 2018, 08:02
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В блогах: "Почему в Самаре ненавидят пешеходов и желают им смерти?"
Блогер Виталий Политов задается вопросом, "почему в Самаре ненавидят пешеходов и желают им смерти"? Автор поведал про опасный перекресток на пересечении Мичурина и Московского шоссе. "Из-за чьего-то непродуманного решения здесь ежедневно сотни (если не тысячи) людей подвергаются опасности быть сбитыми. Из-за …
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13 марта 2018, 07:00
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Самара попросила Путина выделить деньги на новый Дворец спорта
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить строительство нового Ледового дворца спорта в Самаре в адресную инвестиционную программу и рассмотреть возможность софинансирования из федерального бюджета, передает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской …
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13 марта 2018, 04:54
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Вице-премьер Дмитрий Рогозин посетит Самару
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13 марта 2018, 01:32
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«АктивКапитал Банк» открыл кредитную линию новому резиденту ТОСЭР «Тольятти»
«АктивКапитал Банк» продолжает финансировать деятельность предприятий, способствующих развитию экономики региона.
В феврале 2018 года открыта третья кредитная линия ООО «ВолгаГофроПак+» (г. Тольятти). Объем кредитной линии составляет 250 млн рублей, срок - до февраля 2021 года. Денежные средства будут направлены на пополнение …
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12 марта 2018, 02:17
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Авиадвигатель для полетов в ближнем космосе создали в России
Двигатель, который позволит самолетам перемещаться и в атмосфере Земли, и в ближнем космосе, появился в России. Его представят на форуме «Армия-2016».
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13 июля 2016, 03:21
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Рогозин: Космическая медицина РФ победит ожирение
Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что космический опыт поможет врачам преодолеть ожирение жителей нашей страны. По его мнению, развитие инфраструктуры в космосе и производство новых препаратов окажет помощь в борьбе против развивающихся болезней.
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1 июля 2016, 03:43
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Россия пустит частные компании на рынок космических услуг
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27 октября 2015, 04:05