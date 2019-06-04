На молочных продуктах появится новая маркировка 16 июля в России начали действовать новые правила маркировки молочных продуктов. Теперь на упаковке или этикетке производители обязаны выделять информационное поле с надписью о том, что продукт содержит растительные масла. При этом сообщение должно быть контрастным по отношению к фону. …