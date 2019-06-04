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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе

В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе

С понедельника, 24 июня, в Самаре запретят остановку машин на кольцевой развязке Московского шоссе и улицы Авроры. О нововведении стало известно сегодня, 4 июня. Автомобилистов просят быть внимательными — ведь машины нарушителей будут отвозить на штрафстоянки. Как пояснили в министерстве 

4 июня 2019, 05:13
В Самаре автомобилисты остановились на Московском шоссе, пропуская утку с утятами

В Самаре автомобилисты остановились на Московском шоссе, пропуская утку с утятами

Во вторник днем, 4 июня, в столице 63-го региона произошел необычный инцидент. В районе 17-го километра Московского шоссе автомобилисты обратили внимание на пернатое семейство - утку с утятами, которые пересекали трассу со стороны Алма-Атинской. Среди бела дня птицы неторопливо перешли 
4 июня 2019, 04:14
Момент смертельного ДТП на Солнечной попал на видео

Момент смертельного ДТП на Солнечной попал на видео

Момент жуткой аварии, в которой погибла молодая женщина, попал в объектив камеры видеонаблюдения, ролик разместили в группе "ДТП 163 Самара". Напомним, что во вторник, 4 июня, на пересечении улиц Солнечной и Губанова в районе 7-й просеки столкнулись две 
4 июня 2019, 03:50
В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей

В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей

В этом году в Тольятти откроют 5 пляжей. Для сравнения: в прошлом сезоне официально купаться можно было лишь на одном — Итальянском. Планируется, что открытие мест отдыха состоится 10 или 15 июня, сейчас их готовят к приему посетителей. По словам 
4 июня 2019, 03:12
В России могут отменить советские ГОСТы

В России могут отменить советские ГОСТы

В России отменят около десяти тысяч советских ГОСТов. Речь идет о государственных стандартах, принятых до 1991 года. Устаревшие требования мешают бизнесу и развитию экономики, поясняют в Росстандарте. Большинство требующих обновления норм относится к сфере добровольного применения. С 2012 года ведомство 

3 июня 2019, 03:28
В Самарской области снесли 5 колонок с некачественной питьевой водой

В Самарской области снесли 5 колонок с некачественной питьевой водой

В Самарской области демонтировали сразу пять колонок с некачественной питьевой водой. Недочеты нашли сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. В частности, было обнаружено несколько нарушений санитарных правил и норм, которые создавали угрозу жизни и здоровью людей, в жидкости, которую местные жители брали 
30 мая 2019, 11:31
Прокуратура нашла 500 нарушений в работе самарских коммунальщиков

Прокуратура нашла 500 нарушений в работе самарских коммунальщиков

Прокуратура проверила работу самарских коммунальщиков и нашла более 500 нарушений в деятельности «ДомКомИнвеста», который обслуживает 1/5 всех домов столицы 63-го региона. Об этом в Твиттере сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Известно, что надзорное ведомство проверило несколько управляющих компаний - ОО 
28 мая 2019, 10:13
В Самарской области «развернули» грузовик с 20 тоннами пармезана

В Самарской области «развернули» грузовик с 20 тоннами пармезана

Сотрудники Самарской таможни остановили грузовую машину, в которой перевозили около 20 тонн сыра. Во время проверки выяснилось, что товар лежал в коробках рядами, в партии насчитали 4438 голов сыра. На них имелась маркировка, что сыр «Пармезан» изготовили в Казахстане. Но 
24 мая 2019, 12:52
В Самаре женщина засунула сына в мусорный бак в поисках просрочки

В Самаре женщина засунула сына в мусорный бак в поисках просрочки

Шокирующие кадры: жители столицы 63-го региона записали на видео, как в микрорайоне Крутые Ключи женщина засунула своего сына в мусорный бак в поисках еды. Не секрет, что сетевые магазины отправляют просроченные или испорченные товары на помойки. По словам очевидца, группа, 
22 мая 2019, 10:29
Минтруд пересмотрит потребительскую корзину

Минтруд пересмотрит потребительскую корзину

Минтруд начал работу по пересмотру потребительской корзины и методики расчета прожиточного минимума для разных групп населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, это позволит улучшить качество минимального набора продуктов питания и приблизить его к рациональным нормам здорового питания. Власти 
21 мая 2019, 01:16
Молочный дефицит: новая электронная система контроля качества может спровоцировать коллапс в розничной торговле

Молочный дефицит: новая электронная система контроля качества может спровоцировать коллапс в розничной торговле

Самарская область обеспечивает себя молоком и соответствующими продуктами лишь на 37 % от медицинской нормы. Это данные Самарастата. В прошлом году на территории 63-го региона было произведено 200 тысяч тонн. В 2018-м - на 15 тысяч тонн меньше, а поголовье 
15 мая 2019, 12:30
Эксперты в шоке: Самарская область стала одним из лидеров по производству фальсифицированного молока

Эксперты в шоке: Самарская область стала одним из лидеров по производству фальсифицированного молока

Четверть всей молочной продукции, которая была изготовлена в России в прошлом году, является фальсификатом. Об этом рассказал заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов. Он отметил, что самые большие опасения специалистов вызывает ситуация в Сахалинской, Астраханской, Челябинской, Московской, Самарской, Новосибирской областях, Кабардино-Балкарии, 
11 апреля 2019, 04:59
Депутат Александр Хинштейн попросил Генпрокурора проверить строительство МТЛ «Арена»-2

Депутат Александр Хинштейн попросил Генпрокурора проверить строительство МТЛ «Арена»-2

Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой наказать ответственных за недочеты, допущенные при строительстве спорткомплекса МТЛ «Арена»-2.
 
«Направил запрос Генпрокурору о привлечении к ответственности самарских чиновников, по халатности которых на воздух выброшено 580 млн рублей», -
5 апреля 2019, 01:39
В Самарской области еще не расселили 700 ветхих и аварийных домов

В Самарской области еще не расселили 700 ветхих и аварийных домов

Прокуратура Самарской области в 2018 году выявила 118 нарушений закона по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Сейчас без расселения остаются 700 домов, в которых проживают 1974 человека. Такие данные озвучил на своей пресс-конференции в пятницу, 29 марта, начальник 
29 марта 2019, 03:30
Производителя молочной продукции оштрафовали за грязь и плесень

Производителя молочной продукции оштрафовали за грязь и плесень

Молоко из будущего. В Самарской области оштрафовали на 100 тысяч рублей производителя молочной продукции за грязь, плесень и фальсификацию сроков изготовления товара. Компания "Красноярское молоко" проставляла на упаковках дату изготовления на день и даже на неделю вперед, говорится в сообщении 

1 ноября 2018, 11:37
На молочных продуктах появится новая маркировка

На молочных продуктах появится новая маркировка

16 июля в России начали действовать новые правила маркировки молочных продуктов. Теперь на упаковке или этикетке производители обязаны выделять информационное поле с надписью о том, что продукт содержит растительные масла. При этом сообщение должно быть контрастным по отношению к фону. 

16 июля 2018, 09:57
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