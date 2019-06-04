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В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе
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4 июня 2019, 05:13
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В Самаре автомобилисты остановились на Московском шоссе, пропуская утку с утятами
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4 июня 2019, 04:14
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Момент смертельного ДТП на Солнечной попал на видео
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4 июня 2019, 03:50
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В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей
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4 июня 2019, 03:12
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В России могут отменить советские ГОСТы
В России отменят около десяти тысяч советских ГОСТов. Речь идет о государственных стандартах, принятых до 1991 года. Устаревшие требования мешают бизнесу и развитию экономики, поясняют в Росстандарте. Большинство требующих обновления норм относится к сфере добровольного применения. С 2012 года ведомство …
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3 июня 2019, 03:28
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В Самарской области снесли 5 колонок с некачественной питьевой водой
В Самарской области демонтировали сразу пять колонок с некачественной питьевой водой. Недочеты нашли сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. В частности, было обнаружено несколько нарушений санитарных правил и норм, которые создавали угрозу жизни и здоровью людей, в жидкости, которую местные жители брали …
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30 мая 2019, 11:31
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Прокуратура нашла 500 нарушений в работе самарских коммунальщиков
Прокуратура проверила работу самарских коммунальщиков и нашла более 500 нарушений в деятельности «ДомКомИнвеста», который обслуживает 1/5 всех домов столицы 63-го региона. Об этом в Твиттере сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Известно, что надзорное ведомство проверило несколько управляющих компаний - ОО …
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28 мая 2019, 10:13
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В Самарской области «развернули» грузовик с 20 тоннами пармезана
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24 мая 2019, 12:52
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В Самаре женщина засунула сына в мусорный бак в поисках просрочки
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22 мая 2019, 10:29
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Минтруд пересмотрит потребительскую корзину
Минтруд начал работу по пересмотру потребительской корзины и методики расчета прожиточного минимума для разных групп населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, это позволит улучшить качество минимального набора продуктов питания и приблизить его к рациональным нормам здорового питания. Власти …
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21 мая 2019, 01:16
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Молочный дефицит: новая электронная система контроля качества может спровоцировать коллапс в розничной торговле
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15 мая 2019, 12:30
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Эксперты в шоке: Самарская область стала одним из лидеров по производству фальсифицированного молока
Четверть всей молочной продукции, которая была изготовлена в России в прошлом году, является фальсификатом. Об этом рассказал заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов. Он отметил, что самые большие опасения специалистов вызывает ситуация в Сахалинской, Астраханской, Челябинской, Московской, Самарской, Новосибирской областях, Кабардино-Балкарии, …
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11 апреля 2019, 04:59
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Депутат Александр Хинштейн попросил Генпрокурора проверить строительство МТЛ «Арена»-2
Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой наказать ответственных за недочеты, допущенные при строительстве спорткомплекса МТЛ «Арена»-2.
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5 апреля 2019, 01:39
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В Самарской области еще не расселили 700 ветхих и аварийных домов
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29 марта 2019, 03:30
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Производителя молочной продукции оштрафовали за грязь и плесень
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1 ноября 2018, 11:37
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На молочных продуктах появится новая маркировка
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16 июля 2018, 09:57
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