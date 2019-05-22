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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер
Самарская полиция ищет женщину - героиню скандального видео, которое «засветилось» в соцсетях и СМИ. Напомним, что жители микрорайона Крутые Ключи запечатлели даму, которая доставала своего ребенка - мальчика 5-7 лет из мусорного контейнера. Самарцы разместили видеоролик в Сети не …
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22 мая 2019, 05:39
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Минтруд пересмотрит потребительскую корзину
Минтруд начал работу по пересмотру потребительской корзины и методики расчета прожиточного минимума для разных групп населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, это позволит улучшить качество минимального набора продуктов питания и приблизить его к рациональным нормам здорового питания. Власти …
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21 мая 2019, 01:16
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Молочный дефицит: новая электронная система контроля качества может спровоцировать коллапс в розничной торговле
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15 мая 2019, 12:30
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Грязь, хамство, тухляк, мухи и просрочка: в Сызрани общественники проверили «магазин низких цен»
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3 мая 2019, 05:25
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В Самаре уничтожили санкционные сыры и хамон
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10 апреля 2019, 12:34
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В Самарской области уничтожили 5200 кг говядины без документов
На трассе Саратов - Самара инспектора Управления Россельхознадзора по Самарской области, сотрудники департамента ветеринарии и ДПС задержали две грузовых «ГАЗели», в которых перевозили мясные туши. В машинах находилось 18 туш говядины весом 5200 кг. Как сообщили в ведомстве, ветеринарных сопроводительных …
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2 апреля 2019, 03:54
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В Крутых Ключах зафиксировали три ДТП: столкнулись девять машин
В четверг утром, 14 марта, в микрорайоне Крутые Ключи в Красноглинском районе Самары произошла массовая авария. Там столкнулись несколько легковушек, автобус и грузовик. ДТП случилось примерно в 11:00 в районе торгового центра «Мега». Как сообщили очевидцы в соцсетях, участниками …
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14 марта 2019, 08:40
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В Смышляевке рухнула стрела строительного крана
В среду рано утром, 13 февраля, в Смышляевке случилось ЧП. На одной из мтройплощадок новой очереди очереди "Кошелев-проекта" упала стрела башенного крана. По словам очевидцев, на передвижном кране рухнула выдвижная стрела. К счастью, обошлось без пострадавших. Как пояснили представители застройщика …
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13 февраля 2019, 10:47
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Молекулярное шоу, конкурс граффити, аттракционы: в Самаре отметят день Крутых Ключей
В субботу, 1 сентября, в Крутых Ключах в Самаре отметят день микрорайона. Праздник пройдет на нескольких площадках. Около фонтана на бульваре Финютина запланированы мастер-классы для детей, конкурс граффити на асфальте. На спортивных площадках - церемония награждения победителей любительского чемпионата по …
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27 августа 2018, 12:49
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«450 рубликов за кило»: сызранка купила конфеты с червяками
Сегодня, 3 декабря, в паблике «Черный список Сызрань», где жители города делятся отзывами о приобретенных товарах и услугах, появилось сообщение от местной жительницы Олеси Володиной. Девушка выложила фото, где изображены червивые конфеты с экстравагантным названием «Укус женщины».
Как …
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3 декабря 2017, 02:57
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Тольяттинцы берут еду из помойки
В другой группе "ВК" - "Происшествия Тольятти" - выложили видео о том, как местные жители разбирают еду из помойки. Речь идет о просрочке, которую выкидывают сотрудники "Перекрёстка" на улице Тополиной. Автор видео предположил, что просрочка, наверное, достаточно свежая и …
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10 февраля 2017, 09:43
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Штраф за просрочку оплаты энергоресурсов в России повышают
Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штраф за просрочку оплаты энергоресурсов. Согласно документу, для коммунальных компаний он повышается с одной трехсотой до одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центробанка за каждый день задолженности. Частные лица в первый месяц наказывать не …
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6 ноября 2015, 12:50
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