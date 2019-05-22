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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер

В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер

Самарская полиция ищет женщину - героиню скандального видео, которое «засветилось» в соцсетях и СМИ. Напомним, что жители микрорайона Крутые Ключи запечатлели даму, которая доставала своего ребенка - мальчика 5-7 лет из мусорного контейнера. Самарцы разместили видеоролик в Сети не 
22 мая 2019, 05:39
Минтруд пересмотрит потребительскую корзину

Минтруд пересмотрит потребительскую корзину

Минтруд начал работу по пересмотру потребительской корзины и методики расчета прожиточного минимума для разных групп населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, это позволит улучшить качество минимального набора продуктов питания и приблизить его к рациональным нормам здорового питания. Власти 
21 мая 2019, 01:16
Молочный дефицит: новая электронная система контроля качества может спровоцировать коллапс в розничной торговле

Молочный дефицит: новая электронная система контроля качества может спровоцировать коллапс в розничной торговле

Самарская область обеспечивает себя молоком и соответствующими продуктами лишь на 37 % от медицинской нормы. Это данные Самарастата. В прошлом году на территории 63-го региона было произведено 200 тысяч тонн. В 2018-м - на 15 тысяч тонн меньше, а поголовье 
15 мая 2019, 12:30
Грязь, хамство, тухляк, мухи и просрочка: в Сызрани общественники проверили «магазин низких цен»

Грязь, хамство, тухляк, мухи и просрочка: в Сызрани общественники проверили «магазин низких цен»

В Сызрани местные активисты продолжают воевать с просрочкой в магазинах. На этот раз борцы с торговыми махинаторами посетили магазин "Эконом" на Первомае. Активисты отметили, что после предыдущей проверки никаких  изменений в магазине не произошло: на полках - просрочка, за прилавком 
3 мая 2019, 05:25
В Самаре уничтожили санкционные сыры и хамон

В Самаре уничтожили санкционные сыры и хамон

В один из самарских магазинов на улице Солнечной сотрудники Россельхознадзора Самарской области и Самарской таможни пришли с проверкой. Они нашли на полках продукты, ввоз которых в Россию был запрещен в связи с санкциями -  хамон «Serrano» и «Сasademont» из Испании 
10 апреля 2019, 12:34
В Самарской области уничтожили 5200 кг говядины без документов

В Самарской области уничтожили 5200 кг говядины без документов

На трассе Саратов - Самара инспектора Управления Россельхознадзора по Самарской области, сотрудники департамента ветеринарии и ДПС задержали две грузовых «ГАЗели», в которых перевозили мясные туши. В машинах находилось 18 туш говядины весом 5200 кг. Как сообщили в ведомстве, ветеринарных сопроводительных 
2 апреля 2019, 03:54
В Крутых Ключах зафиксировали три ДТП: столкнулись девять машин

В Крутых Ключах зафиксировали три ДТП: столкнулись девять машин

В четверг утром, 14 марта, в микрорайоне Крутые Ключи в Красноглинском районе Самары произошла массовая авария. Там столкнулись несколько легковушек, автобус и грузовик. ДТП случилось примерно в 11:00 в районе торгового центра «Мега». Как сообщили очевидцы в соцсетях, участниками 
14 марта 2019, 08:40
В Смышляевке рухнула стрела строительного крана

В Смышляевке рухнула стрела строительного крана

В среду рано утром, 13 февраля, в Смышляевке случилось ЧП. На одной из мтройплощадок новой очереди очереди "Кошелев-проекта"  упала стрела башенного крана. По словам очевидцев, на передвижном кране рухнула выдвижная стрела. К счастью, обошлось без пострадавших. Как пояснили представители застройщика 
13 февраля 2019, 10:47
Молекулярное шоу, конкурс граффити, аттракционы: в Самаре отметят день Крутых Ключей

Молекулярное шоу, конкурс граффити, аттракционы: в Самаре отметят день Крутых Ключей

В субботу, 1 сентября, в Крутых Ключах в Самаре отметят день микрорайона. Праздник пройдет на нескольких площадках. Около фонтана на бульваре Финютина запланированы мастер-классы для детей, конкурс граффити на асфальте. На спортивных площадках - церемония награждения победителей любительского чемпионата по 
27 августа 2018, 12:49
«450 рубликов за кило»: сызранка купила конфеты с червяками

«450 рубликов за кило»: сызранка купила конфеты с червяками

Сегодня, 3 декабря, в паблике «Черный список Сызрань», где жители города делятся отзывами о приобретенных товарах и услугах, появилось сообщение от местной жительницы Олеси Володиной. Девушка выложила фото, где изображены червивые конфеты с экстравагантным названием «Укус женщины».

Как 
3 декабря 2017, 02:57
Тольяттинцы берут еду из помойки

Тольяттинцы берут еду из помойки

В другой группе "ВК" - "Происшествия Тольятти" - выложили видео о том, как местные жители разбирают еду из помойки. Речь идет о просрочке, которую выкидывают сотрудники "Перекрёстка" на улице Тополиной. Автор видео предположил, что просрочка, наверное, достаточно свежая и 
10 февраля 2017, 09:43
Штраф за просрочку оплаты энергоресурсов в России повышают

Штраф за просрочку оплаты энергоресурсов в России повышают

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штраф за просрочку оплаты энергоресурсов. Согласно документу, для коммунальных компаний он повышается с одной трехсотой до одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центробанка за каждый день задолженности. Частные лица в первый месяц наказывать не 
6 ноября 2015, 12:50
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