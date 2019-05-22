Штраф за просрочку оплаты энергоресурсов в России повышают Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штраф за просрочку оплаты энергоресурсов. Согласно документу, для коммунальных компаний он повышается с одной трехсотой до одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центробанка за каждый день задолженности. Частные лица в первый месяц наказывать не …