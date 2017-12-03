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Под Сызранью загорелся вахтовый автобус «Газпрома»
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3 декабря 2017, 03:34
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«Алло, а ты кто такой?»: В Сызрани ребёнок набрал «112» и не позволял оператору положить трубку
«Ты чё делаешь? Мама на кухне. А ты кто такой?», – с этими и тому подобными фразами позвонивший малолетний ребёнок долгое время мешал работать диспетчеру Единой дежурно-диспетчерской службе Сызрани, передает «КТВ Луч». По должностным инструкции сотрудникам ЕДДС запрещено самим …
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2 декабря 2017, 03:17
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СК завел уголовное дело о смерти малыша в больнице Сызрани
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1 декабря 2017, 08:03
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Как в декабре поменяются цены на продукты к новогоднему столу
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28 ноября 2017, 12:01
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Вечно молодой «Казанова»: Полиция Сызрани вручила медаль Валерию Леонтьеву
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25 ноября 2017, 01:35
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Какие продукты на самарских прилавках?
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10 ноября 2017, 04:50
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Роскачество протестирует «Докторскую» на ДНК собаки и лошади
Как сообщили сегодня отечественные СМИ, Роскачество проверит «докторскую» колбасу по различным показателям ГОСТа, в числе которых указываются пункты о ДНК собаки, лошади и птицы.
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24 октября 2017, 02:11
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Россиянам предсказывают много дешевой гречки
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13 октября 2017, 09:27
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Тольяттинцы берут еду из помойки
В другой группе "ВК" - "Происшествия Тольятти" - выложили видео о том, как местные жители разбирают еду из помойки. Речь идет о просрочке, которую выкидывают сотрудники "Перекрёстка" на улице Тополиной. Автор видео предположил, что просрочка, наверное, достаточно свежая и …
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10 февраля 2017, 09:43
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Штраф за просрочку оплаты энергоресурсов в России повышают
Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штраф за просрочку оплаты энергоресурсов. Согласно документу, для коммунальных компаний он повышается с одной трехсотой до одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центробанка за каждый день задолженности. Частные лица в первый месяц наказывать не …
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6 ноября 2015, 12:50
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Новости блогов: очередной успех акции "Просрочка", самарец пожаловался на электричку
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3 июня 2014, 05:36
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Новости блогов: дорожный конфликт в Самаре, продолжается акция "Просрочка", "Рок над Волгой" ушел в минус
Блогер Константин Бодин выложил в самарском ЖЖ-сообществе видео необычного дорожного конфликта в районе пересечения улиц Ново-Вокзальной и Вольской. Видеорегистратор запечатлел момент, как вазовская "классика" подрезала дымящуюся иномарку. Когда машины остановились, к месту происшествия подъехала еще и "Дэу". Из «ВАЗа» и …
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13 мая 2014, 05:24