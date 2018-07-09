С 14 июня болельщики выпили 86 тысяч банок пива и 35 тысяч бутылок лимонада и минералки на фан-фесте в Самаре. Такие цифры озвучил руководитель департамента торговли и ценовой политики минэкономразвития Самарской области Алексей Софронов. Причем, к 7 июля эти показатели еще подросли.
От желающих попасть на площаль Куйбышева не было отбоя. В дни матчей ЧМ-2018 с участием сборной России вход на Фестиваль болельщиков несколько раз приходилось перекрывать, потому что одновременно на ней могли находиться не более 20 тысяч человек. Специально для болельщиков владельцы самарских кафе и ресторанов выпустили скидочные купоны, флаеры и карты, а волонтеры раздавали их в аэропорту, на железнодорожном вокзале и около шаттлов. В усиленном режиме во время Мундиаля работают производители самарского пива и мороженого - эти товары хорошо расходятся в торговых сетях города. По мнению представителей профильных министерств, в целом проблем с продуктами и напитками во время ЧМ-2018 в Самаре не было.
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