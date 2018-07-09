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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Полмиллиарда рублей в год нужно на содержание стадиона «Самара Арена»

Полмиллиарда рублей в год нужно на содержание стадиона «Самара Арена»

Каждый год на содержание стадиона «Самара Арена» будет выделяться примерно 500 миллионов рублей, рассказал вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Напомним, что в грандиозном спорткомплексе прошли шесть матчей ЧМ-2018 и три тренировочных игры. После окончания Мундиаля новый стадион должен стать домашней 
9 июля 2018, 09:05
10 июля вновь откроется фестиваль болельщиков в Самаре

10 июля вновь откроется фестиваль болельщиков в Самаре

Во вторник, 10 июля, Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева снова откроется для гостей. Напомним, что в неигровые дни, 8-9 июля, фан-фест не работал.

10 июля программа Фестиваля стартует в 20:00. На главной сцене выступят группы «Дзен Сити», Bambozza, Cheese people и 

9 июля 2018, 08:41
Почему англичане не захотели тренироваться на стадионе «Самара Арена»

Почему англичане не захотели тренироваться на стадионе «Самара Арена»

Уже через несколько часов на стадионе «Самара Арена» стартует историческая игра между сборными Англии и Швеции. На кону у обеих команд выход в полуфинал ЧМ-2018.
 
Англия находится всего в одной победе от первого полуфинала Кубка мира с 1990 года. Но наставники 
7 июля 2018, 12:18
Фан-посольство Англии открылось в Самаре

Фан-посольство Англии открылось в Самаре

В пятницу, 6 июля, в Самаре заработало фан-посольство Англии. Напомним, что уже сегодня на стадионе «Самара Арена» за путевку в полуфинал сразятся сборные Англии и Швеции. За игрой своих футболистов будут наблюдать около 9 тысяч иностранных болельщиков - 5,5 шведов 
7 июля 2018, 10:06
Капуста и морковь резко подорожали в Самарской области

Капуста и морковь резко подорожали в Самарской области

В Самарской области резко подорожали капуста и морковь. Речь идет о розничных ценах. По данным Самарастата, килограмм белокочанной капусты сейчас стоит около 25 рублей. По сравнению с началом месяца это на 6% выше. Морковь прибавила в цене около 2,5%, до 
22 мая 2018, 01:46
В Самарской области стартовала акция «Первоцвет»

В Самарской области стартовала акция «Первоцвет»

В Самарской области стартовала акция «Первоцвет». Пресекать незаконную торговлю подснежниками будут полиция и представители муниципалитетов. Прежде всего, они обратят внимание на дороги у лесных массивов, где из года в год появляются подростки с букетиками. Неприятности могут ожидать и пенсионеров, реализующих 

14 мая 2018, 08:00
К ЧМ-2018 почти 100 торговых мест для хэндмейда откроют в Самаре

К ЧМ-2018 почти 100 торговых мест для хэндмейда откроют в Самаре

В Самаре к ЧМ-2018 планируют открыть почти 100 торговых мест для продажи хэндмейда и сувениров. Они будут оформлены в едином стиле, как «домики». Первый такой «городок сувениров» планируют разместить на пересечении улиц Ленинградской и Молодогвардейской. Об этом на заседании общественного 
24 апреля 2018, 12:03
В Самарской области мужчина крал продукты из супермаркетов

В Самарской области мужчина крал продукты из супермаркетов

В полицию Похвистневского района поступили два заявления о краже от продавцов супермаркетов. Они сообщили, что при просмотре записей с камер видеонаблюдения был замечен мужчина, который брал с полок товары и уносил их, не заплатив. Злоумышленник украл в одном магазине колбасу 

22 февраля 2018, 06:14
Мэрию обязали выкупить землю под магазином, который мешал прокладывать трамвайные пути к «Самаре-Арене»

Мэрию обязали выкупить землю под магазином, который мешал прокладывать трамвайные пути к «Самаре-Арене»

Кировский районный суд обязал самарскую мэрию полностью выкупить землю под торговым павильоном на улице Технической, который мешал прокладке трамвайной линии к стадиону «Самара-Арена». Речь идет об участке площадью в 600 квадратных метров. Чиновники решили изъять у собственников только 14-ю его 

7 февраля 2018, 06:28
За неделю в Самарской области подешевели гречка и свинина

За неделю в Самарской области подешевели гречка и свинина

Самарастат опубликовал очередной отчет о ценах на продукты в регионе. Сильнее всего подешевела гречка – на 4%. В конкретных цифрах ее стоимость составляет 43 рубля 85 копеек за килограмм. Огурцы и карамель потеряли в цене 1,1%. На 1% снизилась стоимость 

6 февраля 2018, 04:22
Роспотребнадзор сможет останавливать продажу продуктов без выездных проверок

Роспотребнадзор сможет останавливать продажу продуктов без выездных проверок

Роспотребнадзор сможет немедленно приостанавливать продажу продуктов без проведения выездной проверки. Это будет возможно в том случае, если они несут реальную угрозу для жизни и здоровья покупателей. Это следует из решения Верховного суда, которое вышло в свет в пятницу, 2 февраля, 
2 февраля 2018, 09:30
В Самаре открылись елочные базары

В Самаре открылись елочные базары

В Самаре в четверг, 14 декабря, начали работать елочные базары. Старт торговли новогодними деревьями был отложен из-за погодных условий. Открыть точки продаж планировали еще пятого декабря.
 
Отметим, сегодня еще не все допущенные к торговле елками предприниматели начали работу. Базары 

14 декабря 2017, 09:02
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