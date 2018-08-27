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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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27 августа 2018, 05:50
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Решать проблемы переселенцев из аварийного жилья будут по-новому
Решение проблемы ветхого и аварийного жилья выведут на новый уровень. Федеральный Минстрой включил соответствующий пункт в национальный проект «Жилье и городская среда», который обойдется в 1 трлн рублей. Большую часть средств выделят из федерального бюджета. Напомним, сейчас данным вопросом занимается …
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27 августа 2018, 05:41
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Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя
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27 августа 2018, 05:27
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Полузащитник Данила Кленкин ушел из «Крыльев Советов»
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26 августа 2018, 10:38
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Денисов, Антон и Рохель провели первую тренировку в составе «Крыльев Советов»
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23 августа 2018, 10:05
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5000 деревьев и 20 000 кустарников посадили в Самаре
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22 августа 2018, 10:49
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Уругвайский защитник Агустин Рохель перейдет в "Крылья Советов"
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22 августа 2018, 09:55
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Румынский полузащитник Паул-Виорел Антон будет играть за «Крылья Советов»
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21 августа 2018, 04:47
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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В Самаре на трех девятиэтажках на Ташкентской появятся новые муралы
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10 августа 2018, 12:44
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В Самаре осыпается свежий фасад с дома Покидышева на Ленинградской
Не прошло и месяца с завершения ЧМ-2018, как у отрестарированных фасадов зданий в историческом центре Самары снова возникли проблемы. У здания на улице Ленинградской, 26-28 осыпается благоустроенный фасад, пишет «Самарское обозрение». Один из пользователей рассказал об этом руководителю Управления …
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6 августа 2018, 01:54
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В блогах: До мундиаля - как до Луны. Позорная организация транспорта на матче "Крылья Советов" - ЦСКА
С вопросом к властям самарцы обратились и через "Твиттер". Горожане пожаловались, что "организация движения транспорта на матче "Крылья Советов" - ЦСКА оказалась на порядок ниже, чем на чемпионате мира".
"После игры невозможно было уехать. Трамвай довозил только до …
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1 августа 2018, 08:03