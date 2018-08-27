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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Программа «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ» практически готова к выходу. Обо всем интересном, что произошло в понедельник, вам расскажут ведущая Евгения Гуляева и наши корреспонденты. Вот главне темы предстоящего выпуска:

Надо брать пока дешево. В России начали дорожать 
27 августа 2018, 05:50
Решать проблемы переселенцев из аварийного жилья будут по-новому

Решать проблемы переселенцев из аварийного жилья будут по-новому

Решение проблемы ветхого и аварийного жилья выведут на новый уровень. Федеральный Минстрой включил соответствующий пункт в национальный проект «Жилье и городская среда», который обойдется в 1 трлн рублей. Большую часть средств выделят из федерального бюджета. Напомним, сейчас данным вопросом занимается 
27 августа 2018, 05:41
Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя

Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя

В Новокуйбышевске завели уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в даче взятки. По версии следствия, 15 августа этот человек попытался передать 15 тысяч рублей (от предполагаемой взятки в размере 50 тысяч рублей) следователю из Новокуйбышевска. Деньги должны были 
27 августа 2018, 05:27
Полузащитник Данила Кленкин ушел из «Крыльев Советов»

Полузащитник Данила Кленкин ушел из «Крыльев Советов»

В воскресенье, 26 августа, стало известно, что самарские «Крылья Советов» покинул полузащитник Данила Кленкин, который выступал за команду с прошлого сезона. Он провел 21 матч за клуб в первенстве Футбольной национальной лиги и Кубке России, в которых забил три мяча 
26 августа 2018, 10:38
Денисов, Антон и Рохель провели первую тренировку в составе «Крыльев Советов»

Денисов, Антон и Рохель провели первую тренировку в составе «Крыльев Советов»

После игры с «Локомотивом» футболисты «Крыльев Советов» провели восстановительную тренировку, а затем один день отдыхали. В среду, 22 августа, команда начала подготовку к матчу с красноярским «Енисеем» на своей клубной базе. Занятие продолжалось 1,5 часа.

В нем приняли участие 
23 августа 2018, 10:05
5000 деревьев и 20 000 кустарников посадили в Самаре

5000 деревьев и 20 000 кустарников посадили в Самаре

В этом году в Самаре было высажено 5 тысяч деревьев и 20 тысяч кустарников, сообщили во время плановой проверки муниципального предприятия "Спецремстройзеленхоз". 
 
В связи с подготовкой Самары к чемпионату мира по футболу в этом году было выращено около 2 миллионов 
22 августа 2018, 10:49
Уругвайский защитник Агустин Рохель перейдет в

Уругвайский защитник Агустин Рохель перейдет в "Крылья Советов"

Центральный защитник Агустин Рохель продолжит свою карьеру в самарских «Крыльях Советов». По словам его агента Ариэля Красоски, его контракт с командой будет рассчитан на четыре года. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

Напомним, что 20-летний Рохель - воспитанник 
22 августа 2018, 09:55
Румынский полузащитник Паул-Виорел Антон будет играть за «Крылья Советов»

Румынский полузащитник Паул-Виорел Антон будет играть за «Крылья Советов»

Контракт с самарским футбольным клубом подписал румынский полузащитник Паул-Виорел Антон. Договор рассчитан на три года. Известно, что за свою новую команду он будет выступать под номером 28, а в ближайшее время его внесут в клубную заявку на сезон 2018/2019.
21 августа 2018, 04:47
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
В Самаре на трех девятиэтажках на Ташкентской появятся новые муралы

В Самаре на трех девятиэтажках на Ташкентской появятся новые муралы

В Самаре появятся новые муралы на жилых домах: художники хотят запечатлеть исторические моменты чемпионатов мира по футболу на трех фасадах на Ташкентской. По словам мастера Дениса Vertigo, рисунки украсят девятиэтажные дома № 230, 240 и 222. На одном из них 
10 августа 2018, 12:44
В Самаре осыпается свежий фасад с дома Покидышева на Ленинградской

В Самаре осыпается свежий фасад с дома Покидышева на Ленинградской

Не прошло и месяца с завершения ЧМ-2018, как у отрестарированных фасадов зданий в историческом центре Самары снова возникли  проблемы. У здания на улице Ленинградской, 26-28 осыпается благоустроенный фасад, пишет «Самарское обозрение». Один из пользователей рассказал об этом руководителю Управления 
6 августа 2018, 01:54
В блогах: До мундиаля - как до Луны. Позорная организация транспорта на матче

В блогах: До мундиаля - как до Луны. Позорная организация транспорта на матче "Крылья Советов" - ЦСКА

С вопросом к властям самарцы обратились и через "Твиттер". Горожане пожаловались, что "организация движения транспорта на матче "Крылья Советов" - ЦСКА оказалась на порядок ниже, чем на чемпионате мира".

"После игры невозможно было уехать. Трамвай довозил только до 
1 августа 2018, 08:03
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