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Цифры. Эфир передачи от 27.08.2018 
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Материалы по теме:

Речной транспорт в Самаре переходит на осеннее расписание

Речной транспорт в Самаре переходит на осеннее расписание

С понедельника, 3 сентября, самарский речной транспорт будет ходить по осеннему расписанию. Как сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии, изменится расписание судов нескольких маршрутов, а именно  Поляна Фрунзе - Подгоры, Самара - Зольное, Самара - Винновка, Осипенко - Гаврилова поляна 
28 августа 2018, 02:49
Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена

Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена

Подача электричества на стадион «Самара Арена» возобновлена. Об этом «ТЕРРЕ» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Решение о восстановлении электроснабжения принято в связи с высокой социальной значимостью объекта и необходимостью проведения там футбольного матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи».

Напомним, об 

28 августа 2018, 02:33
В Самаре автоледи на джипе сбила двух пешеходов

В Самаре автоледи на джипе сбила двух пешеходов

В понедельник, 27 августа, в Самаре произошла авария, в которой пострадали два пешехода. В 14:15 45-летняя автоледи ехала на автомобиле JEEP по проспекту Кирова в направлении улицы Стара-Загора. По пути автомобилистка сбила 19-летнюю девушку и 30-летнего мужчину, которые пересекали проспект 
28 августа 2018, 01:59
В Самаре за смерть 2-летнего малыша в ванне будут судить его отца

В Самаре за смерть 2-летнего малыша в ванне будут судить его отца

Перед судом в областной столице предстанет 27-летний мужчина. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности маленькому ребенку. 
 
По версии следствия, 14 июня пьяный мужчина оставил своего двухлетнего ребенка купаться в ванне, наполненной водой и вышел. Малыш захлебнулся и погиб. Следователи собрали 
28 августа 2018, 01:00
В Новокуйбышевске приезжий из Мордовии хотел задушить девушку в лифте

В Новокуйбышевске приезжий из Мордовии хотел задушить девушку в лифте

В Новокуйбышевске вынесли приговор по делу о жестоком нападении в лифте. Во время расследования и судебного процесса выяснилось, что 19 мая мужчина, приехавший в наш регион из Мордовии, зашел в подъезд за женщиной и в лифте потребовал у нее золотые 
28 августа 2018, 10:56
Вдова банкира Пузикова отсудила у государства 1,75 млн рублей

Вдова банкира Пузикова отсудила у государства 1,75 млн рублей

В понедельник, 27 августа, Ленинский районный суд частично удовлетворил иск вдовы заместителя директора самарского филиала «Россельхозбанка» Екатерины Пузиковой. По решению служителей Фемиды министерство финансов России должно выплатить женщине 1 млн 750 тыс. рублей как компенсацию морального вреда, который был нанесен 
28 августа 2018, 08:33
В Самаре участник драки в коммуналке попал в больницу

В Самаре участник драки в коммуналке попал в больницу

Полицейским сообщили, что в одну из больниц с серьезными травмами поступил 47-летний житель Самары. Оказалось, что пострадавшего доставили на машине скорой помощи из его собственной квартиры на улице Паровозной в Железнодорожном районе.

Правоохранители опросили соседей мужчины, и выяснилось, что 
28 августа 2018, 08:13
Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя

Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя

В Новокуйбышевске завели уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в даче взятки. По версии следствия, 15 августа этот человек попытался передать 15 тысяч рублей (от предполагаемой взятки в размере 50 тысяч рублей) следователю из Новокуйбышевска. Деньги должны были 
27 августа 2018, 05:27
В Самаре трехлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа

В Самаре трехлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа

Правоохранители ведут проверку ЧП в Советском районе города, во время которого погиб маленький ребенок. Вечером в субботу, 25 августа из окна квартиры на седьмом этаже дома по улице Советской Армии выпал мальчик. В декабре малышу исполнилось бы четыре года. Ребенок 
27 августа 2018, 04:30
5-летний мальчик, которого сбили в Самаре, перебегал дорогу

5-летний мальчик, которого сбили в Самаре, перебегал дорогу

В воскресенье, 26 августа, в 17:50 автомобиль сбил ребенка. 55-летний водитель иномарки «SsangYong» ехал по дворовому проезду со стороны улицы Нагорной в направлении Ставропольской. По пути автомобилист сбил пятилетнего мальчика, которой перебегал проезжую часть дороги. Маленький пешеход получил различные травмы 
27 августа 2018, 03:31
5-летнего мальчика сбили в Ташкентском переулке в Самаре

5-летнего мальчика сбили в Ташкентском переулке в Самаре

Вечером в воскресенье, 26 августа, в Кировском районе областной столицы произошла дорожная авария, в которой пострадал пешеход. По словам очевидцев, примерно в 17:40 автомобиль сбил около дома № 45 по Ташкентскому переулку маленького мальчика.
 
- На вид ребенку около пяти лет, 
27 августа 2018, 08:25
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
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