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Речной транспорт в Самаре переходит на осеннее расписание
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28 августа 2018, 02:49
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Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена
Подача электричества на стадион «Самара Арена» возобновлена. Об этом «ТЕРРЕ» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Решение о восстановлении электроснабжения принято в связи с высокой социальной значимостью объекта и необходимостью проведения там футбольного матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи».
Напомним, об …
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28 августа 2018, 02:33
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В Самаре автоледи на джипе сбила двух пешеходов
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28 августа 2018, 01:59
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В Самаре за смерть 2-летнего малыша в ванне будут судить его отца
Перед судом в областной столице предстанет 27-летний мужчина. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности маленькому ребенку.
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28 августа 2018, 01:00
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В Новокуйбышевске приезжий из Мордовии хотел задушить девушку в лифте
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28 августа 2018, 10:56
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Вдова банкира Пузикова отсудила у государства 1,75 млн рублей
В понедельник, 27 августа, Ленинский районный суд частично удовлетворил иск вдовы заместителя директора самарского филиала «Россельхозбанка» Екатерины Пузиковой. По решению служителей Фемиды министерство финансов России должно выплатить женщине 1 млн 750 тыс. рублей как компенсацию морального вреда, который был нанесен …
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28 августа 2018, 08:33
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В Самаре участник драки в коммуналке попал в больницу
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28 августа 2018, 08:13
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Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя
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27 августа 2018, 05:27
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В Самаре трехлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа
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27 августа 2018, 04:30
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5-летний мальчик, которого сбили в Самаре, перебегал дорогу
В воскресенье, 26 августа, в 17:50 автомобиль сбил ребенка. 55-летний водитель иномарки «SsangYong» ехал по дворовому проезду со стороны улицы Нагорной в направлении Ставропольской. По пути автомобилист сбил пятилетнего мальчика, которой перебегал проезжую часть дороги. Маленький пешеход получил различные травмы …
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27 августа 2018, 03:31
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5-летнего мальчика сбили в Ташкентском переулке в Самаре
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27 августа 2018, 08:25
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37