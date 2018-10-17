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Самарская область входит в ТОП-5 регионов с высокой одновременной заболеваемостью туберкулезом и ВИЧ

Самарская область входит в ТОП-5 регионов с высокой одновременной заболеваемостью туберкулезом и ВИЧ

Самарская область входит в пятерку регионов, где один из самых высоких показателей по одновременной заболеваемости туберкулезом и ВИЧ. В целом на каждые 100 тысяч населения в регионе сейчас приходится 136 больных. В целом по России носителями палочки Коха - бактерии, 
17 октября 2018, 09:46
В Самаре за 2 млрд рублей модернизируют завод «Кузнецов»

В Самаре за 2 млрд рублей модернизируют завод «Кузнецов»

Крупнейшее двигателестроительное предприятие Самарского региона ПАО «Кузнецов» уже в 2019 году модернизируют на 2 с лишним миллиарда рублей. Деньги выделят в рамках федеральных целевых программ. Работы там уже начались. Сейчас завершается ремонт зданий, завозится новое оборудование, в ближайшее время ждут 
17 октября 2018, 09:20
Тольяттинец смастерил 80 боевых патронов

Тольяттинец смастерил 80 боевых патронов

В Тольятти во время операции «Арсенал» у 57-летнего жителя частного дома по улице Первомайской нашли и изъяли патроны, а также различные инструменты. По словам мужчины, у которого ранее не было проблем с законом, он делал патроны для себя. Он знал, 
17 октября 2018, 05:34
Бывшему директору СОФЖИ Реналю Мязитову предъявили новое обвинение

Бывшему директору СОФЖИ Реналю Мязитову предъявили новое обвинение

Бывшему руководителю Самарского областного фонда жилья и ипотеки предъявлено еще одно обвинение. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору. Об этом в своем "твиттере" сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Напомним, уголовное дело против Мязитова было возбуждено в сентябре. 

17 октября 2018, 05:08
В Самарской области водитель УАЗа погиб в ДТП с мусоровозом

В Самарской области водитель УАЗа погиб в ДТП с мусоровозом

В среду, 17 октября, произошла страшная авария в селе Тимофеевка в Ставропольском районе. Примерно в десять часов утра на перекрестке улиц Восточной и Строителей ехал 34-летний водитель МАЗ. Он направлялся по улице Восточной в сторону Строителей, когда при выезде с 
17 октября 2018, 04:43
Самарцы стащили резиновое покрытие для детской площадки

Самарцы стащили резиновое покрытие для детской площадки

В Сети появился ролик, на котором видно, как во дворе многоэтажки местные жители похитили резиновое покрытие для детской площадки. В соцсетях говорят, что это дом № 298 по Московскому шоссе в Самаре. На записи запечатлены двое мужчин, которые затаскивают куски 
17 октября 2018, 12:46
Пьяный самарец не заметил, как 2-летний сын утонул в ванне

Пьяный самарец не заметил, как 2-летний сын утонул в ванне

В Самаре перед судом предстал 27-летний мужчина, которого обвиняли в причинении смерти по неосторожности. Во время расследования и суда установили, что 14 июня пьяный молодой человек оставил без присмотра своего двухлетнего сына в ванне, наполненной водой. Вскоре ребенок утонул, а 
17 октября 2018, 08:47
В Самарской области 3-летний малыш погиб от удара током: судить будут его отца

В Самарской области 3-летний малыш погиб от удара током: судить будут его отца

В суд в Самарской области направлено уголовное дело в отношении жителя села Абашева Хворостянского района. 13 августа в одном из домов нашли тело трехлетнего ребенка. Следователи завели дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Во время расследования выяснилось, что 
16 октября 2018, 08:21
Стали известны подробности уголовного дела, заведенного на экс-руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова

Стали известны подробности уголовного дела, заведенного на экс-руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил подробности уголовного дела, возбужденного против бывшего исполнительного директора Самарского областного фонда жилья и ипотеки Реналя Мязитова. В своем микроблоге он выложил документы,  в которых изложена суть претензий к подозреваемому.

Судя по бумагам, причиной для возбуждения уголовного 

13 сентября 2018, 03:58
Вслед за Рубаковым: возбуждено уголовное дело против бывшего руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова

Вслед за Рубаковым: возбуждено уголовное дело против бывшего руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова

Продолжение громкого коррупционного скандала, в котором фигурируют фамилии высокопоставленных самарских чиновников. Стало известно, что на бывшего руководителя областного фонда жилья и ипотеки Реналя Мязитова заведено уголовное дело. Об этом сообщает российский политик Александр Хинштейн, недавно избравшийся депутатом Госдумы. По его 

12 сентября 2018, 01:28
Экс-руководитель СОФЖИ может стать фигурантом еще одного уголовного дела

Экс-руководитель СОФЖИ может стать фигурантом еще одного уголовного дела

Экс-руководитель СОФЖИ и Управления капитального строительства Самарской области Реналь Мязитов может стать фигурантом еще одного уголовного дела. Оно касается подготовки к крупному хищению песка. Оперативники не исключают, что Мязитов - возможный сообщник Алексея Зюмлина, которого считают организатором теневого бизнеса по 
29 сентября 2017, 07:46
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