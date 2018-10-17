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Самарская область входит в ТОП-5 регионов с высокой одновременной заболеваемостью туберкулезом и ВИЧ
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17 октября 2018, 09:46
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В Самаре за 2 млрд рублей модернизируют завод «Кузнецов»
Крупнейшее двигателестроительное предприятие Самарского региона ПАО «Кузнецов» уже в 2019 году модернизируют на 2 с лишним миллиарда рублей. Деньги выделят в рамках федеральных целевых программ. Работы там уже начались. Сейчас завершается ремонт зданий, завозится новое оборудование, в ближайшее время ждут …
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17 октября 2018, 09:20
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Тольяттинец смастерил 80 боевых патронов
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17 октября 2018, 05:34
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Бывшему директору СОФЖИ Реналю Мязитову предъявили новое обвинение
Бывшему руководителю Самарского областного фонда жилья и ипотеки предъявлено еще одно обвинение. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору. Об этом в своем "твиттере" сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Напомним, уголовное дело против Мязитова было возбуждено в сентябре. …
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17 октября 2018, 05:08
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В Самарской области водитель УАЗа погиб в ДТП с мусоровозом
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17 октября 2018, 04:43
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Самарцы стащили резиновое покрытие для детской площадки
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17 октября 2018, 12:46
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Пьяный самарец не заметил, как 2-летний сын утонул в ванне
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17 октября 2018, 08:47
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В Самарской области 3-летний малыш погиб от удара током: судить будут его отца
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16 октября 2018, 08:21
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Стали известны подробности уголовного дела, заведенного на экс-руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил подробности уголовного дела, возбужденного против бывшего исполнительного директора Самарского областного фонда жилья и ипотеки Реналя Мязитова. В своем микроблоге он выложил документы, в которых изложена суть претензий к подозреваемому.
Судя по бумагам, причиной для возбуждения уголовного …
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13 сентября 2018, 03:58
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Вслед за Рубаковым: возбуждено уголовное дело против бывшего руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова
Продолжение громкого коррупционного скандала, в котором фигурируют фамилии высокопоставленных самарских чиновников. Стало известно, что на бывшего руководителя областного фонда жилья и ипотеки Реналя Мязитова заведено уголовное дело. Об этом сообщает российский политик Александр Хинштейн, недавно избравшийся депутатом Госдумы. По его …
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12 сентября 2018, 01:28
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Экс-руководитель СОФЖИ может стать фигурантом еще одного уголовного дела
Экс-руководитель СОФЖИ и Управления капитального строительства Самарской области Реналь Мязитов может стать фигурантом еще одного уголовного дела. Оно касается подготовки к крупному хищению песка. Оперативники не исключают, что Мязитов - возможный сообщник Алексея Зюмлина, которого считают организатором теневого бизнеса по …
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29 сентября 2017, 07:46