В Самаре на заместителя прокурора Промышленного района завели уголовное дело В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении заместителя прокурора Промышленного района, которого подозревают в получении взятки, а еще одно дело завели на предполагаемого посредника.

По версии следствия, в четверг, 6 декабря, заместитель прокурора в своем рабочем кабинете получил через посредника … По версии следствия, в четверг, 6 декабря, заместитель прокурора в своем рабочем кабинете получил через посредника