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Материалы по теме:

Жители 60 домов в Куйбышевском районе остались без холодной воды

Жители 60 домов в Куйбышевском районе остались без холодной воды

Во вторник, 11 декабря, из-за порыва на водоводе диаметром 300 миллиметров и 700 миллиметров в поселке Озерный и Кирзавод № 6 была отключена подача холодной воды в 60 многоквартирных домов. 
 
- Ремонтные работы ведёт Автодорстрой, планируемое время завершения - 12:00 
11 декабря 2018, 02:44
Рухнул с третьего этажа: во время ссоры самарец выкинул гостя из окна

Рухнул с третьего этажа: во время ссоры самарец выкинул гостя из окна

Прохожие нашли под окнами одного из домов по улице Победы мужчину с многочисленными травмами и ссадинами. Пострадавший лежал в снегу. Очевидцы тут же позвонили в полицию и «скорую помощь».

Оперативно-следственная группа опросила жителей дома, и выяснилось, что 34-летний потерпевший 
11 декабря 2018, 02:29
Не хватило броска: баскетбольная «Самара» потерпела первое поражение за месяц

Не хватило броска: баскетбольная «Самара» потерпела первое поражение за месяц

В понедельник, 10 декабря, в очередном матче Суперлиги баскетбольная «Самара» уступила «Востоку-65» из Южно-Сахалинска со счетом 72:73. Для победы самарцам не хватило всего одного броска. Наиболее активными и результативными во время игры были Антон Глазунов и Игорь Смыгин, набравшие по 
11 декабря 2018, 01:11
Облава в бане: в Самаре задержали жриц любви

Облава в бане: в Самаре задержали жриц любви

Сотрудники уголовного розыска из Самары нагрянули с проверкой в один из банно-гостиничных комплексов Кировского района, где посетителям оказывались интим-услуги. Полицейские задержали трех девушек, подозреваемых в занятии проституцией, и мужчину, который привез их в заведение. Одна из них уроженка соседней области, 
11 декабря 2018, 12:45
Самарский суд оставил депутата Халиуллова в СИЗО до 20 января

Самарский суд оставил депутата Халиуллова в СИЗО до 20 января

Самарский областной суд рассмотрел жалобу депутата Промышленного района Минахмета Халиуллова. Он пытался обжаловать арест, но служители Фемиды оставили решение без изменений. Он пробудет в СИЗО до 20 января. Напомним, мужчину подозревают в коммерческом подкупе. Его задержали 20 ноября. Дело Минахмета 
11 декабря 2018, 10:05
В Самаре направлено в суд дело о вымогательстве миллиона долларов

В Самаре направлено в суд дело о вымогательстве миллиона долларов

В Самаре направлено в суд уголовное дело по факту вымогательства 1 миллиона долларов. Его фигурантами стали четверо мужчин 43, 41, 32 и 24 лет. По версии следствия, с августа по декабрь 2017 года они вымогали у 47-летнего бизнесмена миллион долларов 
10 декабря 2018, 05:05
Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин

Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин

Опубликовано видео задержания молодого человека, подозреваемого в нападениях на женщин. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, оперативники главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Тольятти и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО задержали подозреваемого на 
7 декабря 2018, 05:15
В Самаре завели дело о мошенничестве при ремонте парка Металлургов

В Самаре завели дело о мошенничестве при ремонте парка Металлургов

Во вторник, 4 декабря, стало известно о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупных размерах. В центре скандала оказалась масштабная реконструкция парка имени 50-летия Октября (парка Металлургов). Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил депутат Госдумы по 
4 декабря 2018, 03:05
Самарец убежал босиком от сына, угрожавшего ему ножом

Самарец убежал босиком от сына, угрожавшего ему ножом

В областной столице возбудили уголовное дело на 24-летнего парня, который угрожал убийством собственному отцу. По информации полицейских, молодой человек громко общался со своим приятелем в подъезде дома на Новокомсомольской, а затем решил вынести туда еще и магнитофон. 49-летний отец не 
23 ноября 2018, 10:40
В Самаре завели уголовное дело из-за массового отравления детей в школе №81

В Самаре завели уголовное дело из-за массового отравления детей в школе №81

В областной столице возбудили уголовное дело из-за отравления детей. Напомним, что 15 и 16 ноября учащимся школы №81 стало плохо, в больницы обратились 14 детей и один взрослый. Шесть пациентов до сих пор находятся под наблюдением врачей. Им всем был 
21 ноября 2018, 05:18
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