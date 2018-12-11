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Жители 60 домов в Куйбышевском районе остались без холодной воды
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11 декабря 2018, 02:44
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Рухнул с третьего этажа: во время ссоры самарец выкинул гостя из окна
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11 декабря 2018, 02:29
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Не хватило броска: баскетбольная «Самара» потерпела первое поражение за месяц
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11 декабря 2018, 01:11
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Облава в бане: в Самаре задержали жриц любви
Сотрудники уголовного розыска из Самары нагрянули с проверкой в один из банно-гостиничных комплексов Кировского района, где посетителям оказывались интим-услуги. Полицейские задержали трех девушек, подозреваемых в занятии проституцией, и мужчину, который привез их в заведение. Одна из них уроженка соседней области, …
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11 декабря 2018, 12:45
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Самарский суд оставил депутата Халиуллова в СИЗО до 20 января
Самарский областной суд рассмотрел жалобу депутата Промышленного района Минахмета Халиуллова. Он пытался обжаловать арест, но служители Фемиды оставили решение без изменений. Он пробудет в СИЗО до 20 января. Напомним, мужчину подозревают в коммерческом подкупе. Его задержали 20 ноября. Дело Минахмета …
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11 декабря 2018, 10:05
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В Самаре направлено в суд дело о вымогательстве миллиона долларов
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10 декабря 2018, 05:05
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Появилось видео задержания тольяттинца, подозреваемого в нападениях на женщин
Опубликовано видео задержания молодого человека, подозреваемого в нападениях на женщин. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, оперативники главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Тольятти и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО задержали подозреваемого на …
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7 декабря 2018, 05:15
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В Самаре завели дело о мошенничестве при ремонте парка Металлургов
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4 декабря 2018, 03:05
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Самарец убежал босиком от сына, угрожавшего ему ножом
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23 ноября 2018, 10:40
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В Самаре завели уголовное дело из-за массового отравления детей в школе №81
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21 ноября 2018, 05:18