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В Сызрани случилось массовое ДТП с двумя иномарками и «Калиной»
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14 декабря 2018, 09:17
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Земельные махинации в Тольятти
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14 декабря 2018, 08:14
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На Обводной Самары иномарка Hyundai угодила под фуру: погиб водитель
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13 декабря 2018, 09:44
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В Самарской области завели уголовное дело из-за гибели рабочих на стройке
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13 декабря 2018, 09:17
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Экс-руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова оставили под арестом до конца февраля
Октябрьский районный суд Самары продлил арест бывшему директору СОФЖИ и экс-руководителю Управления капстроительства Самарской области Реналю Мязитову еще на два месяца, до 23 февраля 2019 года включительно. Об этом написал в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 158-му …
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13 декабря 2018, 08:57
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В Самаре раскрыли загадочное убийство 19-летней давности
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13 декабря 2018, 11:25
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«Разобрал на запчасти»: в Тольятти поймали угонщика «Газели»
Житель Тольятти обратился в полицию и рассказал, что когда он уезжал из города, с неохраняемой парковки у дома по улице Лизы Чайкиной в Комсомольском районе неизвестный похитил его «ГАЗель». Оперативно-следственная группа осмотрела место происшествия, установила и опросила свидетелей. Выяснилось, что …
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13 декабря 2018, 10:44
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Самарец убил сына, которого подозревал в краже
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12 декабря 2018, 10:52