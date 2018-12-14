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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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Материалы по теме:

В Сызрани случилось массовое ДТП с двумя иномарками и «Калиной»

В Сызрани случилось массовое ДТП с двумя иномарками и «Калиной»

В четверг вечером, 13 декабря, в Сызрани случилось массовое ДТП. Около моста через реку Крымза на улице Рабочей столкнулись три машины - Nissan Qashqai, BMW X5 и отечественная «Лада Калина».

По словам очевидца, водитель немецкого внедорожника, ехавший со стороны 
14 декабря 2018, 09:17
Земельные махинации в Тольятти

Земельные махинации в Тольятти

Региональные антимонопольщики уличили мэрию Тольятти в создании для некой фирмы "Бизнес Актив" преимущественных условий при получении муниципального имущества. Общество взяло в аренду 84 земельных участка, 81 из которых можно использовать под магазины. Но в ходе торгов данный факт не упоминался 
14 декабря 2018, 08:14
На Обводной Самары иномарка Hyundai угодила под фуру: погиб водитель

На Обводной Самары иномарка Hyundai угодила под фуру: погиб водитель

В четверг, 13 декабря, произошла смертельная авария в Волжском районе. По предварительной версии, в 19:00 водитель иномарки Hyundai ехал по дороге «Обводная города Самара». По неизвестной причине, на 57 километре он выдвинулся на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, двигавшимся 
13 декабря 2018, 09:44
В Самарской области завели уголовное дело из-за гибели рабочих на стройке

В Самарской области завели уголовное дело из-за гибели рабочих на стройке

Следственный отдел Новокуйбышевска возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». По версии следствия, 9 ноября примерно в 19:00 «при выполнении работ по организации наладки и опробования оборудования 
13 декабря 2018, 09:17
Экс-руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова оставили под арестом до конца февраля

Экс-руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова оставили под арестом до конца февраля

Октябрьский районный суд Самары продлил арест бывшему директору СОФЖИ и экс-руководителю Управления капстроительства Самарской области Реналю Мязитову еще на два месяца, до 23 февраля 2019 года включительно. Об этом написал в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 158-му 
13 декабря 2018, 08:57
В Самаре раскрыли загадочное убийство 19-летней давности

В Самаре раскрыли загадочное убийство 19-летней давности

В областной столице раскрыли преступление, которое произошло 19 лет назад. Еще 13 января 1999 года в подъезде дома на улице Победы обнаружили тело 42-летней женщины с ножевыми ранениями. Полицейские выяснили, что перед смертью она выпивала с неким мужчиной, но выйти 
13 декабря 2018, 11:25
«Разобрал на запчасти»: в Тольятти поймали угонщика «Газели»

«Разобрал на запчасти»: в Тольятти поймали угонщика «Газели»

Житель Тольятти обратился в полицию и рассказал, что когда он уезжал из города, с неохраняемой парковки у дома по улице Лизы Чайкиной в Комсомольском районе неизвестный похитил его «ГАЗель». Оперативно-следственная группа осмотрела место происшествия, установила и опросила свидетелей. Выяснилось, что 
13 декабря 2018, 10:44
Самарец убил сына, которого подозревал в краже

Самарец убил сына, которого подозревал в краже

В полицию обратилась жительница дома по улице Физкультурной. Она рассказала, что придя домой, нашла тело своего 35-летнего сына. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили женщину и провели поквартирный обход здания. В итоге у силовиков появилась информация, что к гибели мужчины может 
12 декабря 2018, 10:52
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