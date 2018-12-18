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«Бункер S» Эфир передачи от 18.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.12.2018  
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Материалы по теме:

Морозно и без осадков: синоптики рассказали, какая погода будет на этой неделе

Морозно и без осадков: синоптики рассказали, какая погода будет на этой неделе

В начале новой рабочей недели синоптики не ожидают существенных осадков в Самарской области. Сегодня температура воздуха составит -6, -11 градусов, местами гололедица. В ночи на вторник и среду, 18 и 19 декабря, переменная облачность, без существенных осадков, будет дуть северо-восточный 
17 декабря 2018, 09:13
Пойманный на пьяном вождении игрок «Крыльев Советов» лишен прав и оштрафован

Пойманный на пьяном вождении игрок «Крыльев Советов» лишен прав и оштрафован

Игрока самарских «Крыльев Советов» Евгения Башкирова мировой суд Невского района Санкт-Петербурга лишил прав на полтора года и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Напомним, что спортсмен попался на пьяном вождении в ночь 
13 декабря 2018, 04:25
Набережную у бассейна ЦСК ВВС украсят ледяные скульптуры с подсветкой

Набережную у бассейна ЦСК ВВС украсят ледяные скульптуры с подсветкой

На набережной Волги около бассейна ЦСК ВВС этой зимой появится ледяной городок. Мастера из Екатеринбурга украсят это место фигурами Деда Мороза и Снегурочки, персонажами русских сказок и символом наступающего 2019 года - Свиньей. Сейчас завершено 80% работ. Каждая из 
11 декабря 2018, 09:10
Стало известно, в чем подозревают двух зампрокуроров в Самаре

Стало известно, в чем подозревают двух зампрокуроров в Самаре

Появились подробности скандального задержания двух заместителей прокуроров и адвокатессы в Самаре. Напомним, ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что при получении взяток на общую сумму в 500 тысяч рублей задержаны заместитель прокурора Промышленного района Олег Анищенко, заместитель прокурора Железнодорожного 
7 декабря 2018, 09:37
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