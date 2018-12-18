Морозно и без осадков: синоптики рассказали, какая погода будет на этой неделе В начале новой рабочей недели синоптики не ожидают существенных осадков в Самарской области. Сегодня температура воздуха составит -6, -11 градусов, местами гололедица. В ночи на вторник и среду, 18 и 19 декабря, переменная облачность, без существенных осадков, будет дуть северо-восточный …