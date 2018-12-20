В Сызрани ищут машину, которую протаранил 9-летний мальчик на санках … В Сызрани разыскивают автомобиль, в который врезался ребенок на санках. К силовикам обратились сотрудники больницы, в которую поступил девятилетний мальчик с ушибами на голове и теле. Выяснилось, что 16 декабря он катался на санках по проезжей части на спуске улицы