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Скандал с банкротством Сызранской муниципальной «Жилищно-эксплуатационной службы» вышел на федеральный уровень
Скандал вокруг банкротства Сызранской муниципальной «Жилищно-эксплуатационной службы» вышел на федеральный уровень. Основной кредитор МУПа - самарский филиал «Т плюс», которому сызранцы задолжали более 800 млн рублей обратился в комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ с просьбой взять под контроль …
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19 декабря 2018, 08:51
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В Сызрани ищут машину, которую протаранил 9-летний мальчик на санках
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18 декабря 2018, 02:27
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Морозно и без осадков: синоптики рассказали, какая погода будет на этой неделе
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17 декабря 2018, 09:13
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Пойманный на пьяном вождении игрок «Крыльев Советов» лишен прав и оштрафован
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13 декабря 2018, 04:25