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«Бункер S» Эфир передачи от 18.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.12.2018  
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Материалы по теме:

Тест: насколько хорошо вы знаете цитаты из советских новогодних фильмов

Тест: насколько хорошо вы знаете цитаты из советских новогодних фильмов

Считанные дни остаются до наступления Нового года. В праздничные дни многие предпочитают проводить время за просмотром старых советских фильмов. Это немудрено, ведь советские новогодние картины, хоть им и много лет, не теряют своей актуальности.

А насколько хорошо вы знаете 
12 декабря 2018, 12:14
Тест: насколько хорошо вы знаете цитаты из фильма

Тест: насколько хорошо вы знаете цитаты из фильма "О чем говорят мужчины"?

Современное российское кино довольно часто вызывает неоднозначную реакцию со стороны зрителей. Но «О чем говорят мужчины», несомненно, является тем фильмом, который получил исключительно положительную оценку. Разговоры о жизни, которые ведет группа друзей в возрасте 40+, заставляют от души посмеяться и 
6 декабря 2018, 12:15
Тест: что вы помните о битве за Москву?

Тест: что вы помните о битве за Москву?

5 декабря в России отмечен как День воинской славы. 77 лет назад войска Красной Армии, отразив удар немецких войск по Москве, сами перешли в контрнаступление. Результатом операции стало первое крупное поражение вермахта за всю Вторую мировую войну. Планы нацистов по 
5 декабря 2018, 08:51
Тест: угадайте фильм Марка Захарова по одному кадру

Тест: угадайте фильм Марка Захарова по одному кадру

Марк Захаров больше знаком зрителям именно как театральный режиссер. Однако и его фильмы, хоть их было немного, полюбились миллионам людей. Благодаря его манере сказочные, казалось бы детские, сюжеты обретают новый, «взрослый» мир. Проблемы, которые поднимались десятки лет назад, актуальны и 
3 декабря 2018, 11:33
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