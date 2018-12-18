18 декабря 1921 года родился Юрий Владимирович Никулин. Он проявил себя в целом ряде творческих профессий: клоун, режиссер, певец. Но большинству зрителей он запомнился как гениальный актер, игра которого не могла никого оставить равнодушным. Его фильмография насчитывает несколько десятков картин, среди которых есть и комедии, и драмы.
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