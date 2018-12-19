2
14
52
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18.12.2018  
Все видео

Материалы по теме:

Тест: угадайте советскую комедию по одной цитате

Тест: угадайте советскую комедию по одной цитате

Советские комедии хочется пересматривать снова и снова. Да, в принципе, их и смотреть не обязательно, можно только слушать. Все равно по диалогам героев всегда можно понимать, что сейчас происходит на экране. Цитаты оттуда знают наизусть миллионы людей. Мы предлагаем Вам 
7 ноября 2018, 11:43
Тест: угадайте, из какой советской сказки эта цитата?

Тест: угадайте, из какой советской сказки эта цитата?

На советских фильмах-сказках выросло не одно поколение наших соотечественников. Несмотря на то, что сняли их 40-50, а то и больше лет назад, они до сих пор не утратили своей актуальности. Их с удовольствием пересматривают даже взрослые.

Можно бесконечно перечислять 
26 сентября 2018, 04:48
Лицо генсека: Внук Брежнева обратился в суд после появления фото деда в рекламе

Лицо генсека: Внук Брежнева обратился в суд после появления фото деда в рекламе

Внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева обратился в суд Новосибирска с претензией на использование изображения его деда в рекламе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на новосибирских служителей Фемиды.
Как отмечается, Брежнев Андрей Юрьевич направил «иск к ООО 

20 октября 2017, 03:23
Машина генсека: ЗИЛ-117 Брежнева продают за 54 миллиона рублей

Машина генсека: ЗИЛ-117 Брежнева продают за 54 миллиона рублей

«ЗИЛ Брежнева» выставлен на продажу за 54 млн рублей. Такое объявление появилось в Сети. Раритетное транспортное средство модели ЗИЛ-117, собранное в 1972-м году, по утверждению продавца, является машиной советского государственного лидера Л.И. Брежнева.
По словам специалистов, в Гараже особого назначения 

4 сентября 2017, 12:42
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх