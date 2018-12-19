19 декабря 1906 года родился Леонид Брежнев. Он руководил Советским Союзом в течение 18 лет, с 1964 по 1982 годы. Многие называют это время застоем, так как из года в год в стране ничего не менялось. Другие, наоборот, ставят это Леониду Ильичу в заслугу, так как у людей была полная уверенность в завтрашнем. Остался Брежнев в народной памяти и благодаря своей огромной любви к различным наградам. И еще многие помнят его цитаты, которые ушли «в народ», став поговорками. Ко дню рождения генсека мы сделали подборку самых известных его изречений.
★ Хрущёв развенчал культ Сталина после его смерти, а мы развенчали культ Хрущёва при его жизни.
★ Дорогие товарищи империалисты...
★ Экономика должна быть экономной.
★ Критика не шоколад, чтобы её любить.
★ Маргарет Тэтчер пытается носить брюки Уинстона Черчилля.
★ У коммуниста нет никаких особых прав, кроме одного - быть впереди, быть там, где труднее.
★ Вот, ездят тут всякие. А мне 2 раза в день встречать, провожать приходится.
★ Ну, хорошо, не войдём. А как будет усложняться, войдём, войдём. Но без тебя — не войдём.
★ Я уже встречался раньше и с Чайкой, и не с Чайкой.
★ Знания, человеческий гений становятся в наше время важнейшим источником прогресса и могущества каждой страны.
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