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Материалы по теме:

На темном участке Красноглинского шоссе сбили насмерть 75-летнюю пенсионерку

На темном участке Красноглинского шоссе сбили насмерть 75-летнюю пенсионерку

В среду утром на Красноглинском шоссе в Самаре произошла смертельная авария. По версии полиции, в 07:45 21-летняя женщина ехала на своем ВАЗ-21099 по Красноглинскому шоссе со стороны квартала № 2 поселка Мехзавод в направлении поселка Озерки. Напротив дома № 20б2 
20 декабря 2018, 08:38
Скандал с банкротством Сызранской муниципальной «Жилищно-эксплуатационной службы» вышел на федеральный уровень

Скандал с банкротством Сызранской муниципальной «Жилищно-эксплуатационной службы» вышел на федеральный уровень

Скандал вокруг банкротства Сызранской муниципальной «Жилищно-эксплуатационной службы» вышел на федеральный уровень. Основной кредитор МУПа - самарский филиал «Т плюс», которому сызранцы задолжали более 800 млн рублей обратился в комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ с просьбой взять под контроль 
19 декабря 2018, 08:51
В Сызрани ищут машину, которую протаранил 9-летний мальчик на санках

В Сызрани ищут машину, которую протаранил 9-летний мальчик на санках

В Сызрани разыскивают автомобиль, в который врезался ребенок на санках. К силовикам обратились сотрудники больницы, в которую поступил девятилетний мальчик с ушибами на голове и теле. Выяснилось, что 16 декабря он катался на санках по проезжей части на спуске улицы 
18 декабря 2018, 02:27
Морозно и без осадков: синоптики рассказали, какая погода будет на этой неделе

Морозно и без осадков: синоптики рассказали, какая погода будет на этой неделе

В начале новой рабочей недели синоптики не ожидают существенных осадков в Самарской области. Сегодня температура воздуха составит -6, -11 градусов, местами гололедица. В ночи на вторник и среду, 18 и 19 декабря, переменная облачность, без существенных осадков, будет дуть северо-восточный 
17 декабря 2018, 09:13
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