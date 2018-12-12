9
37
10
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12.12.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В блогах: Берите пример с Томска!

В блогах: Берите пример с Томска!

Самарец Валерий Мокштадт у себя на странице в "Фейсбуке" спрашивает: "Почему бы не запустить такой проект в Самаре? Директор томской фабрики деревянных игрушек "Томик" Александр Беликов восстанавливает дом – памятник деревянного зодчества на Пушкина, 24, по программе "Дом за 
12 декабря 2018, 09:08
В блогах: две дыры

В блогах: две дыры

"Вчера свершилось грандиозное событие мирового масштаба, и, думаю, будет не лишне и здесь пару строк об этом чиркнуть, - пишет в "ЖЖ"-сообществе "Самара_ру" блогер dva_greka. - Вчера вечером самарский космонавт Кононенко натуральным образом ходил по небу. У космонавтов такой 
12 декабря 2018, 09:01
В Самаре автобус улетел в кювет после ДТП с Nissan Qashqai

В Самаре автобус улетел в кювет после ДТП с Nissan Qashqai

В среду, 12 декабря, по предварительным данным около дома №25 по улице Обувной иномарка Nissan Qashqai выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с автобусом ПАЗ. После удара автобус, следовавший по маршруту 215, скатился в кювет и врезался 
12 декабря 2018, 05:57
«Крылья Советов» хотят усилить 4-6 новыми игроками

«Крылья Советов» хотят усилить 4-6 новыми игроками

Самарские «Крылья Советов» планируют усилить с помощью 4-6 новых игроков. Об этом рассказал главный тренер команды Миодраг Божович. По словам наставника, футбольный клуб - трудная работа: идет селекция и команда строится. 

- В Самаре хотят создать коллектив, который был бы 
12 декабря 2018, 05:28
В Сызрани карантин по бешенству: напавшая на ребенка собака была заражена

В Сызрани карантин по бешенству: напавшая на ребенка собака была заражена

С 12 декабря в Сызрани постановлением губернатора объявлен карантин по бешенству — в городе нашли зараженное смертельным вирусом животное. Предполагается, что карантин продлится до 12 февраля. Во время него нельзя продавать животных, вывозить их за границы населенного пункта, проводить выставки 
12 декабря 2018, 05:02
Трех проституток задержали полицейские в бане в Самаре

Трех проституток задержали полицейские в бане в Самаре

Некоторое время назад в полицию поступила информация о том, что посетителям одного из банных комплексов в Кировском районе Самары оказываются интимные услуги. Прибывшие туда правоохранители арестовали трех девушек легкого поведения. По информации силовиков, одна из них уроженка соседней области, вторая 

10 декабря 2018, 04:29
Тольяттинского маньяка, который резал женщин, поймали в Москве

Тольяттинского маньяка, который резал женщин, поймали в Москве

Подозреваемого в серии нападений на женщин в Тольятти задержали. 22-летний Артем Семенов уже успел покинуть Самарскую область и его нашли на одном из вокзалов в Москве. Операция проводилась совместными усилиями оперативников Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами 

6 декабря 2018, 09:16
Появились фото и приметы маньяка, который режет женщин в Тольятти

Появились фото и приметы маньяка, который режет женщин в Тольятти

ГУ МВД России по Самарской области сообщило приметы мужчины, который подозревается в нападении на женщин в Тольятти. Предполагаемому злоумышленнику на вид около 30 лет, рост 165-170 см., худощавого телосложения, одет в куртку коричневого (ближе к горчичному) цвета, синие джинсы и 

3 декабря 2018, 03:20
В Тольятти исчез актер сериала «Тайны следствия»

В Тольятти исчез актер сериала «Тайны следствия»

В Тольятти искали режиссера и актера Олега Куртанидзе. Он исчез 15 ноября и больше не выходил на связь с семьей и коллегами. Обеспокоенные родственники мужчины написали заявление в полицию. Силовикам удалось отследить передвижения пропавшего. По словам директора Тольяттинского молодежного драматического 
21 ноября 2018, 02:34
Через 1,5 месяца поисков в Самаре обнаружили 14-летнюю девочку из Башкирии

Через 1,5 месяца поисков в Самаре обнаружили 14-летнюю девочку из Башкирии

Через полтора месяца активных поисков в Самаре обнаружили 14-летнюю Дашу - жительницу села Иглино из Башкирии. Девочку нашли в четверг, 19 июля, она жива и не пострадала. По словам полицейских, подросток был в Самаре, скоро беглянка вернется домой. Предположительно, 14-летняя 
20 июля 2018, 12:09
Внимание, розыск!

Внимание, розыск!

Сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» разыскивают без вести пропавшего 43-летнего жителя г. Сызрань Морозова Сергея Леонидовича. 19 июля текущего года мужчина уехал в г. Ульяновск и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 40-45 лет, рост 165 см, 

15 августа 2017, 12:04
Самарцам помогут найти информацию о родных, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны

Самарцам помогут найти информацию о родных, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны

Заявки на поиск принимались на площади Славы в День Неизвестного Солдата, 3 декабря.
Для подачи обращения необходимо было собрать всю известную информацию о предке. В частности, откуда он призывался, в каких войсках служил, когда перестал передавать вести с фронта.
Поиском 

5 декабря 2016, 12:48
Самарцам помогут найти родственников, пропавших во время Великой Отечественной войны

Самарцам помогут найти родственников, пропавших во время Великой Отечественной войны

3 декабря в городе пройдут мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата.
30 ноября 2016, 03:27
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх