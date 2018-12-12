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В блогах: Берите пример с Томска!
Самарец Валерий Мокштадт у себя на странице в "Фейсбуке" спрашивает: "Почему бы не запустить такой проект в Самаре? Директор томской фабрики деревянных игрушек "Томик" Александр Беликов восстанавливает дом – памятник деревянного зодчества на Пушкина, 24, по программе "Дом за …
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12 декабря 2018, 09:08
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В блогах: две дыры
"Вчера свершилось грандиозное событие мирового масштаба, и, думаю, будет не лишне и здесь пару строк об этом чиркнуть, - пишет в "ЖЖ"-сообществе "Самара_ру" блогер dva_greka. - Вчера вечером самарский космонавт Кононенко натуральным образом ходил по небу. У космонавтов такой …
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12 декабря 2018, 09:01
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В Самаре автобус улетел в кювет после ДТП с Nissan Qashqai
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12 декабря 2018, 05:57
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«Крылья Советов» хотят усилить 4-6 новыми игроками
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12 декабря 2018, 05:28
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В Сызрани карантин по бешенству: напавшая на ребенка собака была заражена
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12 декабря 2018, 05:02
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Трех проституток задержали полицейские в бане в Самаре
Некоторое время назад в полицию поступила информация о том, что посетителям одного из банных комплексов в Кировском районе Самары оказываются интимные услуги. Прибывшие туда правоохранители арестовали трех девушек легкого поведения. По информации силовиков, одна из них уроженка соседней области, вторая …
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10 декабря 2018, 04:29
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Тольяттинского маньяка, который резал женщин, поймали в Москве
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6 декабря 2018, 09:16
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Появились фото и приметы маньяка, который режет женщин в Тольятти
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3 декабря 2018, 03:20
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В Тольятти исчез актер сериала «Тайны следствия»
В Тольятти искали режиссера и актера Олега Куртанидзе. Он исчез 15 ноября и больше не выходил на связь с семьей и коллегами. Обеспокоенные родственники мужчины написали заявление в полицию. Силовикам удалось отследить передвижения пропавшего. По словам директора Тольяттинского молодежного драматического …
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21 ноября 2018, 02:34
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Через 1,5 месяца поисков в Самаре обнаружили 14-летнюю девочку из Башкирии
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20 июля 2018, 12:09
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Внимание, розыск!
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15 августа 2017, 12:04
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Самарцам помогут найти информацию о родных, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны
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5 декабря 2016, 12:48
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Самарцам помогут найти родственников, пропавших во время Великой Отечественной войны
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30 ноября 2016, 03:27