В Самаре автобус улетел в кювет после ДТП с Nissan Qashqai В среду, 12 декабря, по предварительным данным около дома №25 по улице Обувной иномарка Nissan Qashqai выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с автобусом ПАЗ. После удара автобус, следовавший по маршруту 215, скатился в кювет и врезался …