По Самарской области «гуляют» свиной и гонконгский грипп … За прошлую неделю, с 3 по 9 декабря, в Самарской обрасти ОРВИ и гриппом заразились более 9,7 тысяч человек. Причем, 4,7 тысяч пациентов насчитали только в губернской столице. Показатели выросли по сравнению с результатами предыдущей недели, но специалисты считают -