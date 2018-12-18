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В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка
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18 декабря 2018, 01:11
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Найден подросток с дредами, который потерялся в Самарской области
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18 декабря 2018, 11:44
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В Самаре лоб в лоб столкнулись «Нива» и трамвай
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18 декабря 2018, 10:46
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В Тольятти из-за звонка анонима эвакуировали школу № 85
В понедельник, 17 декабря, в Тольятти эвакуировали сотрудников и учащихся школы № 85 в микрорайоне Шлюзовой. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы. После вызова здание обследовали кинологи с собаками, представители оперативных служб. Оказалось, что тревога поднялась из-за звонка неизвестного. Этот …
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18 декабря 2018, 08:01
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Не пропустил: в Тольятти на виновника ДТП завели уголовное дело
В Тольятти завели уголовное дело на водителя, спровоцировавшего ДТП. В результате одному из участников аварии был нанесен тяжкий вред здоровью.
66-летний житель Автозаводского района ехал на автомобиле «Лада Калина» по улице Транспортной. На перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной …
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17 декабря 2018, 04:18
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В Тольятти ищут 17-летнего подростка с дредами
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17 декабря 2018, 02:09
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В больнице скончалась 16-летняя участница страшного ДТП в Сызрани
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17 декабря 2018, 01:52
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В ситуацию с отоплением в Сызрани может вмешаться Генпрокуратура
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17 декабря 2018, 11:51
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Генпрокурор России назначил Сызранского транспортного прокурора
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13 декабря 2018, 09:26
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Водитель «Гранты» не заметил, как сбил 10-летнюю девочку в Сызрани
5 декабря в Сызрани случилось ДТП с участием ребенка. Все произошло на перекрестке улиц Советской и Володарского. 10-летняя девочка пересекала дорогу по пешеходному переходу. Буквально в одном шаге от тротуара ее сбила «Гранта».
Как сообщает КТВ-Луч, у предполагаемого …
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5 декабря 2018, 10:14
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Глухонемой бомж сбежал из сызранской больницы в коллектор
На прошлой неделе в центральную городскую больницу Сызрани поступил необычный пациент — пожилой глухонемой бомж. Ранее он жил в тепловом коллекторе. Его «переезду» в более комфортные условия поспособствовали неравнодушные горожане и даже депутат городской думы.
Однако бездомный мужчина такой жест доброй воли не оценил и уже в прошедшие выходные совершил побег …
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3 декабря 2018, 04:52