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Материалы по теме:

В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка

В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка

В понедельник, 17 декабря, произошла авария с пешеходом в Октябрьске. Примерно в 08:00 29-летняя женщина ехала на ВАЗ-2105 по улице Мира со стороны улицы 3-го Октября. Она направлялась к улице Зеленовской, когда сбила несовершеннолетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть неподалеку, 
18 декабря 2018, 01:11
Найден подросток с дредами, который потерялся в Самарской области

Найден подросток с дредами, который потерялся в Самарской области

Стало известно, что нашелся 17-летний подросток, который ушел из дома 15 декабря и не вернулся. К счастью, с ним все хорошо, он жив и здоров. Напомним, что в полицию обратились родственники несовершеннолетнего. Полицейские изучали возможный маршрут парня, общались с его 
18 декабря 2018, 11:44
В Самаре лоб в лоб столкнулись «Нива» и трамвай

В Самаре лоб в лоб столкнулись «Нива» и трамвай

В понедельник вечером, 17 декабря, в областной столице произошла нестандартная авария. На пересечении улиц Пионерской и Чапаевской лоб в лоб столкнулись трамвай, следовавший по маршруту №15, и «Нива». Оба транспортных средства были повреждены, у отечественной машины разбита вся передняя часть. 
18 декабря 2018, 10:46
В Тольятти из-за звонка анонима эвакуировали школу № 85

В Тольятти из-за звонка анонима эвакуировали школу № 85

В понедельник, 17 декабря, в Тольятти эвакуировали сотрудников и учащихся школы № 85 в микрорайоне Шлюзовой. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы. После вызова здание обследовали кинологи с собаками, представители оперативных служб. Оказалось, что тревога поднялась из-за звонка неизвестного. Этот 
18 декабря 2018, 08:01
Не пропустил: в Тольятти на виновника ДТП завели уголовное дело

Не пропустил: в Тольятти на виновника ДТП завели уголовное дело

В Тольятти завели уголовное дело на водителя, спровоцировавшего ДТП. В результате одному из участников аварии был нанесен тяжкий вред здоровью.

66-летний житель Автозаводского района ехал на автомобиле «Лада Калина» по улице Транспортной. На перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной 
17 декабря 2018, 04:18
В Тольятти ищут 17-летнего подростка с дредами

В Тольятти ищут 17-летнего подростка с дредами

В Тольятти разыскивают 17-летнего парня. Владислав Васильев примерно в 13:30 вышел из дома на улице Матросова в субботу, 15 декабря, и пропал. Со своими близкими подросток не связывался с того же вечера, последний раз звонил в 19:00.
 
На вид: 17 лет, 
17 декабря 2018, 02:09
В больнице скончалась 16-летняя участница страшного ДТП в Сызрани

В больнице скончалась 16-летняя участница страшного ДТП в Сызрани

Стало известно, что в больнице скончалась девушка, пострадавшая в ДТП на улице Дамбовской в Сызрани. Напомним, что 18 ноября 25-летний пьяный водитель иномарки Toyota Corolla превысил скорость, не сумел справиться с управлением, и машина врезалась в металлическое ограждение и улетела 
17 декабря 2018, 01:52
В ситуацию с отоплением в Сызрани может вмешаться Генпрокуратура

В ситуацию с отоплением в Сызрани может вмешаться Генпрокуратура

ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" обратилось с просьбой к депутатам Госдумы взять под контроль отопительный сезон в Сызрани. Дело в том, что плату за тепло и горячую воду с жителей города сейчас собирает ООО «Энергетик», которое не заключало никаких договоров с поставщиком 

17 декабря 2018, 11:51
Генпрокурор России назначил Сызранского транспортного прокурора

Генпрокурор России назначил Сызранского транспортного прокурора

Приказом Генерального прокурора России Юрия Чайки от 10 декабря 2018 года № 1474-к Сызранским транспортным прокурором Приволжской транспортной прокуратуры назначен Владислав Торопов. Он будет занимать этот пост в течение пяти лет.

Напомним, Владислав Торопов после окончания в 2004 году 
13 декабря 2018, 09:26
Водитель «Гранты» не заметил, как сбил 10-летнюю девочку в Сызрани

Водитель «Гранты» не заметил, как сбил 10-летнюю девочку в Сызрани

5 декабря в Сызрани случилось ДТП с участием ребенка. Все произошло на перекрестке улиц Советской и Володарского. 10-летняя девочка пересекала дорогу по пешеходному переходу. Буквально в одном шаге от тротуара ее сбила «Гранта».

Как сообщает КТВ-Луч, у предполагаемого 
5 декабря 2018, 10:14
Глухонемой бомж сбежал из сызранской больницы в коллектор

Глухонемой бомж сбежал из сызранской больницы в коллектор

На прошлой неделе в центральную городскую больницу Сызрани поступил необычный пациент — пожилой глухонемой бомж. Ранее он жил в тепловом коллекторе. Его «переезду» в более комфортные условия поспособствовали неравнодушные горожане и даже депутат городской думы.

Однако бездомный мужчина такой жест доброй воли не оценил и уже в прошедшие выходные совершил побег 

3 декабря 2018, 04:52
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