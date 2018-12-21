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Рекордный штраф за картель: самарская фирма выплатила 85 млн рублей
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21 декабря 2018, 01:13
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Наталью Умярову, осужденную по «делу блогеров», отпустят по УДО
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21 декабря 2018, 12:09
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В Самарской области автоледи на Granta врезалась в столб: пострадали трое
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21 декабря 2018, 11:34
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В Тольятти покалеченный на производстве рабочий получил компенсацию в 1 млн рублей
Прокуратура Автозаводского района Тольятти обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда со строительно-производственной организации. В результате несчастного случая на производстве пострадал один из сотрудников предприятия. В июне 2017 года 26-летний мужчина получил травму позвоночника при проведении работ …
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21 декабря 2018, 11:00
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На трассе М-5 под Тольятти легковушка сбила насмерть пешехода
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21 декабря 2018, 09:38
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Около Сызрани грузовик задавил насмерть женщину
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20 декабря 2018, 03:06
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В Самаре водитель Land Cruiser сбил женщину на «зебре», проехав на красный
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20 декабря 2018, 12:37
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Неудачно развернулся: двое самарцев пострадали в ДТП на проспекте Металлургов
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20 декабря 2018, 10:44
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Пострадали двое: в Самаре «четырнадцатая» врезалась в машину дорожной службы
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19 декабря 2018, 01:34