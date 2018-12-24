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Материалы по теме:

В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега

В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега

Самарские коммунальщики ликвидируют последствия снегопада: в минувшие сутки город убирали 360 единиц техники и 292 рабочих. За 24 часа на полигоны вывезли 3,8 тысячи тонн снега, а с начала сезона — 67,3 тысяч тонн. Дневная смена 23 декабря работала до 
24 декабря 2018, 05:34
Требовал обнаженные детские фото: самарца поймали на 73 преступлениях против несовершеннолетних

Требовал обнаженные детские фото: самарца поймали на 73 преступлениях против несовершеннолетних

Жителя областной столицы признали виновным в 73 случаях развратных и сексуальных действий в отношении несовершеннолетних и маленьких детей с помощью интернета. Полицейским рассказали, что 34-летний мужчина переписывается с детьми в возрасте от 10 до 15 лет в соцсетях. Притворяясь сверстником, 
24 декабря 2018, 05:20
Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина

Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина

Накануне вечером, 23 декабря, в Самаре произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 21:58. На место событий - к девятиэтажному дому № 385 а по проспекту Кирова выехали 38 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 7 единиц техники. Пламя распространилось 
24 декабря 2018, 05:00
В Самаре в новогоднюю ночь перекроют дороги около площади Куйбышева

В Самаре в новогоднюю ночь перекроют дороги около площади Куйбышева

С 13:00 31 декабря 2018 до 08:00 1 января следующего года в Самаре будет ограничено движение транспорта на улицах, прилегающих к площади Куйбышева. Там пройдет «Новогодняя ночь 2018-2019». Конечно, исключение сделают для машин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и автомобилей 
24 декабря 2018, 04:43
Житель Чапаевска довел племянницу до попытки самоубийства

Житель Чапаевска довел племянницу до попытки самоубийства

Перед судом предстал житель Чапаевска, который несколько лет систематически унижал свою несовершеннолетнюю племянницу. В конце концов издевательства довели ребенка до попытки самоубийства. В течение трех лет, с января 2015 до апреля 2018, мужчина постоянно избивал девочку, оскорблял ее, всячески унижал. 
24 декабря 2018, 04:01
В Самаре 22-летняя девушка на Lada Priora устроила массовое ДТП

В Самаре 22-летняя девушка на Lada Priora устроила массовое ДТП

В воскресенье, 23 декабря, в областной столице произошла авария с тремя машинами. В 20:25 22-летняя девушка двигалась на Lada Priora по ул. Гастелло в сторону улицы Академика Павлова. Однако автомобилистка не соблюдала безопасную дистанцию до ехавшей впереди нее машины и 
24 декабря 2018, 01:51
Катался подшофе: подробности смертельного ДТП в Самаре

Катался подшофе: подробности смертельного ДТП в Самаре

Полицейские ведут проверку смертельного ДТП в Самаре. В субботу, 22 декабря, 29-летний мужчина ехал на своей Лада 1117 в поселок Козелки со стороны жилого комплекса «Шведская слобода». Напротив дома № 27 по улице Озерной он не справился с управлением, машина 
24 декабря 2018, 09:31
Пострадало 6 пассажиров: В Тольятти лоб в лоб столкнулись 2 маршрутки

Пострадало 6 пассажиров: В Тольятти лоб в лоб столкнулись 2 маршрутки

Сразу шесть пассажиров пострадали в Тольятти в столкнувшихся лоб в лоб маршрутках. По версии полицейских, "Газель-NEXT" протаранила Peugeot Boxer. ДТП произошло вчера, 22 декабря, днём на улице Победы. По предварительным сведениям, водитель отечественного микрофургона выехал на встречку. Всем пострадавшим пассажирам 

23 декабря 2018, 04:24
Пострадали трое детей: Напротив филармонии фура «Магнит» протаранила «Ниссан»

Пострадали трое детей: Напротив филармонии фура «Магнит» протаранила «Ниссан»

Сегодня, 22 декабря, примерно в 10-45 утра в Самаре произошло серьезное ДТП. На перекрестке улиц Льва Толстого и Фрунзе, напротив Филармонии, столкнулись фура «Ман» и «Ниссан Кашкай».
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 47-летний водитель грузовика ехал от улицы Куйбышева 
22 декабря 2018, 02:48
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