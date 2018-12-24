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В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега
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24 декабря 2018, 05:34
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Требовал обнаженные детские фото: самарца поймали на 73 преступлениях против несовершеннолетних
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24 декабря 2018, 05:20
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Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина
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24 декабря 2018, 05:00
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В Самаре в новогоднюю ночь перекроют дороги около площади Куйбышева
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24 декабря 2018, 04:43
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Житель Чапаевска довел племянницу до попытки самоубийства
Перед судом предстал житель Чапаевска, который несколько лет систематически унижал свою несовершеннолетнюю племянницу. В конце концов издевательства довели ребенка до попытки самоубийства. В течение трех лет, с января 2015 до апреля 2018, мужчина постоянно избивал девочку, оскорблял ее, всячески унижал. …
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24 декабря 2018, 04:01
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В Самаре 22-летняя девушка на Lada Priora устроила массовое ДТП
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24 декабря 2018, 01:51
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Катался подшофе: подробности смертельного ДТП в Самаре
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24 декабря 2018, 09:31
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Пострадало 6 пассажиров: В Тольятти лоб в лоб столкнулись 2 маршрутки
Сразу шесть пассажиров пострадали в Тольятти в столкнувшихся лоб в лоб маршрутках. По версии полицейских, "Газель-NEXT" протаранила Peugeot Boxer. ДТП произошло вчера, 22 декабря, днём на улице Победы. По предварительным сведениям, водитель отечественного микрофургона выехал на встречку. Всем пострадавшим пассажирам …
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23 декабря 2018, 04:24
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Пострадали трое детей: Напротив филармонии фура «Магнит» протаранила «Ниссан»
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22 декабря 2018, 02:48