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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката подозревают в покушении на мошенничество

В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката подозревают в покушении на мошенничество

Следственный отдел по Промышленному району губернской столицы завел уголовное дело в отношении старшего инспектора филиала по Промышленному району города Самары ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области и члена Палаты адвокатов Самарской области. Их подозревают в покушении на мошенничество.
28 декабря 2018, 07:02
В Самарской области завершилось берегоукрепление у Гранного

В Самарской области завершилось берегоукрепление у Гранного

В Самарской области завершилось берегоукрепление Саратовского водохранилища в районе Гранного в Новокуйбышевске. Напомним, что работы проводились, чтобы защитить береговую полосу от размыва. Сумма контракта составила 34 924 364 рубля, деньги выделил региональный бюджет. Как пояснили в пресс-службе облправительства, выполнен банкет 
28 декабря 2018, 04:55
В Самаре сошел с рельсов вагон пассажирского поезда

В Самаре сошел с рельсов вагон пассажирского поезда

Стало известно о ЧП на железной дороге в Самаре. В среду, 26 декабря, в 21:08 на третьем пути парка пассажирской технической станции Самара при маневровых работах на стрелках всеми колесными парами сошла с рельсов первая тележка головного вагона пассажирского поезда 
28 декабря 2018, 04:40
В Тольятти двое вандалов на «Приоре» похитили лошадь из новогодней композиции

В Тольятти двое вандалов на «Приоре» похитили лошадь из новогодней композиции

В Тольятти неизвестные решились на необычное похищение - их добычей стала часть металлической иллюминационной композиции в виде лошади. По данным регионального ГУ МВД, преступление произошло 27 декабря примерно с 2:10 до 2:45 на Центральной площади Тольятти.

Полицейские осмотрели место 
28 декабря 2018, 04:04
В Самаре нарушили сроки установки колеса обозрения

В Самаре нарушили сроки установки колеса обозрения

Прокуратура Самары уличила муниципальное предприятие "Парки Самары" в нарушении сроков контракта на установку колеса обозрения в парке имени Гагарина. Построенный, но до сих пор не введённый в строй 55-метровый аттракцион продолжают преследовать неприятности. Как установило надзорное ведомство, подрядчик ООО "Глобал" 
16 ноября 2018, 08:18
Колесо обозрения в парке Гагарина заработает после экспертизы

Колесо обозрения в парке Гагарина заработает после экспертизы

Новое колесо обозрения в парке Гагарина заработает после завершения госэкспертизы. Специалисты должны дать свое заключение о готовности аттракциона к запуску. После этого потребуется провести благоустройство площадки, чтобы превратить ее в зону отдыха, и только потом состоится торжественная церемония открытия. Точные 

6 ноября 2018, 10:52
Стоимость колеса обозрения в парке Гагарина завысили в 2,5 раза

Стоимость колеса обозрения в парке Гагарина завысили в 2,5 раза

Прежняя команда самарской мэрии в 2,5 раза завысила стоимость нового "Колеса обозрения", которое собираются установить в парке Гагарина, об этом заявил в твиттере советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. По его словам, при начальной стоимости аттракциона в 50 млн рублей торги 
17 августа 2018, 11:41
Самарцы голосуют за лучшее название для колеса обозрения в парке Гагарина

Самарцы голосуют за лучшее название для колеса обозрения в парке Гагарина

В парке имени Гагарина в Самаре в самом разгаре монтаж нового аттракциона - колеса обозрения. Планируется, что уже в августе на нем смогут прокатиться все желающие. Высота колеса составит 55 метров, каждая из 24 кабинок чуда техники будет рассчитана на 
30 июля 2018, 03:25
Стало известно, когда заработает новое колесо обозрения в Самаре

Стало известно, когда заработает новое колесо обозрения в Самаре

В самарском парке Гагарина продолжается монтаж колеса обозрения. Сейчас рабочие собирают наземный каркас аттракциона. Если не подведет погода, первые запуски колеса состоятся уже в конце июля. При неблагоприятных условиях сроки могут перенестись, сообщает samru.ru со ссылкой на МАУ «Парки 
19 июля 2018, 10:34
Пройти экспресс-тест на ВИЧ в парке Гагарина приглашают самарцев

Пройти экспресс-тест на ВИЧ в парке Гагарина приглашают самарцев

В Самаре в субботу, 23 июня, областной СПИД-центр проведет традиционную профилактическую акцию по экспресс-тестированию на ВИЧ. Мобильная лаборатория медиков будет ждать самарцев в парке Гагарина на центральной аллее, недалеко от новой сцены, с 16 до 18 часов. 
 

«Узнать ВИЧ-статус можно 

22 июня 2018, 10:51
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