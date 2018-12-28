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В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката подозревают в покушении на мошенничество
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28 декабря 2018, 07:02
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В Самарской области завершилось берегоукрепление у Гранного
В Самарской области завершилось берегоукрепление Саратовского водохранилища в районе Гранного в Новокуйбышевске. Напомним, что работы проводились, чтобы защитить береговую полосу от размыва. Сумма контракта составила 34 924 364 рубля, деньги выделил региональный бюджет. Как пояснили в пресс-службе облправительства, выполнен банкет …
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28 декабря 2018, 04:55
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В Самаре сошел с рельсов вагон пассажирского поезда
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28 декабря 2018, 04:40
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В Тольятти двое вандалов на «Приоре» похитили лошадь из новогодней композиции
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28 декабря 2018, 04:04
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В Самаре нарушили сроки установки колеса обозрения
Прокуратура Самары уличила муниципальное предприятие "Парки Самары" в нарушении сроков контракта на установку колеса обозрения в парке имени Гагарина. Построенный, но до сих пор не введённый в строй 55-метровый аттракцион продолжают преследовать неприятности. Как установило надзорное ведомство, подрядчик ООО "Глобал" …
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16 ноября 2018, 08:18
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Колесо обозрения в парке Гагарина заработает после экспертизы
Новое колесо обозрения в парке Гагарина заработает после завершения госэкспертизы. Специалисты должны дать свое заключение о готовности аттракциона к запуску. После этого потребуется провести благоустройство площадки, чтобы превратить ее в зону отдыха, и только потом состоится торжественная церемония открытия. Точные …
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6 ноября 2018, 10:52
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Стоимость колеса обозрения в парке Гагарина завысили в 2,5 раза
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17 августа 2018, 11:41
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Самарцы голосуют за лучшее название для колеса обозрения в парке Гагарина
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30 июля 2018, 03:25
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Стало известно, когда заработает новое колесо обозрения в Самаре
В самарском парке Гагарина продолжается монтаж колеса обозрения. Сейчас рабочие собирают наземный каркас аттракциона. Если не подведет погода, первые запуски колеса состоятся уже в конце июля. При неблагоприятных условиях сроки могут перенестись, сообщает samru.ru со ссылкой на МАУ «Парки …
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19 июля 2018, 10:34
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Пройти экспресс-тест на ВИЧ в парке Гагарина приглашают самарцев
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22 июня 2018, 10:51