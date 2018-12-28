Колесо обозрения в парке Гагарина заработает после экспертизы Новое колесо обозрения в парке Гагарина заработает после завершения госэкспертизы. Специалисты должны дать свое заключение о готовности аттракциона к запуску. После этого потребуется провести благоустройство площадки, чтобы превратить ее в зону отдыха, и только потом состоится торжественная церемония открытия. Точные …