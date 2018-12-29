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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Хоккеисты ЦСК ВВС проводят тренировку на площади Куйбышева

Хоккеисты ЦСК ВВС проводят тренировку на площади Куйбышева

В субботу, 29 декабря, на площади Куйбышева стартовала открытая тренировка команды мастеров профессионального хоккейного клуба ЦСК ВВС. В ней участвуют хоккеисты основного и молодежного состава. Напомним, что на площади работают два обновленных катка — один для массового катания, а второй 
29 декабря 2018, 05:24
В Самарской области жители завалили снегом двери районной администрации

В Самарской области жители завалили снегом двери районной администрации

Жители поселка Новосемейкино из Красноярского района области смогли необычно намекнуть местным властям на некачественную уборку улиц в зимний сезон. Они собрали не вывезенный вовремя снег и засыпали им вход в здание районной администрации. Горка получилась приличная - почти в рост 
29 декабря 2018, 03:46
«Машина раздавлена»: в жутком ДТП в Самарской области погиб водитель «Жигулей»

«Машина раздавлена»: в жутком ДТП в Самарской области погиб водитель «Жигулей»

В пятницу, 28 декабря, на 131 километре автомобильной трассы «Самара - Большая Черниговка» произошла смертельная авария. В 06:05 20-летний водитель ехал на «Ладе Приоре» в условиях снегопада со стороны областной столицы в направлении республики Казахстан. По информации регионального ГУ МВД, 
29 декабря 2018, 02:26
С января машины «АвтоВАЗа» подорожают

С января машины «АвтоВАЗа» подорожают

«АвтоВАЗ» с января поднимет цены на свои автомобили, пишут «Ведомости». Эту информацию изданию подтвердили в дилерских центрах LADA. В среднем машины подорожают на 2,5-3 процента. Представители автозавода отмечают, что изменение стоимости продиктовано увеличением ставки НДС с 18 до 20 
29 декабря 2018, 02:06
В Самаре парень на «тринадцатой» сбил бабушку с внучкой

В Самаре парень на «тринадцатой» сбил бабушку с внучкой

В Самаре ведется проверка ДТП, в котором пострадали два пешехода. В пятницу, 28 декабря, 20-летний автолюбитель ехал на ВАЗ-2113 по улице Партизанской в сторону Промышленности. По предварительной информации, он не справился с управлением и сбил двух пешеходов — 72-летнюю бабушку 
29 декабря 2018, 01:41
Сбил и скрылся: в Самаре 9-летний мальчик попал под колеса авто на «зебре»

Сбил и скрылся: в Самаре 9-летний мальчик попал под колеса авто на «зебре»

В Самаре ищут водителя, который сбил ребенка и уехал. В полицию обратились сотрудники одной из больниц, которые рассказали, что к ним обратился девятилетний мальчик с различными ушибами на голове и теле. Оказалось, что 26 декабря в 13:00 неустановленный автомобиль во 
29 декабря 2018, 01:12
Под Сызранью «Ниву» занесло под грузовик: шофер в больнице

Под Сызранью «Ниву» занесло под грузовик: шофер в больнице

Поздно вечером в четверг, 27 декабря, произошла авария в Сызранском районе. В 19:20 34-летний водитель ехал на своем ВАЗ-2121 по 23-му километру трассы "Обход Сызрани" со стороны Саратова. Во время снегопада «Ниву» занесло и она оказалась на встречке, где столкнулась 
28 декабря 2018, 12:21
«Столкнулись лоб в лоб»: в Самарской области в ДТП пострадали 8 человек

«Столкнулись лоб в лоб»: в Самарской области в ДТП пострадали 8 человек

В понедельник, 24 декабря, произошла крупная авария на трассе в Большеглушицком районе области. Лоб в лоб там столкнулись Lada Largus и ВАЗ-21074, различные травмы получили восемь человек. На 105 километре автодороги «Самара - Большая Черниговка - до границы с Республикой 
25 декабря 2018, 12:15
В Самаре под колеса автобуса попали трое дорожных рабочих

В Самаре под колеса автобуса попали трое дорожных рабочих

В понедельник в Самаре произошла авария с пешеходами и снегоуборочной техникой, в которой пострадали три человека. Около шести утра автобус ПАЗ ехал без пассажиров по улице Ново-Садовой в сторону Советской Армии. По предварительной информации, водитель не сумел справиться с управлением 
25 декабря 2018, 10:25
В Самаре 22-летняя девушка на Lada Priora устроила массовое ДТП

В Самаре 22-летняя девушка на Lada Priora устроила массовое ДТП

В воскресенье, 23 декабря, в областной столице произошла авария с тремя машинами. В 20:25 22-летняя девушка двигалась на Lada Priora по ул. Гастелло в сторону улицы Академика Павлова. Однако автомобилистка не соблюдала безопасную дистанцию до ехавшей впереди нее машины и 
24 декабря 2018, 01:51
Шел в школу: в Тольятти автоледи сбила маму с девятилетним сыном на «зебре»

Шел в школу: в Тольятти автоледи сбила маму с девятилетним сыном на «зебре»

В пятницу, 21 декабря, иномарка в Тольятти сбила маму с ребенком. Это произошло в 09:05. 36-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Шкода Октавия», двигалась по бульвару Королева в районе дома № 7. Внезапно она наехала на 35-летнюю женщину и ее девятилетнего сына, 
21 декабря 2018, 04:28
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