Вчера, 29 декабря, в Самаре произошло крупное ДТП. Очевидцам удалось снять последствия аварии на видео. По предварительным данным, четыре машины разбились примерно в 12:00 на Красноглинском шоссе. По словам очевидцев, в снегоуборочный грузовик «Урал» врезались водители на ВАЗ-2114 и Renault Fluence.
Еще один участник автоаварии на Toyota Land Cruiser, смог избежать столкновения и съехал в кювет. Из-за крупного ДТП на оживленной автотрассе образовалась огромная пробка. Инспекторам ГАИ пришлось регулировать движение на месте.
|
Два человека пострадали в двойном ДТП под Отрадным
|
30 декабря 2018, 02:49
|
В ДТП около аэропорта Курумоч пострадали четыре человека
|
29 декабря 2018, 04:21
|
«Машина раздавлена»: в жутком ДТП в Самарской области погиб водитель «Жигулей»
|
29 декабря 2018, 02:26
|
В Самаре парень на «тринадцатой» сбил бабушку с внучкой
|
29 декабря 2018, 01:41