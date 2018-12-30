В Самаре парень на «тринадцатой» сбил бабушку с внучкой … В Самаре ведется проверка ДТП, в котором пострадали два пешехода. В пятницу, 28 декабря, 20-летний автолюбитель ехал на ВАЗ-2113 по улице Партизанской в сторону Промышленности. По предварительной информации, он не справился с управлением и сбил двух пешеходов — 72-летнюю бабушку