ДТП с участием автомобиля такси произошло в Самаре вчера, 2 января, на перекрёстке улицы Ново-Вокзальной и Московского шоссе.
По версии сотрудников полиции, две иномарки, одна из которых «Яндекс. Такси», стукнулись около 11 часов. По предварительным данным, яндексовский «Рено-Логан» ехал по Московскому шоссе в сторону проспекта Кирова. По всей видимости, таксист захотел успеть прискочить перекресток на «красный», но в итоге «встретился» с автомобилем «Фольксваген-Поло», который двигался по Ново-Вокзальной в сторону Ново-Садовой.
К сожалению, в аварии не обошлось без пострадавших, водителя «Фольксвагена» пришлось увезти в больницу на "скорой". Однако медики, осмотрев пострадавшего, отпустили его домой, назначив амбулаторное лечение.
«Яндекс. Такси» не смогло самостоятельно уехать с места ДТП. Машине понадобился эвакуатор.
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