В Самарской области начинающая автомобилистка «улетела» в кювет. ДТП произошло вчера, 2 января, в 15:15 в Сызранском районе.
Как передает ГУ МВД по Самарской области, 28-летняя автоледи на «Лада Приора» ехала по автодороге «Подъезд к городу Ульяновск» со стороны М-5 Урал в направлении Сызрани. Девушка превысила скорость, не справилась с управлением в условиях снежной дороги, из-за чего автомобиль съехал в кювет и там опрокинулся.
Автомобилистке потребовалась помощь медиков. В медучреждение женщина обратилась самостоятельно, правда, от госпитализации отказалась.
По факту аварии проводится проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение. В Госавтоинспекции напоминают, что нужно соблюдать ПДД, не превышать скорость и учитывать погодные условия.
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