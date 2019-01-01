Куча мала из машин: «Крузак», снегоуборочный грузовик и две легковушки разбились под Самарой Вчера, 29 декабря, в Самаре произошло крупное ДТП. Очевидцам удалось снять последствия аварии на видео. По предварительным данным, четыре машины разбились примерно в 12:00 на Красноглинском шоссе. По словам очевидцев, в снегоуборочный грузовик «Урал» врезались водители на ВАЗ-2114 и Renault …