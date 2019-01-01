Первое в Самарской области ДТП со смертельным исходом в этом году произошло 1 января в 6:50.
Трагедия случилось на обводной дороге Тольятти, информирует региональное ГУ МВД. По версии сотрудников полиции, водитель "Шевроле" сбил пешехода - женщину. Пострадавшая скончалась на месте ДТП - до приезда скорой. Пострадал также пассажир иномарки. Он был доставлен в больницу.
«Обстоятельства аварии в настоящий момент устанавливаются. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть аккуратнее за рулем в условиях снега и наледи на дорогах.
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