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Пришлось эвакуировать 50 человек В Самаре сегодня горел ТЦ "Московский"
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3 января 2019, 08:34
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Один месяц за рулем: Под Сызранью начинающая автоледи «улетела» в кювет
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3 января 2019, 03:38
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В Самаре «Яндекс. Такси» попыталось проскочить на «красный» и попало в ДТП
ДТП с участием автомобиля такси произошло в Самаре вчера, 2 января, на перекрёстке улицы Ново-Вокзальной и Московского шоссе.
По версии сотрудников полиции, две иномарки, одна из которых «Яндекс. Такси», стукнулись около 11 часов. По предварительным данным, яндексовский «Рено-Логан» ехал по Московскому …
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3 января 2019, 02:27
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Автоледи на «Дэу» сбила молодую пару на «зебре» в Суходоле
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2 января 2019, 03:24
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В Самарской области зафиксировано первое в 2019 году смертельное ДТП: погибла 17-летняя девушка
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1 января 2019, 04:42
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Хоккеисты ЦСК ВВС проводят тренировку на площади Куйбышева
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29 декабря 2018, 05:24
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В ДТП около аэропорта Курумоч пострадали четыре человека
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29 декабря 2018, 04:21
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В Самарской области жители завалили снегом двери районной администрации
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29 декабря 2018, 03:46
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В Самаре «маршрутка» сбила на «зебре» двух женщин
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26 декабря 2018, 03:10
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В Самаре под колеса иномарки угодил пешеход, который перебегал дорогу
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4 декабря 2018, 12:12
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В Самаре пьяный водитель SKODA сбил двух старушек
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23 ноября 2018, 04:07
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В Самарской области на трассе погиб 62-летний пешеход
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13 ноября 2018, 12:06