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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Пришлось эвакуировать 50 человек В Самаре сегодня горел ТЦ

Пришлось эвакуировать 50 человек В Самаре сегодня горел ТЦ "Московский"

Сегодня, 3 января, днем посетителям самарского центра торгового центра «Московский» пришлось прервать свои покупки и поспешить к выходу. Холл ТЦ неожиданно наполнился неприятным запахом.
  
По информации ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного вызов поступил в 13:07. 
3 января 2019, 08:34
Один месяц за рулем: Под Сызранью начинающая автоледи «улетела» в кювет

Один месяц за рулем: Под Сызранью начинающая автоледи «улетела» в кювет

28-летняя автомобилистка не справилась с управлением в условиях снежной дороги. Девушка получила травмы.
3 января 2019, 03:38
В Самаре «Яндекс. Такси» попыталось проскочить на «красный» и попало в ДТП

В Самаре «Яндекс. Такси» попыталось проскочить на «красный» и попало в ДТП

ДТП с участием автомобиля такси произошло в Самаре вчера, 2 января, на перекрёстке улицы Ново-Вокзальной и Московского шоссе.

По версии сотрудников полиции, две иномарки, одна из которых «Яндекс. Такси», стукнулись около 11 часов. По предварительным данным, яндексовский «Рено-Логан» ехал по Московскому 

3 января 2019, 02:27
Автоледи на «Дэу» сбила молодую пару на «зебре» в Суходоле

Автоледи на «Дэу» сбила молодую пару на «зебре» в Суходоле

30-летняя автомобилистка нарушила правила, не пропустив пешеходов.
 
2 января 2019, 03:24
В Самарской области зафиксировано первое в 2019 году смертельное ДТП: погибла 17-летняя девушка

В Самарской области зафиксировано первое в 2019 году смертельное ДТП: погибла 17-летняя девушка

Первое в Самарской области ДТП со смертельным исходом в этом году произошло 1 января в 6:50.
 
Трагедия случилось на обводной дороге Тольятти, информирует региональное ГУ МВД. По версии сотрудников полиции, водитель "Шевроле" сбил пешехода - женщину. Пострадавшая скончалась на 

1 января 2019, 04:42
Хоккеисты ЦСК ВВС проводят тренировку на площади Куйбышева

Хоккеисты ЦСК ВВС проводят тренировку на площади Куйбышева

В субботу, 29 декабря, на площади Куйбышева стартовала открытая тренировка команды мастеров профессионального хоккейного клуба ЦСК ВВС. В ней участвуют хоккеисты основного и молодежного состава. Напомним, что на площади работают два обновленных катка — один для массового катания, а второй 
29 декабря 2018, 05:24
В ДТП около аэропорта Курумоч пострадали четыре человека

В ДТП около аэропорта Курумоч пострадали четыре человека

В пятницу, 28 декабря, произошла крупная дорожная авария на трассе в Самарской области. Столкновение случилось на 6 километре дороги «Волжсий - Береза». По данным облМВД, 65-летний водитель «Лада Гранта» ехал в снегопад со стороны трассы М-5 «Урал» в сторону поселка 
29 декабря 2018, 04:21
В Самарской области жители завалили снегом двери районной администрации

В Самарской области жители завалили снегом двери районной администрации

Жители поселка Новосемейкино из Красноярского района области смогли необычно намекнуть местным властям на некачественную уборку улиц в зимний сезон. Они собрали не вывезенный вовремя снег и засыпали им вход в здание районной администрации. Горка получилась приличная - почти в рост 
29 декабря 2018, 03:46
В Самаре «маршрутка» сбила на «зебре» двух женщин

В Самаре «маршрутка» сбила на «зебре» двух женщин

Во вторник, 25 декабря, в областной столице произошла авария, в которой пострадали двое пешеходов. 29-летний водитель маршрутного автобуса, следующего по маршруту № 96, ехал по дублеру Московского шоссе. Когда он направлялся со стороны Ракитовского шоссе в сторону улицы Дальней, то 
26 декабря 2018, 03:10
В Самаре под колеса иномарки угодил пешеход, который перебегал дорогу

В Самаре под колеса иномарки угодил пешеход, который перебегал дорогу

Во вторник, 4 декабря, на улице Демократической произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 7:10 около дома № 45, напротив «Деловых линий», мужчина пересекал дорогу в неположенном месте и его сбила иномарка «Шевроле Нива». Сейчас данные пострадавшего уточняются, сам он 
4 декабря 2018, 12:12
В Самаре пьяный водитель SKODA сбил двух старушек

В Самаре пьяный водитель SKODA сбил двух старушек

В четверг. 22 ноября, в областной столице произошла авария, в которой были травмированы два пожилых пешехода. В 10:40 37-летний водитель иномарки SKODA Yeti ехал по улице Чернореченской со стороны Аксакова. Когда он поворачивал на Владимирскую, то сбил двух женщин 76 
23 ноября 2018, 04:07
В Самарской области на трассе погиб 62-летний пешеход

В Самарской области на трассе погиб 62-летний пешеход

В понедельник, 12 ноября, произошла смертельная авария в Волжском районе. В 07:00 26-летний водитель ехал на автомобиле «Шевроле Нива» по трассе «Самара - Пугачев -Энгельс - Волгоград» со стороны Чапаевска. Он направлялся в областную столицу. По предварительной информации, по пути 
13 ноября 2018, 12:06
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