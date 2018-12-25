В Самаре под колеса автобуса попали трое дорожных рабочих В понедельник в Самаре произошла авария с пешеходами и снегоуборочной техникой, в которой пострадали три человека. Около шести утра автобус ПАЗ ехал без пассажиров по улице Ново-Садовой в сторону Советской Армии. По предварительной информации, водитель не сумел справиться с управлением …