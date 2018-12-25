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Сменился директор самарского аэропорта
Во вторник, 25 декабря, на должность исполнительного директора Международного аэропорта Курумоч был назначен Михаил Берман. Генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский представил его трудовому коллективу предприятия. Как сообщили представители самарской воздушной гавани, Константин Былинин, ранее возглавлявший Курумоч, покинул компанию …
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25 декабря 2018, 03:14
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В Самаре автобус врезался в КАМАЗ и сбил дорожного рабочего
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25 декабря 2018, 02:49
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Спикер самарского парламента анонсировал сокращение думского аппарата
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25 декабря 2018, 02:41
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«Крылья Советов» пополнят 8 новичков
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25 декабря 2018, 02:11
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Силовики перекрыли канал поставки героина в Самарскую область
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25 декабря 2018, 01:04
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В Самаре под колеса автобуса попали трое дорожных рабочих
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25 декабря 2018, 10:25
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В Тольятти пьяный лихач врезался в столб: один человек погиб, трое - в больнице
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24 декабря 2018, 02:32
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В Самаре 22-летняя девушка на Lada Priora устроила массовое ДТП
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24 декабря 2018, 01:51
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Шел в школу: в Тольятти автоледи сбила маму с девятилетним сыном на «зебре»
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21 декабря 2018, 04:28
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В Самаре 18-летняя девушка попала под троллейбус на проспекте Кирова
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21 декабря 2018, 12:36