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Под Сызранью «Ниву» занесло под грузовик: шофер в больнице
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28 декабря 2018, 12:21
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В Самаре ищут усатого разбойника в камуфляже
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28 декабря 2018, 11:48
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Скандальный МУП "ЖЭС": потребители будут платить напрямую
В Сызрани с 1 января все потребители теплоресурсов перейдут на прямые расчеты с МУП "ЖЭС", цепочка посредников-перепродавцов будет упразднена. Такое принципиальное решение было принято на встрече представителей городской администрации с руководством "ЭнергосбыТ Плюс". Все предприятия, учреждения, а также население должны …
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28 декабря 2018, 11:23
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Под Тольятти Lada Kalina врезалась в пикап: автоледи погибла
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28 декабря 2018, 11:03
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В Тольятти двое малышей пострадали в ДТП на заснеженной трассе
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28 декабря 2018, 10:27
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Коммунальный скандал в Тольятти: энергетикам задолжали примерно 550 млн рублей
Коммунальный скандал в Тольятти. Прокуратура города направила мэру Автограда Сергею Анташеву предупреждение о недопустимости срыва подачи тепла жителям. В надзорном ведомстве считают, что горадминистрация принимает недостаточно мер по организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в связи с отказом "Т Плюс" от …
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28 декабря 2018, 09:59
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СПИК «АвтоВАЗа» одобрили
Межведомственная комиссия при Минпромторге России одобрила заключение специального инвестиционного контракта «АвтоВАЗа». Документ предполагает развитие модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Renault и Mitsubishi и модернизацию мощностей для их производства. Проект будет реализован российско-франко-японским альянсом. При этом планируется, что инвестором контракта станет …
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28 декабря 2018, 08:28
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Квитки за электричество самарцам доставят позже обычного
Стало известно, что квитанции для оплаты электроэнергии за декабрь жителям Самарской области принесут позже обычного - после 9 января следующего года. Сроки сдвинулись из-за новогодних праздников, отметили в ПАО «Самараэнерго». Между тем это будут последние квитки, которые население будет оплачивать …
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26 декабря 2018, 04:17
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Эксперты рассказали, что ждет самарцев после введения эскроу-счетов
Президент Владимир Путин сегодня подписал закон, корректирующий правила долевого строительства. С 1 июля 2019 года стройку можно будет вести только на банковские кредиты, а не на средства самих дольщиков. Все средства последних до завершения работ будут аккумулироваться на специальных эскроу-счетах. …
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26 декабря 2018, 01:24
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В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы
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10 декабря 2018, 02:34
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Сровняли с землей: в Самаре снесли незаконный гараж на Подшипниковой
В областной столице демонтировали незаконный гараж, который располагался на улице Подшипниковой. По информации регионального УФССП, местная жительница самовольно заняла не принадлежавший ей земельный участок. По решению суда в течение пяти дней должна была освободить территорию от постройки. Но она не …
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5 декабря 2018, 02:09
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В Самарской области фирма заплатила 1,5 млн рублей долга после ареста здания
В Самарской области одна из компаний погасила свой долг в размере 1,5 миллиона рублей после ареста недвижимости. Исполнительное производство о взыскании с организации задолженности по налогам и сборам завели в отделе приставов Шигонского района. В общей сложности, на организации-неплательщике «висела» …
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28 ноября 2018, 04:45
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Житель Новокуйбышевска погасил долги, когда понял, что не сможет улететь на отдых
Житель Самарской области погасил долг, когда понял, что его отдых под вопросом. В отделе судебных приставов Новокуйбышевска возбудили исполнительное производство о взыскании с мужчины задолженности по налогам и сборам, которая составила более 186 тысяч рублей. Судебные приставы вынесли постановление о …
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15 ноября 2018, 05:29