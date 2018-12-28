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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Под Сызранью «Ниву» занесло под грузовик: шофер в больнице

Под Сызранью «Ниву» занесло под грузовик: шофер в больнице

Поздно вечером в четверг, 7 декабря, произошла авария в Сызранском районе. В 19:20 34-летний водитель ехал на своем ВАЗ-2121 по 23 километру трассы Обход Сызрани со стороны Саратова. Во время снегопада «Ниву» занесло и она оказалась на встречке, где столкнулась 
28 декабря 2018, 12:21
В Самаре ищут усатого разбойника в камуфляже

В Самаре ищут усатого разбойника в камуфляже

В Самаре ищут мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на магазин. 19 декабря неизвестный мужчина зашел в магазин на улице Гагарина. Угрожая предметом, похожим на нож, он похитил 15 тысяч рублей. Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли необходимые улики, записи с 
28 декабря 2018, 11:48
Скандальный МУП

Скандальный МУП "ЖЭС": потребители будут платить напрямую

В Сызрани с 1 января все потребители теплоресурсов перейдут на прямые расчеты с МУП "ЖЭС", цепочка посредников-перепродавцов будет упразднена. Такое принципиальное решение было принято на встрече представителей городской администрации с руководством "ЭнергосбыТ Плюс". Все предприятия, учреждения, а также население должны 
28 декабря 2018, 11:23
Под Тольятти Lada Kalina врезалась в пикап: автоледи погибла

Под Тольятти Lada Kalina врезалась в пикап: автоледи погибла

Накануне в Ставропольском районе области произошла автокатастрофа - один водитель находится в тяжелом состоянии, а второй погиб. По данным полицейских, 27 декабря в 10:00 42-летняя автоледи ехала по трассе Тольятти - Хрящевка на своем ВАЗ-111740. Примерно на 9-м километре автодороги 

28 декабря 2018, 11:03
В Тольятти двое малышей пострадали в ДТП на заснеженной трассе

В Тольятти двое малышей пострадали в ДТП на заснеженной трассе

В четверг, 27 декабря, в дорожной аварии в Тольятти пострадали двое маленьких детей. По данным полиции, 32-летняя женщина во время снегопада двигалась на Citroen С4 по жилой зоне. По пути она столкнулась с Lada Kalina с 33-летней автоледи за рулем, 
28 декабря 2018, 10:27
Коммунальный скандал в Тольятти: энергетикам задолжали примерно 550 млн рублей

Коммунальный скандал в Тольятти: энергетикам задолжали примерно 550 млн рублей

Коммунальный скандал в Тольятти. Прокуратура города направила мэру Автограда Сергею Анташеву предупреждение о недопустимости срыва подачи тепла жителям. В надзорном ведомстве считают, что горадминистрация принимает недостаточно мер по организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в связи с отказом "Т Плюс" от 
28 декабря 2018, 09:59
СПИК «АвтоВАЗа» одобрили

СПИК «АвтоВАЗа» одобрили

Межведомственная комиссия при Минпромторге России одобрила заключение специального инвестиционного контракта «АвтоВАЗа». Документ предполагает развитие модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Renault и Mitsubishi и модернизацию мощностей для их производства. Проект будет реализован российско-франко-японским альянсом. При этом планируется, что инвестором контракта станет 
28 декабря 2018, 08:28
Квитки за электричество самарцам доставят позже обычного

Квитки за электричество самарцам доставят позже обычного

Стало известно, что квитанции для оплаты электроэнергии за декабрь жителям Самарской области принесут позже обычного - после 9 января следующего года. Сроки сдвинулись из-за новогодних праздников, отметили в ПАО «Самараэнерго». Между тем это будут последние квитки, которые население будет оплачивать 
26 декабря 2018, 04:17
Эксперты рассказали, что ждет самарцев после введения эскроу-счетов

Эксперты рассказали, что ждет самарцев после введения эскроу-счетов

Президент Владимир Путин сегодня подписал закон, корректирующий правила долевого строительства. С 1 июля 2019 года стройку можно будет вести только на банковские кредиты, а не на средства самих дольщиков. Все средства последних до завершения работ будут аккумулироваться на специальных эскроу-счетах. 
26 декабря 2018, 01:24
В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы

В Самарской области у фермера арестовали комбайн, трактора и прицепы

В Самарской области судебные приставы арестовали спецтехнику. Это произошло после того, как крестьянское фермерское хозяйство задолжало одной из промышленных компаний 320 тысяч рублей за удобрения и семена.

Поставщик обратился в суд с заявлением о взыскании долга по договору. Суд 
10 декабря 2018, 02:34
Сровняли с землей: в Самаре снесли незаконный гараж на Подшипниковой

Сровняли с землей: в Самаре снесли незаконный гараж на Подшипниковой

В областной столице демонтировали незаконный гараж, который располагался на улице Подшипниковой. По информации регионального УФССП, местная жительница самовольно заняла не принадлежавший ей земельный участок. По решению суда в течение пяти дней должна была освободить территорию от постройки. Но она не 
5 декабря 2018, 02:09
В Самарской области фирма заплатила 1,5 млн рублей долга после ареста здания

В Самарской области фирма заплатила 1,5 млн рублей долга после ареста здания

В Самарской области одна из компаний погасила свой долг в размере 1,5 миллиона рублей после ареста недвижимости. Исполнительное производство о взыскании с организации задолженности по налогам и сборам завели в отделе приставов Шигонского района. В общей сложности, на организации-неплательщике «висела» 
28 ноября 2018, 04:45
Житель Новокуйбышевска погасил долги, когда понял, что не сможет улететь на отдых

Житель Новокуйбышевска погасил долги, когда понял, что не сможет улететь на отдых

Житель Самарской области погасил долг, когда понял, что его отдых под вопросом. В отделе судебных приставов Новокуйбышевска возбудили исполнительное производство о взыскании с мужчины задолженности по налогам и сборам, которая составила более 186 тысяч рублей. Судебные приставы вынесли постановление о 
15 ноября 2018, 05:29
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