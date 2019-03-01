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Виталия Деревяго отправили под домашний арест на 2 месяца
Задержанный накануне начальник отделения исполнения административного законодательства полка ДПС по Самаре Виталий Деревяго отправился под домашний арест на 2 месяца. Такое решение принял сегодня Самарский районный суд.
Напомним, полицейского подозревают в «Обещании или предложении посредничества во взяточничестве», дело …
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1 марта 2019, 05:06
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В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал
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1 марта 2019, 04:49
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Новички и тренер «Крыльев» пообщаются с болельщиками
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1 марта 2019, 03:54
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В Зеленой зоне Тольятти столкнулись иномарки: образовалась большая пробка
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1 марта 2019, 02:57
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В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажки в Южном проезде
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1 марта 2019, 02:21
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В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой
Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало скандальные слухи об отравлении детей сладкими газированными напитками и энергетиками. Напомним, что в соцсетях и мессенджерах неизвестные сообщали об отравлениях несовершеннолетних газировкой, причем говорилось и об одном смертельном случае. Представители ведомства решили развеять слухи и …
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1 марта 2019, 08:52
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Самарец попал под троллейбус на улице Стара-Загора
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28 февраля 2019, 02:09
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В Самаре завели уголовное дело после обрушения стены на рабочего
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28 февраля 2019, 11:41
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700 млн рублей потратят в Самарской области на «Бережливые поликлиники»
В Самарской области направят 700 млн рублей на развитие «Бережливых поликлиник», сообщает региональное правительство. Суть проекта в создании пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи. Деньги выделят на ремонт, оборудование и на внедрение «бережливого производства». В 2019 году на новые технологии перейдут …
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26 февраля 2019, 07:51
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В Самаре «скорая» и реанимация застряли во дворе около Телецентра
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21 февраля 2019, 08:20
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Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине
Стали известны детали трагедии в Малой Царевщине. В субботу, 16 февраля, в 21:05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России сообщили, что с крыши двухэтажного частного жилого дома на улице Шоссейной в Малой …
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18 февраля 2019, 02:15
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Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят
В ближайшее время комиссия решит вопрос о расселении жильцов дома № 31 по улице Водников в Самарском районе областной столицы. Об этом сообщили представители администрации Самары. Напомним, что в 12:01 в пятницу, 15 февраля, дежурному Центра управления в кризисных …
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15 февраля 2019, 02:23
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Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Самарской области превышен на 11%
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15 февраля 2019, 08:13
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Скандал в Борском районе: врач вымогал деньги у неимущих пациентов
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11 февраля 2019, 08:50
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Самарское ТТУ проверит сотрудников на вменяемость
Самарское "Трамвайно-троллейбусное управление" потратит почти 3 млн 600 тысяч рублей на психиатрическое обследование своих сотрудников, говорится в сообщении на портале госзакупок. Участвовать в конкурсе могут медицинские организации любой формы собственности, имеющие право на проведение данного вида освидетельствования. Согласно техзаданию, …
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6 февраля 2019, 08:40
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В Самарской области заразились ОРВИ и гриппом 9,7 тысячи человек
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20 декабря 2018, 04:00
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Сок из рухнувшего склада затопил липецкий райцентр
В Лебедяни Липецкой области рухнула крыша складского помещения ОАО «ЭКЗ Лебедянский», принадлежащего PepsiCo. Площадь обрушения – около 300 квадратных метров, информируют российские агентства со ссылкой на спасательные службы.
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25 апреля 2017, 02:13
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В Самарской области работника РЖД убило обрушившейся крышей
Вчера, 19 апреля, около 11-30 с бесхозного склада на улице Советской станции Клявлино был госпитализирован 44-летний местный житель. Медики диагностировали у пострадавшего множественные переломы, передает портал progorodsamara.ru
На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра помещений объекта …
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20 апреля 2016, 10:59
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