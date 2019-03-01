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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

Виталия Деревяго отправили под домашний арест на 2 месяца

Виталия Деревяго отправили под домашний арест на 2 месяца

Задержанный накануне начальник отделения исполнения административного законодательства полка ДПС по Самаре Виталий Деревяго отправился под домашний арест на 2 месяца. Такое решение принял сегодня Самарский районный суд.

Напомним, полицейского подозревают в «Обещании или предложении посредничества во взяточничестве», дело 
1 марта 2019, 05:06
В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал

В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал

В Тольятти полицейские задержали автомобилиста, который сбил ребенка и уехал с места аварии. ДТП случилось вечером 24 февраля на улице Голосова. Около дома № 75 автолюбитель наехал на ребенка на тротуаре, а затем скрылся. Пострадавшему потребовалась помощь врачей.

Сотрудники 
1 марта 2019, 04:49
Новички и тренер «Крыльев» пообщаются с болельщиками

Новички и тренер «Крыльев» пообщаются с болельщиками

В понедельник, 4 марта, в 19:30 болельщиков приглашают на презентацию новичков самарских «Крыльев Советов», которые присоединились к команде этой зимой, а также на встречу с главным тренером команды Миодрагом Божовичем. Место проведения - ТРК «Космопорт». В программе - общение «без 
1 марта 2019, 03:54
В Зеленой зоне Тольятти столкнулись иномарки: образовалась большая пробка

В Зеленой зоне Тольятти столкнулись иномарки: образовалась большая пробка

В пятницу, 1 марта, произошла крупная дорожная авария в Тольятти - сотрудникам ГИБДД даже пришлось временно ограничить движение со стороны Автозаводского района. Около полудня в Зеленой зоне столкнулись Chevrolet Lacetti и Audi Q3. На место аварии выехали оперативные службы. Как 
1 марта 2019, 02:57
В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажки в Южном проезде

В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажки в Южном проезде

В Советском районе областной столицы случилось ЧП - в четверг, 28 февраля, в доме №108 по Южному проезду под тяжестью мокрого снега обвалилась крыша. Как пояснили в горадминистрации, обрушилась часть кровли (примерно 20%) дома 1950 года постройки.
 
- Угрозы для жизни 
1 марта 2019, 02:21
В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой

В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой

Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало скандальные слухи об отравлении детей сладкими газированными напитками и энергетиками. Напомним, что в соцсетях и мессенджерах неизвестные сообщали об отравлениях несовершеннолетних газировкой, причем говорилось и об одном смертельном случае. Представители ведомства решили развеять слухи и 
1 марта 2019, 08:52
Самарец попал под троллейбус на улице Стара-Загора

Самарец попал под троллейбус на улице Стара-Загора

В среду, 27 февраля, под колеса троллейбуса в Промышленном районе Самары угодил пешеход. В 18:10 51-летняя женщина, водитель троллейбуса, ехала по улице Стара-Загора в направлении Ново-Вокзальной. Она сбила пешехода — 63-летнего мужчину, который стоял на проезжей части, но не собирался 
28 февраля 2019, 02:09
В Самаре завели уголовное дело после обрушения стены на рабочего

В Самаре завели уголовное дело после обрушения стены на рабочего

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за получения строителем тяжелых травм. Из материалов дела следует, что 1 ноября прошлого года в результате нарушения требований охраны труда при организации строительных работ около дома № 21 по улице Урицкого в зоне демонтажа несущей 
28 февраля 2019, 11:41
700 млн рублей потратят в Самарской области на «Бережливые поликлиники»

700 млн рублей потратят в Самарской области на «Бережливые поликлиники»

В Самарской области направят 700 млн рублей на развитие «Бережливых поликлиник», сообщает региональное правительство. Суть проекта в создании пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи. Деньги выделят на ремонт, оборудование и на внедрение «бережливого производства». В 2019 году на новые технологии перейдут 
26 февраля 2019, 07:51
В Самаре «скорая» и реанимация застряли во дворе около Телецентра

В Самаре «скорая» и реанимация застряли во дворе около Телецентра

В среду вечером, 20 февраля, в одном из самарских дворов в районе Телецентра застряли машины реанимации и скорой помощи. Местный житель заснял на видео, как автомобили буксуют и не могут проехать по заснеженному дворовому проезду. В итоге сотрудники «неотложки» взяли 
21 февраля 2019, 08:20
Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине

Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине

Стали известны детали трагедии в Малой Царевщине. В субботу, 16 февраля, в 21:05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России сообщили, что с крыши двухэтажного частного жилого дома на улице Шоссейной в Малой 
18 февраля 2019, 02:15
Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят

Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят

В ближайшее время комиссия решит вопрос о расселении жильцов дома № 31 по улице Водников в Самарском районе областной столицы. Об этом сообщили представители администрации Самары. Напомним, что в 12:01 в пятницу, 15 февраля, дежурному Центра управления в кризисных 
15 февраля 2019, 02:23
Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Самарской области превышен на 11%

Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Самарской области превышен на 11%

Порог заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области превышен на 11%. Сейчас в числе заболевших более 15 тысяч человек. Об этом на брифинге в областном Минздраве рассказал главный внештатный специалист регионального минздрава по инфекционным болезням у детей Сергей Китайчик. Эпидемия 
15 февраля 2019, 08:13
Скандал в Борском районе: врач вымогал деньги у неимущих пациентов

Скандал в Борском районе: врач вымогал деньги у неимущих пациентов

Экс-главврач Борской центральной районной больницы предстанет перед судом за мошенничество и подлог.

На протяжении двух лет злоумышленник каждый месяц отбирал у неимущих пациентов больницы – инвалидов и стариков – порядка 75% от их пенсии. В период с 2015 по 2017 год 

11 февраля 2019, 08:50
Самарское ТТУ проверит сотрудников на вменяемость

Самарское ТТУ проверит сотрудников на вменяемость

Самарское "Трамвайно-троллейбусное управление" потратит почти 3 млн 600 тысяч рублей на психиатрическое обследование своих сотрудников, говорится в сообщении на портале госзакупок. Участвовать в конкурсе могут медицинские организации любой формы собственности, имеющие право на проведение данного вида освидетельствования. Согласно техзаданию, 
6 февраля 2019, 08:40
В Самарской области заразились ОРВИ и гриппом 9,7 тысячи человек

В Самарской области заразились ОРВИ и гриппом 9,7 тысячи человек

За прошлую неделю, с 10 по 16 декабря гриппом и ОРВИ заболели в Самарской области более 9,7 тысячи человек. Причем 4,7 тысячи из них - жители губернской столицы. Если сравнивать с результатами предыдущей недели, заболеваемость осталась практически на том же 
20 декабря 2018, 04:00
Сок из рухнувшего склада затопил липецкий райцентр

Сок из рухнувшего склада затопил липецкий райцентр

В Лебедяни Липецкой области рухнула крыша складского помещения ОАО «ЭКЗ Лебедянский», принадлежащего PepsiCo. Площадь обрушения – около 300 квадратных метров, информируют российские агентства со ссылкой на спасательные службы.
По предварительным сведениям, сразу после случившегося два человека оставались на уцелевшем участке 

25 апреля 2017, 02:13
В Самарской области работника РЖД убило обрушившейся крышей

В Самарской области работника РЖД убило обрушившейся крышей

Вчера, 19 апреля, около 11-30 с бесхозного склада на улице Советской станции Клявлино был госпитализирован 44-летний местный житель. Медики диагностировали у пострадавшего множественные переломы, передает портал progorodsamara.ru
 
На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра помещений объекта 
20 апреля 2016, 10:59
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