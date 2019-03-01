Экс-главврач Борской центральной районной больницы предстанет перед судом за мошенничество и подлог.

На протяжении двух лет злоумышленник каждый месяц отбирал у неимущих пациентов больницы – инвалидов и стариков – порядка 75% от их пенсии. В период с 2015 по 2017 год …