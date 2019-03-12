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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 12.03.2019 
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Материалы по теме:

Третий человек в мире полностью излечился от ВИЧ

Третий человек в мире полностью излечился от ВИЧ

Специалисты сообщили о третьем в истории случае полного излечения человека от ВИЧ. Произошло это в результате пересадки пациенту костного мозга. Операция производилась в Германии, пишет gazeta.ru со ссылкой на издание New Scientist.

Отмечается, что пациенту пересаживали мозг с 
7 марта 2019, 02:53
Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области

Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области

За неделю, с 25 февраля по 3 марта, в Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 067 человек, в том числе 4913 жителей губернской столицы. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, по сравнению с результатами предыдущей недели наблюдается снижение заболеваемости 
7 марта 2019, 10:20
Футболисты «Крыльев» Евгений Конюхов и Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии

Футболисты «Крыльев» Евгений Конюхов и Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии

В среду, 6 марта, голкипер «Крыльев Советов» Евгений Конюхов и защитник Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии, гематологии и химиотерапии Самарской областной детской больницы Н.Н. Ивановой. Визит состоялся при поддержке благотворительного проекта «Встреча со звездой», когда к пациентам различных медучреждений 
6 марта 2019, 09:32
В Самаре адвокат бывшего майора ФСБ умер во время заседания суда

В Самаре адвокат бывшего майора ФСБ умер во время заседания суда

В понедельник, 4 марта, заседание Самарского гарнизонного суда по делу бывшего майора ФСБ Сергея Абрамова внезапно прервала трагедия - умер его адвокат Владимир Гапонов. Защитник успел выступить, а во время допроса потерпевшего почувствовал себя плохо. Сотрудники суда и адвокат потерпевшего 
4 марта 2019, 05:18
В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок

В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок

В пятницу, 1 марта, стало известно, что в одном из отделений Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н. Постникова обвалился потолок. Снимки из медицинского учреждения опубликовали в соцсетях очевидцы. Представители министерства здравоохранения Самарской области заявили, что при проведении ремонта 
1 марта 2019, 05:10
В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой

В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой

Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало скандальные слухи об отравлении детей сладкими газированными напитками и энергетиками. Напомним, что в соцсетях и мессенджерах неизвестные сообщали об отравлениях несовершеннолетних газировкой, причем говорилось и об одном смертельном случае. Представители ведомства решили развеять слухи и 
1 марта 2019, 08:52
В Самаре начала снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Самаре начала снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Самарской области начала снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом. За прошлую неделю, с 18 по 24 февраля, заразились 13107 человек, в том числе 5049 самарцев. По сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости на 10,7% среди совокупного населения региона, а 
27 февраля 2019, 10:17
В Сызрани от пневмонии скончались три человека

В Сызрани от пневмонии скончались три человека

С начала этого года в Сызрани скончались от пневмонии три человека. Все пациенты обращались за помощью к врачам несвоевременно, пишет ktv-ray.ru. Между тем, сейчас у 87 жителей города диагностирована внебольничная пневмония, у большинства из них заболевание характеризуется как средней 
20 февраля 2019, 09:20
Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Самарской области превышен на 11%

Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Самарской области превышен на 11%

Порог заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области превышен на 11%. Сейчас в числе заболевших более 15 тысяч человек. Об этом на брифинге в областном Минздраве рассказал главный внештатный специалист регионального минздрава по инфекционным болезням у детей Сергей Китайчик. Эпидемия 
15 февраля 2019, 08:13
Скандал в Борском районе: врач вымогал деньги у неимущих пациентов

Скандал в Борском районе: врач вымогал деньги у неимущих пациентов

Экс-главврач Борской центральной районной больницы предстанет перед судом за мошенничество и подлог.

На протяжении двух лет злоумышленник каждый месяц отбирал у неимущих пациентов больницы – инвалидов и стариков – порядка 75% от их пенсии. В период с 2015 по 2017 год 

11 февраля 2019, 08:50
Дочь и внучка спасли пенсионерку от смерти в Сызрани

Дочь и внучка спасли пенсионерку от смерти в Сызрани

25 марта в Сызрани едва не разыгралась трагедия. Около 10 утра мать с дочкой пришли в квартиру дома №5 по улице Баженова, чтобы навестить бабушку. Однако, когда они постучали в дверь, им никто не открыл. Родственники забили тревогу, так как 
26 марта 2018, 10:37
В Тольятти у водителя внедорожника случился инсульт, и он врезался в припаркованную фуру

В Тольятти у водителя внедорожника случился инсульт, и он врезался в припаркованную фуру

14 февраля в Тольятти произошла авария с участием сразу трех автомобилей. Примерно в три часа дня 68-летний мужчина на внедорожнике SsangYong ехал по улице Льва Толстого. Внезапно у водителя случился инсульт и он потерял управление над машиной, иномарка врезалась в 
15 февраля 2018, 09:40
Заболеваемость инсультом в Самаре растет с каждым днем

Заболеваемость инсультом в Самаре растет с каждым днем

Сейчас в Самаре действуют 11 первичных центров для профилактики, лечения и реабилитации больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ежегодно с инсультом — острым нарушением мозгового кровообращения — туда поступает не менее 12 тысяч пациентов. Из них 77% процентов поступают в первые сутки. 35,4 

25 октября 2017, 06:17
Сильные морозы провоцируют инсульты и инфаркты

Сильные морозы провоцируют инсульты и инфаркты

Резкий холод может привести к необратимым последствиям, предупреждают медики. При низких температурах кровь в сосудах сгущается, из-за чего возрастает число приступов стенокардии. У людей, не имеющих сердечно-сосудистой патологии, это может обернуться небольшими болями и головокружениями. Для хронических больных климатический стресс 

23 декабря 2016, 01:50
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