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Третий человек в мире полностью излечился от ВИЧ
Специалисты сообщили о третьем в истории случае полного излечения человека от ВИЧ. Произошло это в результате пересадки пациенту костного мозга. Операция производилась в Германии, пишет gazeta.ru со ссылкой на издание New Scientist.
Отмечается, что пациенту пересаживали мозг с …
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7 марта 2019, 02:53
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Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области
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7 марта 2019, 10:20
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Футболисты «Крыльев» Евгений Конюхов и Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии
В среду, 6 марта, голкипер «Крыльев Советов» Евгений Конюхов и защитник Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии, гематологии и химиотерапии Самарской областной детской больницы Н.Н. Ивановой. Визит состоялся при поддержке благотворительного проекта «Встреча со звездой», когда к пациентам различных медучреждений …
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6 марта 2019, 09:32
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В Самаре адвокат бывшего майора ФСБ умер во время заседания суда
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4 марта 2019, 05:18
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В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок
В пятницу, 1 марта, стало известно, что в одном из отделений Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н. Постникова обвалился потолок. Снимки из медицинского учреждения опубликовали в соцсетях очевидцы. Представители министерства здравоохранения Самарской области заявили, что при проведении ремонта …
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1 марта 2019, 05:10
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В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой
Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало скандальные слухи об отравлении детей сладкими газированными напитками и энергетиками. Напомним, что в соцсетях и мессенджерах неизвестные сообщали об отравлениях несовершеннолетних газировкой, причем говорилось и об одном смертельном случае. Представители ведомства решили развеять слухи и …
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1 марта 2019, 08:52
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В Самаре начала снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ
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27 февраля 2019, 10:17
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В Сызрани от пневмонии скончались три человека
С начала этого года в Сызрани скончались от пневмонии три человека. Все пациенты обращались за помощью к врачам несвоевременно, пишет ktv-ray.ru. Между тем, сейчас у 87 жителей города диагностирована внебольничная пневмония, у большинства из них заболевание характеризуется как средней …
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20 февраля 2019, 09:20
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Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Самарской области превышен на 11%
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15 февраля 2019, 08:13
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Скандал в Борском районе: врач вымогал деньги у неимущих пациентов
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11 февраля 2019, 08:50
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Дочь и внучка спасли пенсионерку от смерти в Сызрани
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26 марта 2018, 10:37
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В Тольятти у водителя внедорожника случился инсульт, и он врезался в припаркованную фуру
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15 февраля 2018, 09:40
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Заболеваемость инсультом в Самаре растет с каждым днем
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25 октября 2017, 06:17
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Сильные морозы провоцируют инсульты и инфаркты
Резкий холод может привести к необратимым последствиям, предупреждают медики. При низких температурах кровь в сосудах сгущается, из-за чего возрастает число приступов стенокардии. У людей, не имеющих сердечно-сосудистой патологии, это может обернуться небольшими болями и головокружениями. Для хронических больных климатический стресс …
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23 декабря 2016, 01:50
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