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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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В блогах: про киоски на ул. Авроры
Блогер Дмитрий Павлов продолжил скандальную тему киосков, невесть откуда появившихся на Аэродромной, рядом с пересечением с ул. Авроры. По мнению автора, скандал только начинается. "Несмотря на общегородской шухер, на днях количество объектов явно увеличилось и металлоконструкции уже покрасили, - …
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21 мая 2019, 08:38
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В блогах: в Самаре чиновники не могут объяснить появление загадочных конструкций на Аэродромной
Блогер Наталья Ширяева рассказала, что самарские чиновники не смогли объяснить появление загадочных конструкций на Аэродромной. "Несколько дней назад я опубликовала пост под названием "Будет рынок?", - поясняет автор. - В его основу легли фото непонятных конструкций, которые напоминают каркасы …
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17 мая 2019, 11:29
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Блогер попросил мэрию Самары устранить "червей"
Про "ловушки на пешеходов" поведал блогер Дмитрий Павлов. «Многие самарцы уже привыкли к явлению, что каждую весну после таяния снега "черви" открывают сезон охоты на автомобили и их владельцев, - иронизирует автор. - Ползучие устанавливают ловушки прямо на дорогах. …
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17 мая 2019, 11:17
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В блогах: Тёма Лебедев "опустил" самарские транспортные карты
Блогер fusion_b0mb поведал, что новые самарские транспортные карты попали на "суд Линча" московского культового дизайнера Артемия Лебедева. Дезигнер всея Руси "опустил" творение самарцев "ниже плинтуса". «И старые транспортные карты были явно не шедевром, но новые это просто что-то! Я …
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16 мая 2019, 04:09
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Утащил с работы в гаражи: В Самаре ищут насильника, напавшего на девушку
В Самаре разыскивают неизвестного мужчину, который совершил действия насильственного характера в отношении 32-летней женщины. Ориентировка (фоторобот) на предполагаемого злоумышленника доведена до личного состава работников ОВД, передает ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительной версии сотрудников 20 января между …
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16 февраля 2019, 02:33
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В Самаре снесли более 2000 нелегальных гаражей
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23 октября 2018, 08:42
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В блогах: разве лучше стало?
Блогер Дмитрий Павлов пожаловался на бардак во дворах Самары после их зачистки от незаконно установленных построек. "Речь идет о гаражах, многие из которых дожили до стадии ржавой рухляди. В Советском районе подошли к процессу "с энтузиазмом". После уборок остались …
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21 августа 2018, 10:16
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Незаконные гаражи с имуществом начали сносить на 5 просеке в Самаре
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17 мая 2018, 01:06
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