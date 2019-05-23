Прыгавший с моста пензенец получил удар током и упал в проезжающий поезд Чрезвычайное происшествие случилось в минувшие выходные в Пензе на железнодорожном перегоне. Два молодых человека нашли экстремальную форму развлечений, и стали прыгать с моста в реку Суру. И вот с одним из смельчаков произошло непредвиденное. Судя по всему, готовясь к очередному …