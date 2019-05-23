4
53
26
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»

В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»

В среду, 22 мая, под колеса легковушки в Тольятти угодил ребенок. Примерно в 19:00 водитель автомобиля «Лада Калина» двигался по парковочной площадке. При выезде на улице Дзержинского в районе дома № 16а он сбил 11-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть 
23 мая 2019, 04:21
В Самарской области поймали браконьера с сетью

В Самарской области поймали браконьера с сетью

В Самаре задержали 65-летнего мужчину, которого подозревают в браконьерстве. По версии следствия, пенсионер рыбачил неподалеку от села Кануевка в Безенчукском районе. В местах нереста и на миграционных путях к ним в Дубовском заливе острова Малая Косица он ловил рыбу с 
23 мая 2019, 03:10
В сбросе нефтепродуктов в ливневую канализацию подозревают 48-летнего самарца

В сбросе нефтепродуктов в ливневую канализацию подозревают 48-летнего самарца

Стали известны подробности скандального дела о загрязнении мазутом ливневой канализации в районе насосно-фильтровальной станции № 1 в Самаре. Напомним, что в понедельник вечером, 20 мая дежурный администрации Октябрьского района сообщил в полицию о разливе нефтепродуктов на береговой линии Волги на 
23 мая 2019, 02:27
В Самаре в детский сад забрела косуля

В Самаре в детский сад забрела косуля

В столице 63-го региона на территорию детского № 78 на улице Ташкентской забрел дикий зверь - очевидцы увидели испуганную косулю. По словам руководителя департамента охоты и рыболовства Самарской области Виктора Трусова, сотрудники детского сада позвонили в ведомство, им рекомендовали завести 
23 мая 2019, 11:23
В ДТП в Тольятти пострадал годовалый мальчик, которого перевозили без автокресла

В ДТП в Тольятти пострадал годовалый мальчик, которого перевозили без автокресла

В Автограде произошла авария, в которой по вине взрослых пострадал маленький ребенок. Как сообщили в отделе ГИБДД У МВД России по г. Тольятти, примерно в 19:00 21 мая водитель автомобиля «Лада Калина» ехал по Южному шоссе в районе дома № 
23 мая 2019, 09:37
В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер

В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер

Самарская полиция ищет женщину - героиню скандального видео, которое «засветилось» в соцсетях и СМИ. Напомним, что жители микрорайона Крутые Ключи запечатлели даму, которая доставала своего ребенка - мальчика 5-7 лет из мусорного контейнера. Самарцы разместили видеоролик в Сети не 
22 мая 2019, 05:39
В Самаре патрульная машина ДПС столкнулась с иномаркой

В Самаре патрульная машина ДПС столкнулась с иномаркой

В среду, 22 мая, примерно в час дня в столице 63-го региона случилось ДТП с участием служебной машины. Как рассказали в группе «ДТП Самара» очевидцы, на пересечении Волжского проспекта и улицы Маяковского столкнулись «Шевроле Кобальт» и полицейская «Шкода Октавия». 
22 мая 2019, 04:16
В Самаре Chevrolet Aveo «намотало» на столб после ДТП

В Самаре Chevrolet Aveo «намотало» на столб после ДТП

Во вторник, 21 мая, в Самаре произошла дорожная авария на пересечении проспекта Кирова и улицы Мирной. По словам очевидцев, столкнулись две иномарки Chevrolet Aveo, одну из которых от удара «намотало» на столб. На месте ДТП собралась толпа. В деталях аварии 
22 мая 2019, 11:08
В Самаре задержали злоумышленника, который пытался снова слить мазут у НФС-1

В Самаре задержали злоумышленника, который пытался снова слить мазут у НФС-1

Во вторник, 21 мая, в Самаре служба безопасности «Самарских коммунальных систем» поймала злоумышленника, короткого подозревают в попытке еще раз слить мазут в районе насосно-фильтровальной станции № 1.
 
- Сегодня службой безопасности «Самарских коммунальных систем» при попытке повторного слива мазута на 
21 мая 2019, 11:07
Шок: в Самаре в районе НФС-1 неизвестные слили мазут в ливневую канализацию

Шок: в Самаре в районе НФС-1 неизвестные слили мазут в ливневую канализацию

В понедельник, 20 мая, глава Октябрьского района Александр Кузнецов сообщил, что в ливневую канализацию в районе НФС-1 сбросили мазут. Ранее жители 5-ой Просеки жители рассказали, как в Волгу с труб, идущих к НФС идет жидкость, похожая на мазут. На место 
20 мая 2019, 09:48
Видео: в тоннеле на Московском шоссе 4 машины столкнулись «паровозиком»

Видео: в тоннеле на Московском шоссе 4 машины столкнулись «паровозиком»

В понедельник, 20 мая, в Самаре произошла массовая авария в тоннеле на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Там «паровозиком» на крайней левой полосе по направлению из города столкнулись четыре машины. Как рассказали в соцсети очевидцы, в ДТП участвовали три легковушки 
20 мая 2019, 03:00
В парке Металлургов в Самаре поймали 15-килограммового толстолобика

В парке Металлургов в Самаре поймали 15-килограммового толстолобика

В воскресенье, 28 апреля, в самарском парке Металлургов рыбак поймал толстолобика весом около 15-20 килограммов. Рыбалка в местном озере давно стала привычным зрелищем, но на этот раз самарцу по-настоящему повезло — его уловом стала рыба-гигант. По словам рыбака, он поймал 
29 апреля 2019, 08:10
Рыбак выудил почти метровую щуку в Самарской области

Рыбак выудил почти метровую щуку в Самарской области

Житель Самарской области Василий Сазонов стал обладателем крупного улова за день до того, как в регионе вступил в силу запрет на рыбалку в период нереста. Мужчина выудил из Волги гигантскую щуку. Ее длина составила 97 сантиметров, а вес – около 
23 апреля 2019, 03:28
Рыбак под Сызранью поймал 30 необычных рыбин

Рыбак под Сызранью поймал 30 необычных рыбин

В Сызрани с каждым днем все меньше рыбаков сидят у лунок в тех местах, где сохранился лед, ведь сейчас это небезопасно и провалиться можно запросто. Однако один из любителей рыбалки ездил в воскресенье, 31 марта, с женой на Тишерек, что 
1 апреля 2019, 05:30
Под Самарой ребенка убило током во время прогулки

Под Самарой ребенка убило током во время прогулки

В Самарской области расследуют гибель 7-летнего ребенка. Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 30 июля. По данным следствия, ребенок забрался на трансформаторную будку, а когда начал спускаться, дотронулся до контактного изолятора и получил смертельный удар электрическим током. Это случилось примерно в 

1 августа 2017, 03:27
Прыгавший с моста пензенец получил удар током и упал в проезжающий поезд

Прыгавший с моста пензенец получил удар током и упал в проезжающий поезд

Чрезвычайное происшествие случилось в минувшие выходные в Пензе на железнодорожном перегоне. Два молодых человека нашли экстремальную форму развлечений, и стали прыгать с моста в реку Суру. И вот с одним из смельчаков произошло непредвиденное. Судя по всему, готовясь к очередному 

23 мая 2016, 12:33
В Самаре ударило током упавшего в яму подростка

В Самаре ударило током упавшего в яму подростка

В ночь на 24 июня в одну из самарских больниц доставили 16-летнего подростка. По предварительной информации, он упал в яму, в которой находился оголенный электропровод, – это произошло в районе проспекта Кирова неподалеку от остановки общественного транспорта «Улица Береговая». Несовершеннолетнего 
24 июня 2015, 11:09
В Нижегородской области ударило током взобравшегося на технический поезд ребенка

В Нижегородской области ударило током взобравшегося на технический поезд ребенка

Очередное ЧП на железной дороге, в результате которого был ранен ребенок, произошло в Нижегородской области. На станции Сергач Горьковской железной дороги ударило током 13-летнего подростка. С ожогами его увезли в реанимацию. Инцидент произошел в среду, 10 июня, около восьми часов 
11 июня 2015, 01:09
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх