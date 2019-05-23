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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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В Тольятти 11-летнего мальчика сбили, когда он шел на «зеленый» по «зебре»
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23 мая 2019, 04:21
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В Самарской области поймали браконьера с сетью
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23 мая 2019, 03:10
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В сбросе нефтепродуктов в ливневую канализацию подозревают 48-летнего самарца
Стали известны подробности скандального дела о загрязнении мазутом ливневой канализации в районе насосно-фильтровальной станции № 1 в Самаре. Напомним, что в понедельник вечером, 20 мая дежурный администрации Октябрьского района сообщил в полицию о разливе нефтепродуктов на береговой линии Волги на …
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23 мая 2019, 02:27
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В Самаре в детский сад забрела косуля
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23 мая 2019, 11:23
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В ДТП в Тольятти пострадал годовалый мальчик, которого перевозили без автокресла
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23 мая 2019, 09:37
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В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер
Самарская полиция ищет женщину - героиню скандального видео, которое «засветилось» в соцсетях и СМИ. Напомним, что жители микрорайона Крутые Ключи запечатлели даму, которая доставала своего ребенка - мальчика 5-7 лет из мусорного контейнера. Самарцы разместили видеоролик в Сети не …
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22 мая 2019, 05:39
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В Самаре патрульная машина ДПС столкнулась с иномаркой
В среду, 22 мая, примерно в час дня в столице 63-го региона случилось ДТП с участием служебной машины. Как рассказали в группе «ДТП Самара» очевидцы, на пересечении Волжского проспекта и улицы Маяковского столкнулись «Шевроле Кобальт» и полицейская «Шкода Октавия». …
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22 мая 2019, 04:16
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В Самаре Chevrolet Aveo «намотало» на столб после ДТП
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22 мая 2019, 11:08
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В Самаре задержали злоумышленника, который пытался снова слить мазут у НФС-1
Во вторник, 21 мая, в Самаре служба безопасности «Самарских коммунальных систем» поймала злоумышленника, короткого подозревают в попытке еще раз слить мазут в районе насосно-фильтровальной станции № 1.
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21 мая 2019, 11:07
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Шок: в Самаре в районе НФС-1 неизвестные слили мазут в ливневую канализацию
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20 мая 2019, 09:48
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Видео: в тоннеле на Московском шоссе 4 машины столкнулись «паровозиком»
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20 мая 2019, 03:00
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В парке Металлургов в Самаре поймали 15-килограммового толстолобика
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29 апреля 2019, 08:10
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Рыбак выудил почти метровую щуку в Самарской области
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23 апреля 2019, 03:28
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Рыбак под Сызранью поймал 30 необычных рыбин
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1 апреля 2019, 05:30
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Под Самарой ребенка убило током во время прогулки
В Самарской области расследуют гибель 7-летнего ребенка. Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 30 июля. По данным следствия, ребенок забрался на трансформаторную будку, а когда начал спускаться, дотронулся до контактного изолятора и получил смертельный удар электрическим током. Это случилось примерно в …
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1 августа 2017, 03:27
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Прыгавший с моста пензенец получил удар током и упал в проезжающий поезд
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23 мая 2016, 12:33
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В Самаре ударило током упавшего в яму подростка
В ночь на 24 июня в одну из самарских больниц доставили 16-летнего подростка. По предварительной информации, он упал в яму, в которой находился оголенный электропровод, – это произошло в районе проспекта Кирова неподалеку от остановки общественного транспорта «Улица Береговая». Несовершеннолетнего …
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24 июня 2015, 11:09
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В Нижегородской области ударило током взобравшегося на технический поезд ребенка
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11 июня 2015, 01:09
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