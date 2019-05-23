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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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В сбросе нефтепродуктов в ливневую канализацию подозревают 48-летнего самарца
Стали известны подробности скандального дела о загрязнении мазутом ливневой канализации в районе насосно-фильтровальной станции № 1 в Самаре. Напомним, что в понедельник вечером, 20 мая дежурный администрации Октябрьского района сообщил в полицию о разливе нефтепродуктов на береговой линии Волги на …
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23 мая 2019, 02:27
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В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током
В среду, 22 мая, в больнице имени Пирогова в Самаре скончался 12-летний мальчик, который получил удар током на рыбалке. У ребенка было 97 % ожогов тела, он умер, не приходя в сознание, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 12 мая …
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23 мая 2019, 10:35
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В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер
Самарская полиция ищет женщину - героиню скандального видео, которое «засветилось» в соцсетях и СМИ. Напомним, что жители микрорайона Крутые Ключи запечатлели даму, которая доставала своего ребенка - мальчика 5-7 лет из мусорного контейнера. Самарцы разместили видеоролик в Сети не …
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22 мая 2019, 05:39
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В Самарской области поля с зерновыми залило нефтесодержащими продуктами
В Самарской области поля, на которых были засеяны озимые культуры, залило нефтесодержащими продуктами. В региональное управление Россельхознадзора обратился собственник участков, и на место выехал специалист отдела земельного надзора. Он осмотрел поля в Волжском районе, расположенные на землях бывшего колхоза «Путь …
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15 мая 2019, 09:27
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В Сызрани расследуют нападение алабая на 6-летнего мальчика
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26 ноября 2018, 05:04
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Прокусила до кости: в Сызрани на 6-летнего ребенка напала собака
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26 ноября 2018, 09:49
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В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро
Одна итальянка настолько любила своего кота, что оставила ему наследство да такое, что ему позавидует любой человек. Животное получило, ни много ни мало, 30 тысяч евро! Об этом сообщает La Stampa.
Умершая женщина считала своего питомца главным любимым …
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19 января 2018, 11:32
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В Жигулевске прохожий снял на видео гулявшего по улице медведя
В социальных сетях появилось сообщение о медведе, разгуливающем по улице в городе Жигулевске. По словам автора ролика, зверь агрессии не проявлял. Он пытался взобраться на дерево. «Здоровенный медведь», - прокомментировал очевидец. Он также отметил, что на животном была цепь.
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10 февраля 2017, 01:17
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В Сызрани забил подземный нефтеисточник
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12 мая 2015, 02:35
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В Самаре рядом с мусорными контейнерами найдены 1000 бутылок с нефтепродуктами (фото)
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28 апреля 2014, 02:15
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В Тольятти незаконно проводилась зачистка нефтеналивных судов
Съемочной группе телерадиокомпании «ТЕРРА» удалось попасть на территорию зачистного комплекса, от деятельности которого, по словам жителей поселка Шлюзовой в Автограде, они страдают уже два года. Люди фактически лишились места для рыбалки и купания.
До 2013 года зачистной комплекс принадлежал компании ООО …
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7 ноября 2013, 03:29
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