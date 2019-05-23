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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
В сбросе нефтепродуктов в ливневую канализацию подозревают 48-летнего самарца

В сбросе нефтепродуктов в ливневую канализацию подозревают 48-летнего самарца

Стали известны подробности скандального дела о загрязнении мазутом ливневой канализации в районе насосно-фильтровальной станции № 1 в Самаре. Напомним, что в понедельник вечером, 20 мая дежурный администрации Октябрьского района сообщил в полицию о разливе нефтепродуктов на береговой линии Волги на 
23 мая 2019, 02:27
В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током

В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током

В среду, 22 мая, в больнице имени Пирогова в Самаре скончался 12-летний мальчик, который получил удар током на рыбалке. У ребенка было 97 % ожогов тела, он умер, не приходя в сознание, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 12 мая 
23 мая 2019, 10:35
В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер

В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер

Самарская полиция ищет женщину - героиню скандального видео, которое «засветилось» в соцсетях и СМИ. Напомним, что жители микрорайона Крутые Ключи запечатлели даму, которая доставала своего ребенка - мальчика 5-7 лет из мусорного контейнера. Самарцы разместили видеоролик в Сети не 
22 мая 2019, 05:39
В Самарской области поля с зерновыми залило нефтесодержащими продуктами

В Самарской области поля с зерновыми залило нефтесодержащими продуктами

В Самарской области поля, на которых были засеяны озимые культуры, залило нефтесодержащими продуктами. В региональное управление Россельхознадзора обратился собственник участков, и на место выехал специалист отдела земельного надзора. Он осмотрел поля в Волжском районе, расположенные на землях бывшего колхоза «Путь 
15 мая 2019, 09:27
В Сызрани расследуют нападение алабая на 6-летнего мальчика

В Сызрани расследуют нападение алабая на 6-летнего мальчика

Стало известно, что в Сызрани началась доследственная проверка случая, когда на маленького мальчика напала собака. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СКР.

Напомним, что в выходные на шестилетнего мальчика, который гулял со своей мамой, набросилась собака, похожая на 
26 ноября 2018, 05:04
Прокусила до кости: в Сызрани на 6-летнего ребенка напала собака

Прокусила до кости: в Сызрани на 6-летнего ребенка напала собака

В Сызрани собака напала на ребенка: пострадавший госпитализирован. В воскресенье, 25 ноября, мальчик гулял с мамой около рынка на улице Лазо на Образцовской площадке. Внезапно похожий на алабая пес вцепился шестилетнему ребенку в лицо. По словам очевидцев, животное от мальчика 
26 ноября 2018, 09:49
В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро

В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро

Одна итальянка настолько любила своего кота, что оставила ему наследство да такое, что ему позавидует любой человек. Животное получило, ни много ни мало, 30 тысяч евро! Об этом сообщает La Stampa.

Умершая женщина считала своего питомца главным любимым 
19 января 2018, 11:32
В Жигулевске прохожий снял на видео гулявшего по улице медведя

В Жигулевске прохожий снял на видео гулявшего по улице медведя

В социальных сетях появилось сообщение о медведе, разгуливающем по улице в городе Жигулевске. По словам автора ролика, зверь агрессии не проявлял. Он пытался взобраться на дерево. «Здоровенный медведь», - прокомментировал очевидец. Он также отметил, что на животном была цепь.

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10 февраля 2017, 01:17
В Сызрани забил подземный нефтеисточник

В Сызрани забил подземный нефтеисточник

В Партизанском овраге в Сызрани нефтепродукты вновь начали выходить на поверхность. Ручей, протекающий по оврагу, впадает в Волгу, поэтому существует опасность загрязнения реки.

Впервые нефть забила ключом во дворе одного из жилых домов в овраге в 2011 году. Тогда 
12 мая 2015, 02:35
В Самаре рядом с мусорными контейнерами найдены 1000 бутылок с нефтепродуктами (фото)

В Самаре рядом с мусорными контейнерами найдены 1000 бутылок с нефтепродуктами (фото)

В областной столице около мусорных контейнеров на ул. Коммунистической были найдены бутылки с нефтью. Об этом в своем микроблоге в «Твиттер» сообщил руководитель департамента благоустройства и экологии Иван Филаретов. Всего около 1000 бутылок, на этикетках которых указано, что нефтепродукты - 

28 апреля 2014, 02:15
В Тольятти незаконно проводилась зачистка нефтеналивных судов

В Тольятти незаконно проводилась зачистка нефтеналивных судов

Съемочной группе телерадиокомпании «ТЕРРА» удалось попасть на территорию зачистного комплекса, от деятельности которого, по словам жителей поселка Шлюзовой в Автограде, они страдают уже два года. Люди фактически лишились места для рыбалки и купания.

До 2013 года зачистной комплекс принадлежал компании ООО 

7 ноября 2013, 03:29
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