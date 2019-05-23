В Сызрани расследуют нападение алабая на 6-летнего мальчика



Напомним, что в выходные на шестилетнего мальчика, который гулял со своей мамой, набросилась собака, похожая на … Стало известно, что в Сызрани началась доследственная проверка случая, когда на маленького мальчика напала собака. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СКР.Напомним, что в выходные на шестилетнего мальчика, который гулял со своей мамой, набросилась собака, похожая на