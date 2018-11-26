|
С автором нового самарского арт-объекта договариваются о компенсации
Установка фигуры "красного человека" возле офиса Самарских коммунальных систем завершилась скандалом. Как оказалось, необычную скульптуру поставили без согласования с автором проекта - художником Андреем Люблинским. Кроме того, подобный арт-объект ранее был установлен в Перми. Люблинский узнал о происходящем в Самаре …
|
26 ноября 2018, 09:03
|
В блогах: открытые турниры по всем видам спорта теперь вне закона
Блогер Илья Круговой рассказал, что открытые турниры по всем видам спорта теперь вне закона.
"Своеобразный "кидок через бедро" устроил целой куче спортсменов Минспорт России, - пишет автор. - Суть такая. Многие регионы (и Самарская область не исключение) любят …
|
26 ноября 2018, 08:57
|
В Самаре кроссовер Audi сбил насмерть 78-летнего пешехода
|
26 ноября 2018, 08:45
|
В блогах: от здания самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили
Жители Самары пожаловались в "Твиттере", что от здания самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили. Несмотря на широкий общественный резонанс, участие в разрешении проблемы лично губернатора, а затем озвученное властями изменение правил парковки, машины зрителей продолжают увозить эвакуаторы. Так, около 10 …
|
26 ноября 2018, 05:29
|
В самарском парке усилили патрулирование после убийства утки
|
26 ноября 2018, 05:23
|
Под Сызранью тольяттинец поймал электроудочкой 64 рыбы
|
26 ноября 2018, 01:16
|
Прокусила до кости: в Сызрани на 6-летнего ребенка напала собака
|
26 ноября 2018, 09:49
|
В Самаре около «Амбара» горело кафе восточной кухни
|
26 ноября 2018, 08:33
|
В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро
Одна итальянка настолько любила своего кота, что оставила ему наследство да такое, что ему позавидует любой человек. Животное получило, ни много ни мало, 30 тысяч евро! Об этом сообщает La Stampa.
Умершая женщина считала своего питомца главным любимым …
|
19 января 2018, 11:32
|
В Жигулевске прохожий снял на видео гулявшего по улице медведя
В социальных сетях появилось сообщение о медведе, разгуливающем по улице в городе Жигулевске. По словам автора ролика, зверь агрессии не проявлял. Он пытался взобраться на дерево. «Здоровенный медведь», - прокомментировал очевидец. Он также отметил, что на животном была цепь.
<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=327384224&id=456239048&hash=8dc3edc8b312df6c&hd=2" …
|
10 февраля 2017, 01:17
|
Самарские спасатели достали лосенка из промоины на Волге
|
9 февраля 2017, 04:56