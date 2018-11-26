В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро



Умершая женщина считала своего питомца главным любимым … Одна итальянка настолько любила своего кота, что оставила ему наследство да такое, что ему позавидует любой человек. Животное получило, ни много ни мало, 30 тысяч евро! Об этом сообщает La Stampa Умершая женщина считала своего питомца главным любимым