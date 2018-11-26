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С автором нового самарского арт-объекта договариваются о компенсации

С автором нового самарского арт-объекта договариваются о компенсации

Установка фигуры "красного человека" возле офиса Самарских коммунальных систем завершилась скандалом. Как оказалось, необычную скульптуру поставили без согласования с автором проекта - художником Андреем Люблинским. Кроме того, подобный арт-объект ранее был установлен в Перми. Люблинский узнал о происходящем в Самаре 
26 ноября 2018, 09:03
В блогах: открытые турниры по всем видам спорта теперь вне закона

В блогах: открытые турниры по всем видам спорта теперь вне закона

Блогер Илья Круговой рассказал, что открытые турниры по всем видам спорта теперь вне закона.

"Своеобразный "кидок через бедро" устроил целой куче спортсменов Минспорт России, - пишет автор. - Суть такая. Многие регионы (и Самарская область не исключение) любят 
26 ноября 2018, 08:57
В Самаре кроссовер Audi сбил насмерть 78-летнего пешехода

В Самаре кроссовер Audi сбил насмерть 78-летнего пешехода

В понедельник, 26 ноября, в 17:30 в областной столице случилась смертельная дорожная авария. ДТП зафиксировали на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Авроры. По предварительным данным полицейских, 37-летний мужчина ехал за рулем Audi Q5 и сбил пешехода, который переходил проезжую часть в 
26 ноября 2018, 08:45
В блогах: от здания самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили

В блогах: от здания самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили

Жители Самары пожаловались в "Твиттере", что от здания самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили. Несмотря на широкий общественный резонанс, участие в разрешении проблемы лично губернатора, а затем озвученное властями изменение правил парковки, машины зрителей продолжают увозить эвакуаторы. Так, около 10 
26 ноября 2018, 05:29
В самарском парке усилили патрулирование после убийства утки

В самарском парке усилили патрулирование после убийства утки

В Парке металлургов в областной столице усилили патрулирование. Это произошло после истории с нападением на утку. Ранее в соцсетях очевидец рассказал, что по пути домой он приметил в парке охотника с лассо. Мужчина вытащил из озера утку, а затем жестоко 
26 ноября 2018, 05:23
Под Сызранью тольяттинец поймал электроудочкой 64 рыбы

Под Сызранью тольяттинец поймал электроудочкой 64 рыбы

Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 48-летнего жителя Тольятти. Мужчина выуживал рыбу в акватории Волги с помощью «электроудочки», то есть запрещенным орудием лова. Тольяттинец рыбачил в районе села Печерское, ему удалось поймать 64 рыбы различных пород. 
 
26 ноября 2018, 01:16
Прокусила до кости: в Сызрани на 6-летнего ребенка напала собака

Прокусила до кости: в Сызрани на 6-летнего ребенка напала собака

В Сызрани собака напала на ребенка: пострадавший госпитализирован. В воскресенье, 25 ноября, мальчик гулял с мамой около рынка на улице Лазо на Образцовской площадке. Внезапно похожий на алабая пес вцепился шестилетнему ребенку в лицо. По словам очевидцев, животное от мальчика 
26 ноября 2018, 09:49
В Самаре около «Амбара» горело кафе восточной кухни

В Самаре около «Амбара» горело кафе восточной кухни

В воскресенье, 25 ноября, в Самаре произошел пожар на Южном шоссе. Около торгового комплекса «Амбар», неподалеку от парковки загорелось кафе восточной кухни. Сигнал поступил в примерно в 11:00. Огонь захватил кровлю точки общепита на площади 20 квадратных метров, сообщили в 
26 ноября 2018, 08:33
В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро

В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро

Одна итальянка настолько любила своего кота, что оставила ему наследство да такое, что ему позавидует любой человек. Животное получило, ни много ни мало, 30 тысяч евро! Об этом сообщает La Stampa.

Умершая женщина считала своего питомца главным любимым 
19 января 2018, 11:32
В Жигулевске прохожий снял на видео гулявшего по улице медведя

В Жигулевске прохожий снял на видео гулявшего по улице медведя

В социальных сетях появилось сообщение о медведе, разгуливающем по улице в городе Жигулевске. По словам автора ролика, зверь агрессии не проявлял. Он пытался взобраться на дерево. «Здоровенный медведь», - прокомментировал очевидец. Он также отметил, что на животном была цепь.

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10 февраля 2017, 01:17
Самарские спасатели достали лосенка из промоины на Волге

Самарские спасатели достали лосенка из промоины на Волге

В Самарской области спасатели выручили лосенка, провалившегося в промоину на Волге. Инцидент произошел в среду, 9 февраля, в городе Октябрьске в районе Угольного склада. Спасателей вызвал очевидец, увидевший, что животное попало в беду.

Спасательный отряд выехал к месту происшествия 
9 февраля 2017, 04:56
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