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Самарец, задолжавший ребенку 320 тысяч рублей, будет убирать село 80 часов
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29 ноября 2018, 05:15
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В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein
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29 ноября 2018, 04:56
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В Самаре на 2 месяца арестовали начальника контрольного отдела УФНС
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29 ноября 2018, 04:12
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В Самаре выставили на продажу часть ТЦ «Парк Хаус»
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29 ноября 2018, 02:46
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Ушел в отставку глава департамента охоты и рыболовства Самарской области
Стало известно, что свой пост покинул Вячеслав Лебедев, возглавлявший департамент охоты и рыболовства Самарской области. Он руководил ведомством последние десять лет, с февраля 2008 года. В настоящий момент исполняющий обязанности главы департамента не назначен, пишет volga.news. Напомним, что 65 …
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29 ноября 2018, 02:09
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В Сызрани сгорел частный дом: обрушилась часть пристроя
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29 ноября 2018, 09:37
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На Ставропольской в Самаре грузовик сбил 73-летнюю женщину
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28 ноября 2018, 03:01
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В Самаре Toyota врезалась в дерево после ДТП с Datsun
Накануне, 27 ноября, в областной столице произошла крупная дорожная авария. В 9:20 29-летний водитель на иномарке Datsun ехал по межквартальному проезду со стороны Красноглинского шоссе в направлении санатория «Красная Глинка». Однако автомобилист не справился с управлением и оказался на встречке, …
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28 ноября 2018, 02:38
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В Самаре на Ново-Садовой трамвай сошел с рельсов
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28 ноября 2018, 01:12
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В Самарской области под лед ушла легковушка
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27 ноября 2018, 03:10
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Двое в больнице: под Тольятти автоледи скатилась в кювет и протаранила дерево
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27 ноября 2018, 01:29
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В Тольятти 12-летний школьник угодил под колеса Geely
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27 ноября 2018, 11:59
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В самарском парке усилили патрулирование после убийства утки
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26 ноября 2018, 05:23