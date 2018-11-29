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Материалы по теме:

Самарец, задолжавший ребенку 320 тысяч рублей, будет убирать село 80 часов

Самарец, задолжавший ребенку 320 тысяч рублей, будет убирать село 80 часов

В Самарской области алиментщика отправили на обязательные работы. Житель региона долгое время не поддерживал своего ребенка финансово, и задолжал 12-летнему сыну 322 тысячи рублей. Судебные приставы много раз предупреждали мужчину об ответственности, которая ему грозит, если он и дальше будет 
29 ноября 2018, 05:15
В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein

В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein

12 декабря в Самаре состоится автограф-сессия лидера культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. Интересно, что в рамках своего тура по России он презентует не только музыкальные произведения, но и книгу своих ранних стихов о смерти, безумии и отцовстве Messer. Как 
29 ноября 2018, 04:56
В Самаре на 2 месяца арестовали начальника контрольного отдела УФНС

В Самаре на 2 месяца арестовали начальника контрольного отдела УФНС

В четверг, 29 ноября, суд Самарского района областной столицы арестовал на два месяца начальника контрольного отдела УФНС России по Самарской области Александра Петрова. Напомним, что чиновника подозревают в получении взятки в 2,5 млн рублей.

Во время заседания выяснилось, что 
29 ноября 2018, 04:12
В Самаре выставили на продажу часть ТЦ «Парк Хаус»

В Самаре выставили на продажу часть ТЦ «Парк Хаус»

В областной столице выставлена на продажу часть самарского ТЦ «Парк Хаус» площадью около 28 тысяч квадратных метров. Сейчас это имущество находится в собственности у банкротящегося ООО «Арес недвижимость». Рыночную стоимость части крупнейшего ТЦ и земельного участка аналогичной площади оценили в 
29 ноября 2018, 02:46
Ушел в отставку глава департамента охоты и рыболовства Самарской области

Ушел в отставку глава департамента охоты и рыболовства Самарской области

Стало известно, что свой пост покинул Вячеслав Лебедев, возглавлявший департамент охоты и рыболовства Самарской области. Он руководил ведомством последние десять лет, с февраля 2008 года. В настоящий момент исполняющий обязанности главы департамента не назначен, пишет volga.news. Напомним, что 65 
29 ноября 2018, 02:09
В Сызрани сгорел частный дом: обрушилась часть пристроя

В Сызрани сгорел частный дом: обрушилась часть пристроя

В четверг рано утром, 29 ноября, в Сызрани загорелся частный дом. Сообщение о пожаре на пересечении улиц Урицкого и Кооперативной поступило дежурному в 7:40. На место событий выехали пять специальных автомобилей и 22 пожарных. Они начали тушение здания, но во 
29 ноября 2018, 09:37
На Ставропольской в Самаре грузовик сбил 73-летнюю женщину

На Ставропольской в Самаре грузовик сбил 73-летнюю женщину

Во вторник, 27 ноября, на улице Ставропольской в Самаре произошла смертельная авария. В 17:45 73-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте на пересечении улиц Ставропольской и Майской. Внезапно ее сбил грузовик Isuzu, ехавший со стороны улицы Советской в направлении Кирова. 
28 ноября 2018, 03:01
В Самаре Toyota врезалась в дерево после ДТП с Datsun

В Самаре Toyota врезалась в дерево после ДТП с Datsun

Накануне, 27 ноября, в областной столице произошла крупная дорожная авария. В 9:20 29-летний водитель на иномарке Datsun ехал по межквартальному проезду со стороны Красноглинского шоссе в направлении санатория «Красная Глинка». Однако автомобилист не справился с управлением и оказался на встречке, 
28 ноября 2018, 02:38
В Самаре на Ново-Садовой трамвай сошел с рельсов

В Самаре на Ново-Садовой трамвай сошел с рельсов

В среду утром, 28 ноября, сотням жителей областной столицы пришлось столкнуться с неожиданной проблемой — на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в районе «Современника» с рельсов сошел трамвай. Он следовал по маршруту № 22 в сторону Постникова оврага. После 
28 ноября 2018, 01:12
В Самарской области под лед ушла легковушка

В Самарской области под лед ушла легковушка

В воскресенье, 25 ноября, Щучьем затоне у поселка Рубежное в Самарской области нашли провалившийся под лед автомобиль. По словам рыбаков, утонула в водоеме вазовская классика. Очевидцы считают, что водитель и пассажиры машины спаслись. В спасательные службы информация о происшествии не 
27 ноября 2018, 03:10
Двое в больнице: под Тольятти автоледи скатилась в кювет и протаранила дерево

Двое в больнице: под Тольятти автоледи скатилась в кювет и протаранила дерево

В понедельник, 26 ноября, в Ставропольском районе в ДТП пострадали два человека. В 16:20 52-летняя женщина ехала на автомобиле «Лада Калина» по трассе «Тольятти - Узюково - Димитровград» в направлении Автограда. На 12 километре дороги автоледи нарушила правила расположения машины 
27 ноября 2018, 01:29
В Тольятти 12-летний школьник угодил под колеса Geely

В Тольятти 12-летний школьник угодил под колеса Geely

В понедельник, 26 ноября, в Тольятти произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 16:15 47-летний водитель ехал на автомобиле Geely по улице Ларина. В районе дома №98А он сбил 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Ребенок гулял 
27 ноября 2018, 11:59
В самарском парке усилили патрулирование после убийства утки

В самарском парке усилили патрулирование после убийства утки

В Парке металлургов в областной столице усилили патрулирование. Это произошло после истории с нападением на утку. Ранее в соцсетях очевидец рассказал, что по пути домой он приметил в парке охотника с лассо. Мужчина вытащил из озера утку, а затем жестоко 
26 ноября 2018, 05:23
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