|
В Самаре внедорожник отбросил «Приору» на забор и столб: пострадал 5-летний ребенок
|
3 декабря 2018, 12:52
|
В Самаре сняли крышу с хоральной синагоги
Стало известно, что во время реконструкции хоральной синагоги рабочие демонтировали крышу. Об этом сообщил в Твиттере один из обеспокоенных горожан 30 ноября. Врио руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко ответил, что ничего страшного …
|
3 декабря 2018, 11:53
|
«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов
|
3 декабря 2018, 11:01
|
3 декабря самарский космонавт полетит в космос в четвертый раз
|
3 декабря 2018, 09:31
|
Эксклюзив: интервью жены арестованного экс-главы СОФЖИ и управления капстроительства губернии Реналя Мязитова
В одном из громких уголовных дел последнего времени, возбужденных в Самарской области, в ближайшее время могут появиться новые факты. Речь идет о злоупотреблении полномочиями экс-руководителя СОФЖИ и управления капстроительства 63-го региона Реналя Мязитова. Напомним, чиновника заключили под стражу 18 октября …
|
30 ноября 2018, 10:45
|
«Всадила нож в спину»: в Самарской области дочь подозревают в убийстве матери
|
30 ноября 2018, 03:15
|
Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта
|
30 ноября 2018, 02:16
|
В Самарской области поймали двух нефтеврезчиков
В Самарской области возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Речь идет о попытке похищения нефти. Во вторник, 27 ноября, сотрудники нефтедобывающей компании в Сызранском районе нашли несанкционированную врезку. После этого было заведено уголовное дело, и вскоре полицейские задержали двух подозреваемых …
|
30 ноября 2018, 11:13
|
Видео: отморозок порезал в магазине двух женщин из-за двух тысяч рублей
Полицейские Волжского раскрыли зверское преступление, которое произошло в Самаре 7 сентября. Примерно в 21:30 неизвестный мужчина в маске зашел в магазин, расположенный на 18-м километре Московского шоссе. Достав нож, он потребовал отдать ему выручку. После этого злоумышленник нанес несколько ударов …
|
14 сентября 2018, 05:41
|
500 тысяч рублей вымогали трое самарцев у бывшего сотрудника
|
3 мая 2018, 10:08
|
После работы пьяный самарец решил ограбить офис микрозаймов, но не смог
|
13 апреля 2018, 11:43
|
Грабитель плеснул горючую жидкость в окно кассира АЗС в Самаре
|
5 апреля 2018, 03:31