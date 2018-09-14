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Видео: в Самаре пламя уничтожило двухэтажный дом на Нагорной
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14 сентября 2018, 10:22
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В Самаре на крыше офисного здания взорвался газовый баллон
В среду, 12 сентября, очевидцы сообщили о сильном взрыве на крыше двухэтажного офисного здания на улице Советской Армии. По словам местных жителей, в 15:23 взорвался газовый баллон на крыше и вылетел на парковку, где стояли два автомобиля. Один из …
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12 сентября 2018, 11:14
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В Самаре в суд передали дело о гибели сына президента областной Палаты адвокатов
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12 сентября 2018, 10:44
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В Сызрани огонь уничтожил дом на улице Молдавской
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12 сентября 2018, 09:21
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В Самаре приезжий с ножом отобрал у парня мобильник
Самарские полицейские раскрыли ограбление, жертвой которого стал 28-летний житель города. На проспекте Кирова к нему подошел неизвестный, и, угрожая ножом, отобрал у него сотовый телефон.
Потерпевший, не теряя времени, сообщил обо всем правоохранителям. Полицейские отработали места возможной продажи украденной вещи, а …
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28 августа 2018, 11:49
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500 тысяч рублей вымогали трое самарцев у бывшего сотрудника
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3 мая 2018, 10:08
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После работы пьяный самарец решил ограбить офис микрозаймов, но не смог
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13 апреля 2018, 11:43
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Чтобы не попасться на измене жене, тольяттинец инсценировал собственное ограбление
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9 апреля 2018, 12:37
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Грабитель плеснул горючую жидкость в окно кассира АЗС в Самаре
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5 апреля 2018, 03:31
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Угонщик с молотком напал на владельца «Весты» на ул. Победы в Самаре
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30 марта 2018, 01:09
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Чтобы помочь приятелю отдать долг, трое парней ограбили почтальона в Самарской области
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19 марта 2018, 12:58
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Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани
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13 марта 2018, 01:36