Самарские полицейские раскрыли ограбление, жертвой которого стал 28-летний житель города. На проспекте Кирова к нему подошел неизвестный, и, угрожая ножом, отобрал у него сотовый телефон.
Потерпевший, не теряя времени, сообщил обо всем правоохранителям. Полицейские отработали места возможной продажи украденной вещи, а также людей, которые имели проблемы с законом. По итогам работы у полицейских появились основания полагать, что к преступлению может быть причастен 26-летний гость областного центра, попадавший в поле зрения полиции за причастность к незаконному обороту наркотиков.
Вскоре подозреваемый был задержан. У него изъяли похищенный телефон и нож. Сейчас на молодого человека возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
|
Речной транспорт в Самаре переходит на осеннее расписание
|
28 августа 2018, 02:49
|
Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена
Подача электричества на стадион «Самара Арена» возобновлена. Об этом «ТЕРРЕ» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Решение о восстановлении электроснабжения принято в связи с высокой социальной значимостью объекта и необходимостью проведения там футбольного матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи».
Напомним, об …
|
28 августа 2018, 02:33
|
В Самаре автоледи на джипе сбила двух пешеходов
|
28 августа 2018, 01:59
|
В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.
Еще 21 апреля 2016 года в одну из больниц областной столицы привезли женщину, которая находилась на 31-32 неделях …
|
28 августа 2018, 01:32
|
Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин
|
28 августа 2018, 09:47
|
В Тольятти у фальшивомонетчика нашли поддельные 5-тысячные купюры
|
23 августа 2018, 02:35
|
В Самарской области столкнулись 4 автомобиля: пострадал водитель
|
23 августа 2018, 09:01
|
Силовики хотят следить за футбольными фанатами в социальных сетях
МВД России предложило следить за спортивными фанатами в социальных сетях. Соответствующую идею ведомство изложило в проекте плана по работе с болельщиками. Документ находится на этапе согласования. Силовики хотят, чтобы сотрудники Минспорта круглосуточно контролировали околофутбольные паблики, собирали всю необходимую информацию, а …
|
20 августа 2018, 02:22
|
Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
|
13 августа 2018, 11:37
|
Чтобы не попасться на измене жене, тольяттинец инсценировал собственное ограбление
|
9 апреля 2018, 12:37
|
Чтобы помочь приятелю отдать долг, трое парней ограбили почтальона в Самарской области
|
19 марта 2018, 12:58
|
Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани
|
13 марта 2018, 01:36
|
15-летний подросток ограбил школьника в Тольятти
|
19 февраля 2018, 07:48