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Цифры. Эфир передачи от 27.08.2018 
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Материалы по теме:

Речной транспорт в Самаре переходит на осеннее расписание

Речной транспорт в Самаре переходит на осеннее расписание

С понедельника, 3 сентября, самарский речной транспорт будет ходить по осеннему расписанию. Как сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии, изменится расписание судов нескольких маршрутов, а именно  Поляна Фрунзе - Подгоры, Самара - Зольное, Самара - Винновка, Осипенко - Гаврилова поляна 
28 августа 2018, 02:49
Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена

Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена

Подача электричества на стадион «Самара Арена» возобновлена. Об этом «ТЕРРЕ» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Решение о восстановлении электроснабжения принято в связи с высокой социальной значимостью объекта и необходимостью проведения там футбольного матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи».

Напомним, об 

28 августа 2018, 02:33
В Самаре автоледи на джипе сбила двух пешеходов

В Самаре автоледи на джипе сбила двух пешеходов

В понедельник, 27 августа, в Самаре произошла авария, в которой пострадали два пешехода. В 14:15 45-летняя автоледи ехала на автомобиле JEEP по проспекту Кирова в направлении улицы Стара-Загора. По пути автомобилистка сбила 19-летнюю девушку и 30-летнего мужчину, которые пересекали проспект 
28 августа 2018, 01:59
В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек

В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

Еще 21 апреля 2016 года в одну из больниц областной столицы привезли женщину, которая находилась на 31-32 неделях 
28 августа 2018, 01:32
Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин

Сызранец приехал к друзьям в Тольятти и ограбил магазин

На днях к сотрудникам полиции в Тольятти поступило сообщение из местного магазина. Его сотрудница рассказала о том, что точку обокрали. Во время отсчета сдачи один из покупателей запустил руку в кассовый аппарат и выхватил оттуда 5-тысячную купюру. После этого злоумышленник 

28 августа 2018, 09:47
В Тольятти у фальшивомонетчика нашли поддельные 5-тысячные купюры

В Тольятти у фальшивомонетчика нашли поддельные 5-тысячные купюры

На днях в полицию обратился сотрудник одного из тольяттинских банков. Он рассказал, что при проверке денег, взятых из банкомата, обнаружил несколько поддельных пятитысячных купюр.

Правоохранители изъяли банкноты и отправили их на экспертизу. Она показала, что дензнаки были напечатаны на 
23 августа 2018, 02:35
В Самарской области столкнулись 4 автомобиля: пострадал водитель

В Самарской области столкнулись 4 автомобиля: пострадал водитель

Появились подробности ДТП, которое случилось в среду вечером, 22 августа, на 15 километре дороги Самара - Волгоград в Волжском районе. Напомним, что там столкнулись четыре автомобиля - Lada Priora, Datsun, Volkswagen и ВАЗ-2114. Травмы получил один участник аварии - предполагаемый 
23 августа 2018, 09:01
Силовики хотят следить за футбольными фанатами в социальных сетях

Силовики хотят следить за футбольными фанатами в социальных сетях

МВД России предложило следить за спортивными фанатами в социальных сетях. Соответствующую идею ведомство изложило в проекте плана по работе с болельщиками. Документ находится на этапе согласования. Силовики хотят, чтобы сотрудники Минспорта круглосуточно контролировали околофутбольные паблики, собирали всю необходимую информацию, а 

20 августа 2018, 02:22
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Чтобы не попасться на измене жене, тольяттинец инсценировал собственное ограбление

Чтобы не попасться на измене жене, тольяттинец инсценировал собственное ограбление

Супружеская измена подвела жителя Тольятти под уголовную статью. 27-летний мужчина заявил полицейским, что стал жертвой нападения. Молодой человек работает таксистом. По его словам, он подвозил ночью клиента. В какой-то момент злоумышленник выхватил нож, приставил его к горлу водителя, а потом 

9 апреля 2018, 12:37
Чтобы помочь приятелю отдать долг, трое парней ограбили почтальона в Самарской области

Чтобы помочь приятелю отдать долг, трое парней ограбили почтальона в Самарской области

В полицию поступило сообщение от 60-летней пенсионерки из Безенчукского района. Женщина стала жертвой троих грабителей. Она шла по улице с сумкой, в которой находились 69 тысяч рублей. Около заброшенных домов на нее напали злоумышленники: двое повалили жертву на снег, и 

19 марта 2018, 12:58
Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани

Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани

С заявлением в полицию обратилась 22-летняя жительница Сызрани. Он рассказала, что ее ограбил ее же молодой человек. Ссора между ними разгорелась в тот момент, когда 22-летний парень собирался ехать в Самару. Он попросил у девушки денег на дорогу, но получил 

13 марта 2018, 01:36
15-летний подросток ограбил школьника в Тольятти

15-летний подросток ограбил школьника в Тольятти

В полицию Тольятти вместе с родителями обратился 17-летний парень. Он сообщил о том, что стал жертвой ограбления. Возле торгового центра на улице Победы к молодому человеку подошел подросток и потребовал отдать ему мобильный телефон. Потерпевший решил не связываться с преступником, 

19 февраля 2018, 07:48
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