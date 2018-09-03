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Материалы по теме:

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Завершается первый рабочий день этой недели и он оказался насыщенным на события. Обо всем самом интересном, что произошло в понедельник, вы узнаете из выпуска программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ». Информационную картину дня вам опишут ведущая Инна Румянцева и наши журналисты. 
3 сентября 2018, 06:12
В блогах: у нас сопельки потекли…

В блогах: у нас сопельки потекли…

Татьяна Леонова в паблике Подслушано | Самара соцсети "ВКонтакте" рассказала о своей работе на станции скорой медицинской помощи в Волжском районе.

"С тех пор, как присоединили к диспетчерам "03", работать стало "веселее", - пишет автор. "Скажите кто-нибудь, ЗАЧЕМ 
3 сентября 2018, 05:46
На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал

На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал

Художники закончили в Самаре мурал, стилизованный под 8-битную графику. Граффити можно увидеть сразу на трех домах - № 222 и 230  по улице Ташкентской и № 45 по Демократической. Идея принадлежала Андрею Лазареву. Вместе с ним фасады расписывали команда VGA 
3 сентября 2018, 05:14
Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео

Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео

Появилась видеозапись жуткой аварии в Исаклинском районе области. Напомним, что в ней погибли двое взрослых и трое детей. Момент столкновения записал видеорегистратор машины, которая ехала за микроавтобусом Toyota Lite, в котором находились водитель и пять пассажиров.

Авария произошла в 
3 сентября 2018, 04:52
В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже

В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже

В Самаре по подозрению в грабеже задержали чемпиона России по дзюдо Акбара Бейсагурова. В прошлую субботу, 1 сентября, в полицию обратился 23-летний парень. Он рассказал, что у него отобрали сотовый около дома № 19 на Волжском проспекте. По подозрению в 
3 сентября 2018, 03:34
Молодой водитель устроил аварию с тремя машинами в Сызрани

Молодой водитель устроил аварию с тремя машинами в Сызрани

ДТП с участием сразу трех автомобилей произошло в ночь на понедельник в Сызрани. По информации регионального Главка, 18-летний водитель ВАЗ-2112 ехал по улице Смирницкой со стороны переулка Степной в сторону улицы Энгельса. Автолюбитель не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди 

3 сентября 2018, 01:08
Пожилой пешеход попал под колеса легковушки в Сызрани

Пожилой пешеход попал под колеса легковушки в Сызрани

В воскресенье, 2 сентября, произошла авария с участием пешехода в Сызрани. В 16:00 22-летний молодой человек, получивший права всего год назад, ехал на своей машине по улице Жуковского. По предварительным данным, при повороте налево на улицу Шухова шофер ВАЗа сбил 
3 сентября 2018, 12:42
Под Тольятти «двенадцатая» ушла в кювет после ДТП

Под Тольятти «двенадцатая» ушла в кювет после ДТП

Полицейские выясняют подробности крупной автоаварии, которая произошла под Тольятти. На 8-м километре трассы Тольятти - Хрящевка столкнулись ВАЗ 2112 и «Лада Калина». По словам очевидцев в группе «ДТП 163», «двенадцатая» нырнула в кювет, а у второй легковушки деформирован бампер, 
3 сентября 2018, 08:28
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