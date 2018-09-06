Стало известно, как будет выглядеть новый мост через Волгу Росавтодор рассмотрел концессионный проект по строительству нового моста через волгу в обход Тольятти с выходом на трассу М-5. Заявка была одобрена и отправлена на дальнейшее обсуждение на заседании Межведомственной комиссии при … Росавтодор рассмотрел концессионный проект по строительству нового моста через волгу в обход Тольятти с выходом на трассу М-5. Заявка была одобрена и отправлена на дальнейшее обсуждение на заседании Межведомственной комиссии при