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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Стало известно, как будет выглядеть новый мост через Волгу

Стало известно, как будет выглядеть новый мост через Волгу

Росавтодор рассмотрел концессионный проект по строительству нового моста через волгу в обход Тольятти с выходом на трассу М-5. Заявка была одобрена и отправлена на дальнейшее обсуждение на заседании Межведомственной комиссии при 
6 сентября 2018, 03:30
В Самаре нашли 14-летнего школьника-полиглота

В Самаре нашли 14-летнего школьника-полиглота

Появились новости о 14-летнем мальчике из Самары, которого со среды, 5 сентября, искали волонтеры и полиция.  Школьник нашелся, он жив, сообщили в Поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». По правилам сообщества, другая информации о «потеряшке» не разглашается, но, по данным из 
6 сентября 2018, 03:20
В Самаре застройщик засыпал котлован 18-этажного дома на Солнечной

В Самаре застройщик засыпал котлован 18-этажного дома на Солнечной

Поставлена точка в скандальном деле о возведении на Солнечной новой многоэтажки: застройщик засыпал котлован. Напомним, что на улице Солнечной мог появиться 18-этажный дом с паркингом. Фирма-застройщик вырыла котлован под фундамент объекта капитального строительства и создала условия, угрожающие жизни и здоровью 
6 сентября 2018, 02:16
8 сентября в Самаре перекроют три улицы в центре

8 сентября в Самаре перекроют три улицы в центре

В субботу, 8 сентября, в областной столице перекроют три улицы. Движение транспорта на них решено ограничить из-за проведения на набережной Фестиваля студентов. С 10:00 до 20:00 запрещен проезд по Волжскому проспекту от Полевой до Студенческого переулка; по улице Полевой от 
6 сентября 2018, 01:01
В Сызрани мужчина спас мальчика за секунду до падения в колодец

В Сызрани мужчина спас мальчика за секунду до падения в колодец

Быстрая реакция жителя Сызрани помогла спасти маленького мальчика от несчастного случая. Мужчина по имени Иван заметил, как ребенок наступил ногой на деревянную крышку колодца, расположенного около детсада на улице Циолковского, и провалился. Не теряя ни секунды, горожанин в пару прыжков 
6 сентября 2018, 11:11
В Самаре КАМАЗ зажало между двумя трамваями на Московском шоссе

В Самаре КАМАЗ зажало между двумя трамваями на Московском шоссе

В четверг утром, 6 сентября, произошла крупная авария в областной столице. На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Московского шоссе КАМАЗ зажало между двумя трамваями - № 20 и трамваем  без номера от Северного трамвайного депо.

- В результате проишествия практически парализовано 
6 сентября 2018, 10:24
Под Тольятти водитель BMW сбил насмерть парня, который остановился на обочине

Под Тольятти водитель BMW сбил насмерть парня, который остановился на обочине

Во вторник, 4  сентября, произошла трагедия на одной из трасс региона. В 16:10 44-летний водитель ехал на своей иномарке BMW 525I по трассе М-5 «Урал» со стороны Самары в направлении Тольятти. На 1002 километре автодороги  автомобилист проявил невнимательность и не 
5 сентября 2018, 10:52
В Новокуйбышевске подросток на байке врезался в легковушку

В Новокуйбышевске подросток на байке врезался в легковушку

В Новокуйбышевске во вторник днем подросток влетел в легковушку.  В 14:25 16-летний водитель китайского мотоцикла Jianshe ехал по улице Белинского в направлении Миронова. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Кутузова и Белинского байкер не уступил дорогу, и его мотоцикл столкнулся 
5 сентября 2018, 04:55
На рынке «Норд» в Самаре водитель Mitsubishi сбил 13-летнего велосипедиста

На рынке «Норд» в Самаре водитель Mitsubishi сбил 13-летнего велосипедиста

Накануне, 4 сентября, в областной столице произошла авария с участием велосипедиста. В 15:25 59-летний мужчина ехал на иномарке Mitsubishi по рынку «Норд» со стороны Заводского шоссе в направлении Рыльской. По пути автомобилист сбил велосипедиста. 13-летний мальчик получил травмы и угодил 
5 сентября 2018, 03:03
В Самаре пропал 14-летний подросток, знающий четыре языка

В Самаре пропал 14-летний подросток, знающий четыре языка

В Самаре волонтеры и полиция ищут 14-летнего Илью Шаповалова. Во вторник утром, 4 сентября, подросток ушел со двора школы в Октябрьском районе областной столицы и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. 

Приметы: на вид 14 лет, рост 
5 сентября 2018, 01:09
В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»

В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»

В понедельник, 3 сентября, в Сызрани произошла дорожной авария, в которой был ранен пешеход.  
 
В 18:50 31-летний водитель ехал на своей иномарке KIA по улице Декабристов в сторону Ульяновской. По пути автомобилист сбил  пешехода - 10-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по 
4 сентября 2018, 02:40
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