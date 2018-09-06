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Стало известно, как будет выглядеть новый мост через Волгу
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6 сентября 2018, 03:30
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В Самаре нашли 14-летнего школьника-полиглота
Появились новости о 14-летнем мальчике из Самары, которого со среды, 5 сентября, искали волонтеры и полиция. Школьник нашелся, он жив, сообщили в Поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». По правилам сообщества, другая информации о «потеряшке» не разглашается, но, по данным из …
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6 сентября 2018, 03:20
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В Самаре застройщик засыпал котлован 18-этажного дома на Солнечной
Поставлена точка в скандальном деле о возведении на Солнечной новой многоэтажки: застройщик засыпал котлован. Напомним, что на улице Солнечной мог появиться 18-этажный дом с паркингом. Фирма-застройщик вырыла котлован под фундамент объекта капитального строительства и создала условия, угрожающие жизни и здоровью …
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6 сентября 2018, 02:16
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8 сентября в Самаре перекроют три улицы в центре
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6 сентября 2018, 01:01
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В Сызрани мужчина спас мальчика за секунду до падения в колодец
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6 сентября 2018, 11:11
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В Самаре КАМАЗ зажало между двумя трамваями на Московском шоссе
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6 сентября 2018, 10:24
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Под Тольятти водитель BMW сбил насмерть парня, который остановился на обочине
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5 сентября 2018, 10:52
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В Новокуйбышевске подросток на байке врезался в легковушку
В Новокуйбышевске во вторник днем подросток влетел в легковушку. В 14:25 16-летний водитель китайского мотоцикла Jianshe ехал по улице Белинского в направлении Миронова. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Кутузова и Белинского байкер не уступил дорогу, и его мотоцикл столкнулся …
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5 сентября 2018, 04:55
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На рынке «Норд» в Самаре водитель Mitsubishi сбил 13-летнего велосипедиста
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5 сентября 2018, 03:03
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В Самаре пропал 14-летний подросток, знающий четыре языка
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5 сентября 2018, 01:09
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В Сызрани автомобилист сбил 10-летнюю школьницу на «зебре»
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4 сентября 2018, 02:40