Дмитрий Азаров: Уверен, что жители Самарской области исполнят свой гражданский долг День выборов в Самарской области в самом разгаре. Явка на 12 часов дня по выборам губернатора составила почти 19% -проголосовали 445 тысяч избирателей. По выборам в Госдуму - чуть больше 17%, в абсолютных цифрах это более 80.000 человек. «Если говорить только …