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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Дмитрий Азаров: Уверен, что жители Самарской области исполнят свой гражданский долг

Дмитрий Азаров: Уверен, что жители Самарской области исполнят свой гражданский долг

День выборов в Самарской области в самом разгаре. Явка на 12 часов дня по выборам губернатора составила почти 19% -проголосовали 445 тысяч избирателей. По выборам в Госдуму - чуть больше 17%, в абсолютных цифрах это более 80.000 человек. 

«Если говорить только 

9 сентября 2018, 02:38
Председатель Облизбиркома Вадим Михеев рассказал о явке на выборы на 12:00

Председатель Облизбиркома Вадим Михеев рассказал о явке на выборы на 12:00

Председатель Избирательной комиссии Самарской области озвучил данные о явке граждан на выборы по состоянию на 12:00. По выборам губернатора она составляет 18,76% или 444 779 избирателей. Явка по довыборам в Госдуму — 17,15% или 80 003 избирателя.

«Если говорить 
9 сентября 2018, 01:24
Не пропустим ничего интересного: съемочная группа «ТЕРРЫ» дежурит в Облизбиркоме

Не пропустим ничего интересного: съемочная группа «ТЕРРЫ» дежурит в Облизбиркоме

Съемочная группа «ТЕРРЫ» постоянно работает в Облизбиркоме. Сюда стекаются все самые свежие данные о ходе выборов и мы сразу же передаем их в эфир.

Напомним, что сегодня «ТЕРРА» работает в особом режиме. Выпуски новостей и информацией о ходе избирательной 
9 сентября 2018, 01:11
Появились первые данные о явке на выборах в Самарской области

Появились первые данные о явке на выборах в Самарской области



Избирательные участки в Самарской области 9 сентября открылись синхронно в 8 утра. Традиционно первые часы считаются пиковыми по числу голосующих. Всего воспользоваться своим законным правом могут 2,4 млн. граждан, зарегистрированных в 
9 сентября 2018, 12:27
В Самаре запустили подсветку у ракеты-носителя на проспекте Ленина

В Самаре запустили подсветку у ракеты-носителя на проспекте Ленина

В субботу, 8 сентября, в Самаре запустили художественную иллюминацию ракеты-носителя «Союз», расположенной на проспекте Ленина около музея «Самара Космическая». 
 
- Инициатива ветеранов ракетно-космической отрасли воплотилась в жизнь, - сообщили представители мэрии Самары.
 
Напомним, что за необходимое оборудование — 53  светодиодных 
9 сентября 2018, 09:33
Спикер Гордумы Самары Алексей Дегтев проголосовал на выборах

Спикер Гордумы Самары Алексей Дегтев проголосовал на выборах

В числе первых самарцев, которые пришли на избирательные участки, стал спикер Гордумы Алексей Дегтев. Он исполнил свой гражданский долг на участке, расположенном на улице Радонежской.

Напомним, в это воскресенье в Самарской области избираются губернатор, депутат Госдумы и члены представительных 
9 сентября 2018, 09:17
Дмитрий Азаров прокомментировал назначение Игоря Комарова на пост полпреда президента в ПФО

Дмитрий Азаров прокомментировал назначение Игоря Комарова на пост полпреда президента в ПФО

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал назначение Игоря Комарова на пост полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Глава региона отметил его большой опыт а также то, что наш регион хорошо знаком Комарову.

«Игорь Анатольевич Комаров имеет большой управленческий опыт. Безусловно 

7 сентября 2018, 01:34
Капитан КВН «Сок» Дмитрий Колчин назначен советником губернатора

Капитан КВН «Сок» Дмитрий Колчин назначен советником губернатора

Капитан команды КВН «Сок» Дмитрий Колчин стал советником губернатора Самарской области. Во время игры юморист заметил, что  капитан команды «Вятка», которая соперничала с самарцами за Кубок губернатора, назначен советником главы Кировской области и заметил, что не прочь занять аналогичный пост. 
7 сентября 2018, 11:27
Дмитрий Азаров вошел в сотню самых влиятельных людей России

Дмитрий Азаров вошел в сотню самых влиятельных людей России

Дмитрий Азаров попал в сотню самых влиятельных россиян. Рейтинг составил журнал Forbes. Врио главы Самарской области занял в нем 90-ю строчку. Азарову удалось обойти таких видных политиков, как глава Чечни Рамзан Кадыров, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вождь ЛДПР 
30 августа 2018, 01:56
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