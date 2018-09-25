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Дмитрий Азаров потребовал наказать заводы, которые загрязняют воздух в Тольятти
В понедельник, 24 сентября, на оперативном совещании в региональном правительстве обсуждалась экологическая обстановка в Тольятти. Врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов сказал, что за уровнем загрязнения воздуха в Автограде наблюдает комплексная лаборатория мониторинга …
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25 сентября 2018, 03:32
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В Самаре горожане и предприятия задолжали 1 млрд 493 млн рублей за воду
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25 сентября 2018, 02:53
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Самарская гостиница в 2 раза завысила цены во время ЧМ-2018
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25 сентября 2018, 02:26
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В Самаре на остановках появились репродукции авангардистов
В сентябре 20 остановок общественного транспорта в Самаре украсили репродукциями русского авангарда из коллекции областного музея. Теперь пассажиры, которые дожидаются нужного автобуса или трамвая, могут любоваться произведениями известных художников: Казимира Малевича, Аристарха Лентулова, Ольги Розановой, Петра Кончаловского и других. Организаторы …
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25 сентября 2018, 01:44
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Самарцам объяснили, почему на трамвайном маршруте S5 не действуют льготы
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25 сентября 2018, 12:42
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40 домов в Самаре остались без холодной воды из-за аварии
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28 августа 2018, 05:06
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Самарцы задолжали за воду почти полтора миллиарда рублей
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24 августа 2018, 05:09
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Жители Сызрани все-таки не остались без питьевой воды
Хорошая новость: жители Сызрани не лишились питьевой воды из-за коммунальной аварии. Напомним, что ранее администрация города советовала людям сделать очередной запас живительной влаги, ведь коммунальная магистраль проходит через несколько районов Сызрани.
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24 августа 2018, 01:16
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Жителям Сызрани советуют запастись питьевой водой
Жителям Сызрани нужно пополнить свои запасы питьевой воды: городская администрация советует сделать это незамедлительно. В четверг, 23 августа, произошла коммунальная авария в районе улицы Свердлова около школы «Кристалл». Течь образовалась на водоводе 500 мм по улице Ульяновской. Сейчас коммунальщики продолжают …
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24 августа 2018, 10:22
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Ученые: новые паразиты появляются из-за изменения климата на Земле
Специалисты из США предполагают, что изменение климата на Земле способствует появлению новых паразитов.
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13 января 2015, 11:01