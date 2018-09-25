Самарцам объяснили, почему на трамвайном маршруте S5 не действуют льготы … Самарцы снова пожаловались в Твиттере на трамвайный маршрут S5, который перевозит зрителей на стадион «Самара Арена» в дни футбольных матчей. Болельщики недовольны тем, что на нем не действуют льготы, в том числе в трамвае не работают транспортные карты, а платить