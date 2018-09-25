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Материалы по теме:

Дмитрий Азаров потребовал наказать заводы, которые загрязняют воздух в Тольятти

Дмитрий Азаров потребовал наказать заводы, которые загрязняют воздух в Тольятти

В понедельник, 24 сентября, на оперативном совещании в региональном правительстве обсуждалась экологическая обстановка в Тольятти. Врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов сказал, что за уровнем загрязнения воздуха в Автограде наблюдает комплексная лаборатория мониторинга 
25 сентября 2018, 03:32
В Самаре горожане и предприятия задолжали 1 млрд 493 млн рублей за воду

В Самаре горожане и предприятия задолжали 1 млрд 493 млн рублей за воду

Долги жителей и предприятий областной столицы за холодную воду и канализацию составили 1 млрд 493 млн 233 тыс. рублей. Причем, львиную долю этой гигантской суммы не перечислили коммунальщикам именно физические лица — 780,1 млн рублей. На долю управляющих компаний, ТСЖ 
25 сентября 2018, 02:53
Самарская гостиница в 2 раза завысила цены во время ЧМ-2018

Самарская гостиница в 2 раза завысила цены во время ЧМ-2018

Во время мониторинга сотрудники регионального управления Роспотребнадзора выяснили, что в гостинице «Радиоцентр» на улице Технической,1 в Самаре во время ЧМ-2018 года были сильно завышены цены. Так, при предварительном заказе стоимость гистиничных услуг за сутки проживания в начале июля в номере 
25 сентября 2018, 02:26
В Самаре на остановках появились репродукции авангардистов

В Самаре на остановках появились репродукции авангардистов

В сентябре 20 остановок общественного транспорта в Самаре украсили репродукциями русского авангарда из коллекции областного музея. Теперь пассажиры, которые дожидаются нужного автобуса или трамвая, могут любоваться произведениями известных художников: Казимира Малевича, Аристарха Лентулова, Ольги Розановой, Петра Кончаловского и других. Организаторы 
25 сентября 2018, 01:44
Самарцам объяснили, почему на трамвайном маршруте S5 не действуют льготы

Самарцам объяснили, почему на трамвайном маршруте S5 не действуют льготы

Самарцы снова пожаловались в Твиттере на трамвайный маршрут S5, который перевозит зрителей на стадион «Самара Арена» в дни футбольных матчей. Болельщики недовольны тем, что на нем не действуют льготы, в том числе в трамвае не работают транспортные карты, а платить 
25 сентября 2018, 12:42
40 домов в Самаре остались без холодной воды из-за аварии

40 домов в Самаре остались без холодной воды из-за аварии

Во вторник, 28 августа, произошла коммунальная авария на Металлурге в Самаре. Из-за утечки на водопроводе отключено холодное водоснабжение в жилых домах в границах улиц Черемшанской - Пугачевской - Елизарова до дома № 85 А по улице Пугачевской. Отключение коснулось четырех 
28 августа 2018, 05:06
Самарцы задолжали за воду почти полтора миллиарда рублей

Самарцы задолжали за воду почти полтора миллиарда рублей

Долги самарцев за воду достигли почти психологической отметки в 1,5 млрд рублей, сообщают "Самарские коммунальные системы". Это огромная сумма и огромная проблема, которую в конечном итоге ощущает каждый житель города, сетуют коммунальщики. СКС подготовило около 100 тысяч документов по взысканию 

24 августа 2018, 05:09
Жители Сызрани все-таки не остались без питьевой воды

Жители Сызрани все-таки не остались без питьевой воды

Хорошая новость: жители Сызрани не лишились питьевой воды из-за коммунальной аварии. Напомним, что ранее администрация города советовала людям сделать очередной запас живительной влаги, ведь коммунальная магистраль проходит через несколько районов Сызрани. 
 
- Водоснабжение потребителей осуществляется в полном объеме, - сообщили сегодня 
24 августа 2018, 01:16
Жителям Сызрани советуют запастись питьевой водой

Жителям Сызрани советуют запастись питьевой водой

Жителям Сызрани нужно пополнить свои запасы питьевой воды: городская администрация советует сделать это незамедлительно. В четверг, 23 августа, произошла коммунальная авария в районе улицы Свердлова около школы «Кристалл». Течь образовалась на водоводе 500 мм по улице Ульяновской. Сейчас коммунальщики продолжают 
24 августа 2018, 10:22
Ученые: новые паразиты появляются из-за изменения климата на Земле

Ученые: новые паразиты появляются из-за изменения климата на Земле

Специалисты из США предполагают, что изменение климата на Земле способствует появлению новых паразитов.
На такую гипотезу их натолкнули проведенные исследования. Изучая окаменелые останки существ, обитавших в эпоху голоцена 11,7 тыс. лет назад, они установили, что с изменением климата выросло число 

13 января 2015, 11:01
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