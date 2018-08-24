Долги самарцев за воду достигли почти психологической отметки в 1,5 млрд рублей, сообщают "Самарские коммунальные системы". Это огромная сумма и огромная проблема, которую в конечном итоге ощущает каждый житель города, сетуют коммунальщики. СКС подготовило около 100 тысяч документов по взысканию долгов. Иски получат 3 тысяч 800 юрлиц и 88,5 тысяч физлиц. По данным МинЖКХ, на сегодня в Самаре насчитывается около 460 тысяч квартир. Таким образом, "письма счастья" получит практически каждый 5-ый владелец жилья. Кроме юридической работы компания намерена провести совместно с приставами и рейды по должникам с описью имущества. Другие методы воздействия - отключение воды в частном секторе и тампонирование канализации в многоквартирных домах. Кроме "кнута" в СКС не забыли про "пряники". Речь идет о поощрительных акциях, в ходе которых добросовестные абоненты получат подарки, а «забывчивые» потребители, расставшись с долгами, примут участие в розыгрышах разнообразных призов. Отметим, сообщение коммунальщиков о должниках вышло под самоироничным заголовком "Не пирамидой единой…". Речь, вероятно, идет о тех самых скандальных "пирамидах позора", которые компания в начале лета стала устанавливать возле домов злостных неплательщиков. Однако недавно прокуратура признала такую акцию незаконной.
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Надзорное ведомство …
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