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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Программа «Новости Самара» уже практически готова к выходу в эфир. В пятницу произошло много событий и о них зрителям расскажут ведущая Инна Румянцева и наши корреспонденты. Главные темы выпуска:

В СИЗО на 2 месяца. Суд избрал меру пресечения для 
24 августа 2018, 06:08
На пенсионерку из Чапаевска, мечтавшую похудеть, завели уголовное дело

На пенсионерку из Чапаевска, мечтавшую похудеть, завели уголовное дело

Самарская таможня возбудила уголовное дело в отношении 56-летней жительницы Чапаевска. Пенсионерку подозревают в незаконном перемещении сильнодействующих веществ через границу России.

Оказалось, что женщина заказала по интернету запрещенные вещества из Казахстана — она мечтала похудеть. Пенсионерку задержали прямо на почте 
24 августа 2018, 05:38
Специалисты Политеха обнаружили череп ветлугазавра

Специалисты Политеха обнаружили череп ветлугазавра

В июне на территории Самарской области прошла комплексная научная экспедиция. Ее целью был мониторинг триасовых и юрских отложений юго-востока региона. В мероприятии приняли участие сотрудники кафедры «Геология и геофизика» СамГТУ.

Результатом экспедиции стала интересная находка. В руки специалистов попал череп древнего 

24 августа 2018, 05:36
25 и 27 августа перекроют дороги в исторической части Самары

25 и 27 августа перекроют дороги в исторической части Самары

В субботу и понедельник, 25 и 27 августа, в Самаре ограничат движение транспорта по нескольким улицам в историческом центре. Причин несколько - это проведение ежегодного Фестиваля цветов, строительство газопровода и Фрунзенского моста. Для транспорта, за исключением спецмашин — полиции, карет 
24 августа 2018, 05:26
Жители Сызрани все-таки не остались без питьевой воды

Жители Сызрани все-таки не остались без питьевой воды

Хорошая новость: жители Сызрани не лишились питьевой воды из-за коммунальной аварии. Напомним, что ранее администрация города советовала людям сделать очередной запас живительной влаги, ведь коммунальная магистраль проходит через несколько районов Сызрани. 
 
- Водоснабжение потребителей осуществляется в полном объеме, - сообщили сегодня 
24 августа 2018, 01:16
Жителям Сызрани советуют запастись питьевой водой

Жителям Сызрани советуют запастись питьевой водой

Жителям Сызрани нужно пополнить свои запасы питьевой воды: городская администрация советует сделать это незамедлительно. В четверг, 23 августа, произошла коммунальная авария в районе улицы Свердлова около школы «Кристалл». Течь образовалась на водоводе 500 мм по улице Ульяновской. Сейчас коммунальщики продолжают 
24 августа 2018, 10:22
3 тысячи организаций в Самарской области остались без горячей воды из-за огромного долга

3 тысячи организаций в Самарской области остались без горячей воды из-за огромного долга

Около трех тысяч организаций в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске лишились горячей воды по данным «ЭнергосбыТ Плюс» на 22 августа. Все эти предприятия накопили крупные долги за потребленную тепловую энергию, причем, некоторые из них не погасили задолженности за 2017 год. В 
23 августа 2018, 08:42
Прокуратура: «пирамиду позора» у домов должников в Самаре устанавливали незаконно

Прокуратура: «пирамиду позора» у домов должников в Самаре устанавливали незаконно

Сотрудники прокуратуры областной столицы во время мониторинга прессы узнали об установке конструкции «Пирамида должника» на территории, прилегающей к земельному участку должников. Напомним, что ООО «Самарские коммунальные системы» ставят железобетонные «арт-объекты» около домов неплательщиков за воду и канализацию.

Надзорное ведомство 
16 августа 2018, 09:18
В Самаре выставлено на торги имущество швейной фабрики

В Самаре выставлено на торги имущество швейной фабрики

В Самаре выставлено на торги имущество обанкроченной городской швейной фабрики. Соответствующее объявление появилось на Портале единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Процедура пройдет в форме публичного предложения. Начальная цена предлагаемого к продаже имущественного комплекса в доме № 48 по 
13 августа 2018, 05:16
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
52 млн рублей не доплатило бывшим сотрудникам самарское ООО

52 млн рублей не доплатило бывшим сотрудникам самарское ООО

Прокуратура Советского района Самары выяснила, что в ООО СК «Родник» возникла гигантская задолженность по зарплате перед работниками. 322 бывшим сотрудникам предприятия не выплатили вовремя 52 млн. рублей. Сотрудники надзорного ведомства встретились с сотрудниками компании, объяснили им, что они могут обращаться 
9 августа 2018, 09:51
На сутки Портпоселок в Тольятти останется без холодной воды

На сутки Портпоселок в Тольятти останется без холодной воды

Со вторника, 31 июля по 1 августа в Портпоселке Тольятти отключат холодную воду в домах на улицах Комзина, Инженерной, Морской, Набережной и Комсомольском шоссе. В эти сутки коммунальщики будут проводить промывку магистральных водопроводов. После того как холодное водоснабжение снова восстановится, 
30 июля 2018, 01:09
Полтора месяца без воды сидят жители села Дмитриевка

Полтора месяца без воды сидят жители села Дмитриевка

Почти чрезвычайная ситуация сложилась в селе Дмитриевка Нефтегорского района: полтора месяца без воды провели местные жители. Правда, представители МЧС положение чрезвычайным пока не признали, так как в пожарных гидрантах напор есть, а жителям воду доставляют бойлерами. Тем не менее, для 

18 июля 2018, 02:35
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