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В Тольятти хотят закупить мобильные лаборатории и искать предприятия-нелегалы
Экологическую ситуацию в Тольятти и появление неприятных запахов и смога обсуждали 4 октября на совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова. На нем присутствовали руководители промышленных предприятий, профильных ведомств, контролирующих органов и общественники. Директор Тольяттинской гидрометеорологической обсерватории Надежда Карпасова заявила, что …
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5 октября 2018, 12:23
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Друг Оушена: неизвестный залез в бункер Сталина и кое-что украл
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5 октября 2018, 11:44
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Самарец задолжал своему сыну 690 тысяч рублей
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5 октября 2018, 11:01
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В Самаре 29 пожарных тушили гараж и автомобиль на Аэропортовском шоссе
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5 октября 2018, 10:31
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В Самаре на домах неплательщиков за воду пишут лазером «долг»
В Самаре неистощимые на выдумки коммунальщики придумывают все новые способы борьбы с неплательщиками. На домах горожан, которые не перечисляют деньги за водоснабжение и канализацию, они начали «писать» лазером у конкретных окон слово «долг» и невыплаченную сумму. Надписи выводит специальная установка, …
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27 сентября 2018, 12:51
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В десятке домов Железнодорожного района отключили воду
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26 сентября 2018, 04:42
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Выяснилось, откуда появились слухи о заражении воды в Самаре
Оказалось, что слухи о заражении питьевой воды в Самаре распространяли недобросовестные бизнесмены. Напомним, что накануне жители города начали паниковать из-за фейковой новости, что питьевая вода якобы заражена после аварии на очистных сооружениях и жизни тысяч людей под угрозой. Информация гуляла …
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25 сентября 2018, 12:12
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40 домов в Самаре остались без холодной воды из-за аварии
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28 августа 2018, 05:06