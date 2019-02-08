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Материалы по теме:

900 человек эвакуировали из ТЦ «Мега» в Самаре

900 человек эвакуировали из ТЦ «Мега» в Самаре

В пятницу, 8 февраля, из торгового центра «Мега» в Самаре эвакуировали 900 человек. В здании внезапно сработала пожарная сигнализация, всех сотрудников и посетителей попросили выйти. Сигнал поступил оперативным службам около 13:00. Здание обследовали, и оказалось, что тревога была ложной. Молл 
8 февраля 2019, 02:11
Первым заместителем прокурора Самарской области стал Игорь Харитонов

Первым заместителем прокурора Самарской области стал Игорь Харитонов

Должность первого заместителя прокурора Самарской области занял Игорь Харитонов. Соответствующий приказ генпрокурор Юрий Чайка подписал накануне, 7 февраля, сообщили в надзорном ведомстве. На этом посту он сменил ушедшего на пенсию Алмаза Хусаинова.
 
Известно, что Игорю Харитонову 47 лет, он окончил в 
8 февраля 2019, 01:26
В Самаре тушили пожар в недострое рядом с УФСИН

В Самаре тушили пожар в недострое рядом с УФСИН

В пятницу утром, 8 февраля, произошел пожар в здании, расположенном в историческом центре Самары, на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской. По словам осведомленного источника, загорелись предметы обихода, но пожарные быстро затушили источник задымления. Сейчас данных о пострадавших нет, причины возгорания 
8 февраля 2019, 01:10
В Самаре остановки в транспорте будут объявлять на двух языках

В Самаре остановки в транспорте будут объявлять на двух языках

Один из жителей Самары обратился к министру транспорта и автомобильных дорог в Самарской области Ивану Пивкину с предложением объявлять остановки в общественном транспорте Самары на двух языках - русском и английском. 
 
«Есть предложение по внедрению объявлений остановок в транспорте на английском 
8 февраля 2019, 12:02
В Самаре испытывают тепловой пункт, который может отапливать 4 «девятиэтажки» во время коммунальных ЧП

В Самаре испытывают тепловой пункт, который может отапливать 4 «девятиэтажки» во время коммунальных ЧП

В эти минуты у Детской инфекционной больницы №5 на Ново-Садовой проходят испытания автономного теплового пункта. В случае аварийного отключения теплоснабжения он сможет отапливать 3-4 девятиэтажных дома. Установка потребляет до 60 литров солярки в час. По словам специалистов, такие тренировки тепловых 
7 февраля 2019, 12:53
В Самаре вода из лопнувшей трубы заковала в ледяной панцирь припаркованные машины

В Самаре вода из лопнувшей трубы заковала в ледяной панцирь припаркованные машины

Во вторник, 5 февраля, на пересечении улиц Авроры и Печерской автомобилистов ждал неприятный сюрприз - три припаркованные вдоль дороги машины покрылись толстой коркой льда и снега. По словам очевидцев, по улице Авроры от Печерской наблюдался поток воды, и горожане 
6 февраля 2019, 11:54
Самарцы задолжали за воду уже 1,5 млрд рублей

Самарцы задолжали за воду уже 1,5 млрд рублей

По итогам 2018 года общий долг жителей и организаций Самары за воду и водоотведение вырос на 15 процентов, до 1 миллиарда 563-х млн рублей, информируют "Самарские коммунальные системы". Причина по всем категориям абонентов единая - низкая платёжная дисциплина, отмечают коммунальщики. 
4 февраля 2019, 09:51
Снова «черви»: на Ставропольской в Самаре провалился асфальт

Снова «черви»: на Ставропольской в Самаре провалился асфальт

В ближайшие дни Сеть снова «атакуют» мемы о дорожных червях, которые виноваты в проблемах с самарскими дорогами: 3 февраля на участке улицы Ставропольской от Ново-Вокзальной до улицы Александра Матросова возник провал на проезжей части. Как сообщили в ГУ МВД по 
4 февраля 2019, 07:58
Холодную воду вернули жителям 7 домов в Самаре

Холодную воду вернули жителям 7 домов в Самаре

В ночь на пятницу, 7 декабря, в областной столице восстановили водоснабжение семи домов в Октябрьском районе. Напомним, что из-за утечки и незаконного строения, стоящего на инженерных коммуникациях, в них не было холодной воды с 5 декабря. Поврежденный участок водовода при 
7 декабря 2018, 12:48
Самарские ученые научились делать воду и электричество из воздуха

Самарские ученые научились делать воду и электричество из воздуха

Специалисты Самарского университета разработали установку, которая позволяет добывать воду из воздуха. В первую очередь она предназначена для работы в условиях пустыни.

Суть работы устройства состоит в том, что проходящий через него горячий воздух охлаждается до так называемой точки росы, а влага, 

1 ноября 2018, 03:39
Заплатит в десятки раз больше: на автозаправке на Мичурина сорвали пломбу со счетчика

Заплатит в десятки раз больше: на автозаправке на Мичурина сорвали пломбу со счетчика

Коммунальщики регулярно обходят абонентов - юридических лиц, чтобы снять показания и осмотреть счетчики и пломбы на обводных линиях. За 9 месяцев этого года выявили 26 случаев срыва пломб и использования воды в обход приборов учета. В конце сентября на заправке 
5 октября 2018, 11:21
В Самаре на домах неплательщиков за воду пишут лазером «долг»

В Самаре на домах неплательщиков за воду пишут лазером «долг»

В Самаре неистощимые на выдумки коммунальщики придумывают все новые способы борьбы с неплательщиками. На домах горожан, которые не перечисляют деньги за водоснабжение и канализацию, они начали «писать» лазером у конкретных окон слово «долг» и невыплаченную сумму. Надписи выводит специальная установка, 
27 сентября 2018, 12:51
Сотрудники МЧС предотвратили «пожар» в самарском хранилище хлора

Сотрудники МЧС предотвратили «пожар» в самарском хранилище хлора

На одном из стратегически важных для Самары объектов - насосно-фильтровальной станции № 1, где хранится хлор, с утра прозвучал сигнал тревоги и была объявлена эвакуация. К НФС немедленно прибыли аварийные службы и развернули оперативный штаб.

Жителей домов, расположенных рядом с насосно-фильтровальной 

4 октября 2013, 04:43
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