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900 человек эвакуировали из ТЦ «Мега» в Самаре
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8 февраля 2019, 02:11
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Первым заместителем прокурора Самарской области стал Игорь Харитонов
Должность первого заместителя прокурора Самарской области занял Игорь Харитонов. Соответствующий приказ генпрокурор Юрий Чайка подписал накануне, 7 февраля, сообщили в надзорном ведомстве. На этом посту он сменил ушедшего на пенсию Алмаза Хусаинова.
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8 февраля 2019, 01:26
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В Самаре тушили пожар в недострое рядом с УФСИН
В пятницу утром, 8 февраля, произошел пожар в здании, расположенном в историческом центре Самары, на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской. По словам осведомленного источника, загорелись предметы обихода, но пожарные быстро затушили источник задымления. Сейчас данных о пострадавших нет, причины возгорания …
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8 февраля 2019, 01:10
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В Самаре остановки в транспорте будут объявлять на двух языках
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8 февраля 2019, 12:02
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В Самаре испытывают тепловой пункт, который может отапливать 4 «девятиэтажки» во время коммунальных ЧП
В эти минуты у Детской инфекционной больницы №5 на Ново-Садовой проходят испытания автономного теплового пункта. В случае аварийного отключения теплоснабжения он сможет отапливать 3-4 девятиэтажных дома. Установка потребляет до 60 литров солярки в час. По словам специалистов, такие тренировки тепловых …
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7 февраля 2019, 12:53
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В Самаре вода из лопнувшей трубы заковала в ледяной панцирь припаркованные машины
Во вторник, 5 февраля, на пересечении улиц Авроры и Печерской автомобилистов ждал неприятный сюрприз - три припаркованные вдоль дороги машины покрылись толстой коркой льда и снега. По словам очевидцев, по улице Авроры от Печерской наблюдался поток воды, и горожане …
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6 февраля 2019, 11:54
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Самарцы задолжали за воду уже 1,5 млрд рублей
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4 февраля 2019, 09:51
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Снова «черви»: на Ставропольской в Самаре провалился асфальт
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4 февраля 2019, 07:58
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Холодную воду вернули жителям 7 домов в Самаре
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7 декабря 2018, 12:48
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Самарские ученые научились делать воду и электричество из воздуха
Специалисты Самарского университета разработали установку, которая позволяет добывать воду из воздуха. В первую очередь она предназначена для работы в условиях пустыни.
Суть работы устройства состоит в том, что проходящий через него горячий воздух охлаждается до так называемой точки росы, а влага, …
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1 ноября 2018, 03:39
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Заплатит в десятки раз больше: на автозаправке на Мичурина сорвали пломбу со счетчика
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5 октября 2018, 11:21
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В Самаре на домах неплательщиков за воду пишут лазером «долг»
В Самаре неистощимые на выдумки коммунальщики придумывают все новые способы борьбы с неплательщиками. На домах горожан, которые не перечисляют деньги за водоснабжение и канализацию, они начали «писать» лазером у конкретных окон слово «долг» и невыплаченную сумму. Надписи выводит специальная установка, …
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27 сентября 2018, 12:51
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Сотрудники МЧС предотвратили «пожар» в самарском хранилище хлора
На одном из стратегически важных для Самары объектов - насосно-фильтровальной станции № 1, где хранится хлор, с утра прозвучал сигнал тревоги и была объявлена эвакуация. К НФС немедленно прибыли аварийные службы и развернули оперативный штаб.
Жителей домов, расположенных рядом с насосно-фильтровальной …
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4 октября 2013, 04:43
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