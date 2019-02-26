Бывший врач-анестезиолог, который изнасиловал пациентку, отправится на три года в колонию … В Самаре поставлена точка в скандальном деле бывшего врача-анестезиолога. Напомним, что Юрий Черников обвинялся в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Во время расследования и суда установили, что 2 августа 2017 года врач в помещении одного из обществ с ограниченной