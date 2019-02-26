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Пьяный уголовник, который «обнес» церковь в Самаре, отправится в колонию строгого режима
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26 февраля 2019, 08:31
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Бывший врач-анестезиолог, который изнасиловал пациентку, отправится на три года в колонию
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25 февраля 2019, 09:39
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В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?
Блогер verqiz обращается к самарской управляющей компании ЖКС с вопросом, когда она начнет работать? "Зима подходит к своему завершению! А вот ЖКС как-то не очень справляется с уборкой снега во дворах, а может, даже и не пытается это делать …
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25 февраля 2019, 08:53
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В блогах: фермерство как хобби, бизнес и образ жизни
Самарский блогер Наталья Ширяева решила развенчать миф о том, что в России "деревня умирает, там нет молодежи, кто смог - тот свалил". "На мой взгляд, если это применимо к русской деревни, то только локально, - пишет автор. - Жизнь …
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25 февраля 2019, 08:48
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Реальные доходы населения Самарской области сокращаются
В Самарской области продолжается сокращение реальных доходов населения, говорится в отчете Самарастата. Ведомство подготовило данные за 2018 год. Согласно документу, среднемесячная заработная плата, начисленная в декабре прошлого года работникам организаций региона, составила 40 тысяч 651 рубль и по сравнению с …
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25 февраля 2019, 07:08
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Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети
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25 февраля 2019, 03:06
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Мохаммед Рабиу будет выступать за «Крылья Советов»
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25 февраля 2019, 10:33
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«Крылья Советов» разгромили «Шахтер» и разошлись ничьей с «Астаной»
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25 февраля 2019, 08:21
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РФС отказал Тихонову в рассмотрении спора о взыскании долга с "Крыльев Советов"
РФС отказал Тихонову в рассмотрении спора о взыскании долга с "Крыльев Советов".
Соответствующий документ опубликован на сайте Палаты РФС по разрешению споров. Какие претензии возникли у экс-главного тренера самарского клуба Андрей Тихонова к своему бывшему работодателю, не уточняется. Тихонову отказали рассматривать …
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24 февраля 2019, 03:44
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В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?
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23 февраля 2019, 08:01
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В трансферную кампанию в «Крылья Советов» пришли шесть новичков
В трансферную кампанию «Крылья Советов» пополнили шесть новичков. При этом к «молодежке» присединились пять игроков. Напомним, что трансферное окно закрывается сегодня, 22 февраля. Как отметили представители клуба, состав команды пополнили как опытные, так и молодые перспективные футболисты. Между тем, самарский …
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22 февраля 2019, 02:17
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70 тысяч самарцев могут рассчитывать на индексацию пенсий сверх прожиточного минимума
Число пенсионеров в Самарской области превысило 1 миллион человек. Это исторический максимум. Долгие годы цифра колебалась около этой границы, но ее не превышала. Сейчас региональный Пенсионный фонд готов к исполнению поручения президента РФ Владимира Путина индексировать пенсии сверх прожиточного минимума. …
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22 февраля 2019, 12:20
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Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Партизаном»
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7 февраля 2019, 09:38
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«Самара Арена» поборется за титул лучшего стадиона мира
«Самара Арена» сразится за звание лучшего стадиона мира, открытого в 2018 году. Соответствующее голосование стартовало на англоязычном портале Stadiumdb.com. Конкурс проводится девятый год подряд. Голосовать могут все желающие. Правила просты. Нужно выбрать пять лучших стадионов из 27 представленных: присвоить …
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7 февраля 2019, 08:13
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В будни до «Самара Арены» пустили трамвай № 7
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1 февраля 2019, 09:45
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До «Самара Арены» в будни пустят трамвай № 7
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22 января 2019, 12:43
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