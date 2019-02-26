8
54
41
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25.02.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Пьяный уголовник, который «обнес» церковь в Самаре, отправится в колонию строгого режима

Пьяный уголовник, который «обнес» церковь в Самаре, отправится в колонию строгого режима

Самарский суд рассмотрел уголовное дело 33-летнего ранее судимого мужчины. Как сообщили в региональном ГУ МВД, на территории Православного Прихода в Честь Трех Святителей на улице Стара-Загора пьяный злоумышленник разбил стекло и украл из трапезной имущество. Общий ущерб составил 63 тысячи 
26 февраля 2019, 08:31
Бывший врач-анестезиолог, который изнасиловал пациентку, отправится на три года в колонию

Бывший врач-анестезиолог, который изнасиловал пациентку, отправится на три года в колонию

В Самаре поставлена точка в скандальном деле бывшего врача-анестезиолога. Напомним, что Юрий Черников обвинялся в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Во время расследования и суда установили, что 2 августа 2017 года врач в помещении одного из обществ с ограниченной 
25 февраля 2019, 09:39
В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?

В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?

Блогер verqiz обращается к самарской управляющей компании ЖКС с вопросом, когда она начнет работать? "Зима подходит к своему завершению! А вот ЖКС как-то не очень справляется с уборкой снега во дворах, а может, даже и не пытается это делать 
25 февраля 2019, 08:53
В блогах: фермерство как хобби, бизнес и образ жизни

В блогах: фермерство как хобби, бизнес и образ жизни

Самарский блогер Наталья Ширяева решила развенчать миф о том, что в России "деревня умирает, там нет молодежи, кто смог - тот свалил". "На мой взгляд, если это применимо к русской деревни, то только локально, - пишет автор. - Жизнь 
25 февраля 2019, 08:48
Реальные доходы населения Самарской области сокращаются

Реальные доходы населения Самарской области сокращаются

В Самарской области продолжается сокращение реальных доходов населения, говорится в отчете Самарастата. Ведомство подготовило данные за 2018 год. Согласно документу, среднемесячная заработная плата, начисленная в декабре прошлого года работникам организаций региона, составила 40 тысяч 651 рубль и по сравнению с 
25 февраля 2019, 07:08
Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

В Самарской области вступил в силу приговор Богатовского районного суда. По решению служителей Фемиды, 24-летнего местного жителя признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности. Как сообщили в УФСБ России по Самарской области, молодой человек размещал на своей странице в 
25 февраля 2019, 03:06
Мохаммед Рабиу будет выступать за «Крылья Советов»

Мохаммед Рабиу будет выступать за «Крылья Советов»

Самарские «Крылья Советов» пополнил 29-летний полузащитник Мохаммед Рабиу. Он присоединился к команде в заключительный день зимнего трансферного окна. Ранее спортсмен выступал за «Кубань» и «Анжи», а также за французский «Эвиан». С 2011 по 2015 годы он был игроком сборной Ганы, 
25 февраля 2019, 10:33
«Крылья Советов» разгромили «Шахтер» и разошлись ничьей с «Астаной»

«Крылья Советов» разгромили «Шахтер» и разошлись ничьей с «Астаной»

В воскресенье, 24 февраля, самарские «Крылья Советов» открывали программу игрового дня матчем с «Шахтером» из Караганды. На второй минуте самарцы повели в счете, Георгий Зотов пробил по воротам, а затем Сергей Корниленко вколотил мяч в сетку — 1:0. Второй мяч 
25 февраля 2019, 08:21
РФС отказал Тихонову в рассмотрении спора о взыскании долга с

РФС отказал Тихонову в рассмотрении спора о взыскании долга с "Крыльев Советов"

РФС отказал Тихонову в рассмотрении спора о взыскании долга с "Крыльев Советов". 

Соответствующий документ опубликован на сайте Палаты РФС по разрешению споров. Какие претензии возникли у экс-главного тренера самарского клуба Андрей Тихонова к своему бывшему работодателю, не уточняется. Тихонову отказали рассматривать 

24 февраля 2019, 03:44
В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?

В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?

Число пенсионеров в Самарской области превысило 1 миллион человек. И это исторический максимум. Долгие годы цифра колебалась около этой границы, но ее не превышала. Пропорционально растет и количество людей преклонного возраста, у которых выплата по старости ниже прожиточного минимума. Таких 
23 февраля 2019, 08:01
В трансферную кампанию в «Крылья Советов» пришли шесть новичков

В трансферную кампанию в «Крылья Советов» пришли шесть новичков

В трансферную кампанию «Крылья Советов» пополнили шесть новичков. При этом к «молодежке» присединились пять игроков.  Напомним, что трансферное окно закрывается сегодня, 22 февраля. Как отметили представители клуба, состав команды пополнили как опытные, так и молодые перспективные футболисты. Между тем, самарский 
22 февраля 2019, 02:17
70 тысяч самарцев могут рассчитывать на индексацию пенсий сверх прожиточного минимума

70 тысяч самарцев могут рассчитывать на индексацию пенсий сверх прожиточного минимума

Число пенсионеров в Самарской области превысило 1 миллион человек. Это исторический максимум. Долгие годы цифра колебалась около этой границы, но ее не превышала. Сейчас региональный Пенсионный фонд готов к исполнению поручения президента РФ Владимира Путина индексировать пенсии сверх прожиточного минимума. 
22 февраля 2019, 12:20
Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Партизаном»

Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Партизаном»

В среду, 6 февраля, самарские «Крылья Советов» сыграли товарищеский матч с сербским «Партизаном». Напомним, что в Турции продолжается подготовка команды ко второй половине чемпионата России. Контрольная игра завершилась ничьей со счетом 0:0, соперники так и не смогли распечатать ворота друг 
7 февраля 2019, 09:38
«Самара Арена» поборется за титул лучшего стадиона мира

«Самара Арена» поборется за титул лучшего стадиона мира

«Самара Арена» сразится за звание лучшего стадиона мира, открытого в 2018 году. Соответствующее голосование стартовало на англоязычном портале Stadiumdb.com. Конкурс проводится девятый год подряд. Голосовать могут все желающие. Правила просты. Нужно выбрать пять лучших стадионов из 27 представленных: присвоить 
7 февраля 2019, 08:13
В будни до «Самара Арены» пустили трамвай № 7

В будни до «Самара Арены» пустили трамвай № 7

С пятницы, 1 февраля, в будние дни вместо трамвайного маршрута № 14 «Проспект Кирова - стадион «Самара Арена» перевозить пассажиров до спортивного объекта будет трамвай № 7. Ранее он курсировал от станции метро «Победа» до Барбошиной поляны, а теперь продляется 
1 февраля 2019, 09:45
До «Самара Арены» в будни пустят трамвай № 7

До «Самара Арены» в будни пустят трамвай № 7

Самарцам будет проще добраться до нового стадиона. В будни до «Самара Арены» пустят трамвай № 7. Новость озвучил городской департамент транспорта.

- Трамвай № 14 действует по временной схеме. В будние дни до Арены сейчас планируется движение трамвая № 7. 
22 января 2019, 12:43
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх