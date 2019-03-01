|
В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок
В пятницу, 1 марта, стало известно, что в одном из отделений Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н. Постникова обвалился потолок. Снимки из медицинского учреждения опубликовали в соцсетях очевидцы. Представители министерства здравоохранения Самарской области заявили, что при проведении ремонта …
|
1 марта 2019, 05:10
|
В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал
|
1 марта 2019, 04:49
|
Новички и тренер «Крыльев» пообщаются с болельщиками
|
1 марта 2019, 03:54
|
В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажки в Южном проезде
|
1 марта 2019, 02:21
|
В Новокуйбышевске вынесли приговор мужчине, который угрожал взорвать дом с 15 заложниками
|
1 марта 2019, 08:06
|
В Самаре начальника отделения ДПС подозревают во взяточничестве
В четверг, 28 февраля, в Самаре возбудили дело в отношении высокопоставленного силовика - сотрудника ГИБДД Виталия Деревяго, начальника отделения исполнения административного законодательства полка ДПС ОГИБДД У МВД России по Самаре. Его подозревают в «Обещании или предложении посредничества во взяточничестве», дело …
|
28 февраля 2019, 03:26
|
Видео: следком прокомментировал задержание сотрудников МЧС в Тольятти
Пресс-служба управления Следственного комитета по Самарской области прокомментировала информацию о задержании сотрудников МЧС в Тольятти. В поле зрения силовиков попал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Тольятти, Жигулевску и Ставропольскому району, а также двое его заместителей.
|
28 февраля 2019, 03:24
|
Видео: в самарском ТЦ задержали иностранца, который находился в международном розыске
Самарские полицейские узнали, что в областной столице нелегально находится 39-летний иностранец, которого правоохранительные органы соседней республики искали по подозрению в мошенничестве. Силовики наблюдали за местами, где имел обыкновение бывать этот мужчина. На выходе из торгового центра на улице Победы его …
|
28 февраля 2019, 12:50
|
В Тольятти за взятку задержали начальника отдела надзорной деятельности МЧС и его замов
|
28 февраля 2019, 11:57
|
Самарец, который пытался подкупить полицейского, отправится в колонию на три года
|
19 февраля 2019, 09:46
|
Вопрос об аресте бывшего первого зама гендиректора «Прогресса» решит Самарский районный суд
|
14 февраля 2019, 04:43
|
Александр Хинштейн стал зампредом комитета Госдумы по борьбе с коррупцией
Александр Хинштейн избран заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Об этом сообщил сам парламентарий в своем Твиттере. Решение по его кандидатуре было принято единогласно.
«Благодарю коллег за доверие», - пишет Александр Хинштейн.
Напомним, Хинштейн стал депутатом Госдумы текущего созыва …
|
12 февраля 2019, 02:36
|
Самара вошла в десятку самых коррумпированных городов страны
|
4 февраля 2019, 12:25
|
В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС
|
2 октября 2018, 11:53
|
В Самаре задержали сотрудника Росгвардии, который катался пьяным
|
1 октября 2018, 12:08
|
«Лада Калина» сбила мотоциклиста перед Хрящевским шоссе в Тольятти
В среду вечером, 4 июля, на улице Северной в Автозаводском районе Тольятти мотоцикл столкнулся с автомобилем «Лада Калина». Это случилось на отрезке дороги перед Хрящевским шоссе. По словам очевидцев в паблике «Происшествия Тольятти», таксист - водитель «Калины» разворачивался, и …
|
5 июля 2018, 08:52
Мы Вам перезвоним!