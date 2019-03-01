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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок

В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок

В пятницу, 1 марта, стало известно, что в одном из отделений Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н. Постникова обвалился потолок. Снимки из медицинского учреждения опубликовали в соцсетях очевидцы. Представители министерства здравоохранения Самарской области заявили, что при проведении ремонта 
1 марта 2019, 05:10
В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал

В Тольятти задержали водителя, который сбил ребенка на тротуаре и сбежал

В Тольятти полицейские задержали автомобилиста, который сбил ребенка и уехал с места аварии. ДТП случилось вечером 24 февраля на улице Голосова. Около дома № 75 автолюбитель наехал на ребенка на тротуаре, а затем скрылся. Пострадавшему потребовалась помощь врачей.

Сотрудники 
1 марта 2019, 04:49
Новички и тренер «Крыльев» пообщаются с болельщиками

Новички и тренер «Крыльев» пообщаются с болельщиками

В понедельник, 4 марта, в 19:30 болельщиков приглашают на презентацию новичков самарских «Крыльев Советов», которые присоединились к команде этой зимой, а также на встречу с главным тренером команды Миодрагом Божовичем. Место проведения - ТРК «Космопорт». В программе - общение «без 
1 марта 2019, 03:54
В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажки в Южном проезде

В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша двухэтажки в Южном проезде

В Советском районе областной столицы случилось ЧП - в четверг, 28 февраля, в доме №108 по Южному проезду под тяжестью мокрого снега обвалилась крыша. Как пояснили в горадминистрации, обрушилась часть кровли (примерно 20%) дома 1950 года постройки.
 
- Угрозы для жизни 
1 марта 2019, 02:21
В Новокуйбышевске вынесли приговор мужчине, который угрожал взорвать дом с 15 заложниками

В Новокуйбышевске вынесли приговор мужчине, который угрожал взорвать дом с 15 заложниками

Перед судом в Новокуйбышевске предстал 35-летний мужчина, которого подозревали в заведомо ложном ложном сообщении об акте терроризма. По версии следствия, в августе 2018 года он «набрался», позвонил в экстренную службу «112» и заявил, что взорвет дом №17а на улице Островского. 
1 марта 2019, 08:06
В Самаре начальника отделения ДПС подозревают во взяточничестве

В Самаре начальника отделения ДПС подозревают во взяточничестве

В четверг, 28 февраля, в Самаре возбудили дело в отношении высокопоставленного силовика - сотрудника ГИБДД Виталия Деревяго, начальника отделения исполнения административного законодательства полка ДПС ОГИБДД У МВД России по Самаре. Его подозревают в «Обещании или предложении посредничества во взяточничестве», дело 
28 февраля 2019, 03:26
Видео: следком прокомментировал задержание сотрудников МЧС в Тольятти

Видео: следком прокомментировал задержание сотрудников МЧС в Тольятти

Пресс-служба управления Следственного комитета по Самарской области прокомментировала информацию о задержании сотрудников МЧС в Тольятти. В поле зрения силовиков попал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Тольятти, Жигулевску и Ставропольскому району, а также двое его заместителей.
28 февраля 2019, 03:24
Видео: в самарском ТЦ задержали иностранца, который находился в международном розыске

Видео: в самарском ТЦ задержали иностранца, который находился в международном розыске

Самарские полицейские узнали, что в областной столице нелегально находится 39-летний иностранец, которого правоохранительные органы соседней республики искали по подозрению в мошенничестве. Силовики наблюдали за местами, где имел обыкновение бывать этот мужчина. На выходе из торгового центра на улице Победы его 
28 февраля 2019, 12:50
В Тольятти за взятку задержали начальника отдела надзорной деятельности МЧС и его замов

В Тольятти за взятку задержали начальника отдела надзорной деятельности МЧС и его замов

В Тольятти арестованы начальник отдела надзорной деятельности МЧС Сергей Нечипорук и два его заместителя — Сергей Жиров и Владимир Степанов. Об этом рассказал депутат Госдумы России от Самарской области Александр Хинштейн. По его словам, всех троих подозревают в получении взятки, 
28 февраля 2019, 11:57
Самарец, который пытался подкупить полицейского, отправится в колонию на три года

Самарец, который пытался подкупить полицейского, отправится в колонию на три года

В Самаре вынесли приговор мужчине, который обвинялся в попытке дать взятку полицейскому в крупном размере и мошенничестве. По версии следствия, 1 марта прошлого года самарец в здании отдела полиции №5 передал сотруднику полиции 200 тысяч рублей - половину суммы взятки. 
19 февраля 2019, 09:46
Вопрос об аресте бывшего первого зама гендиректора «Прогресса» решит Самарский районный суд

Вопрос об аресте бывшего первого зама гендиректора «Прогресса» решит Самарский районный суд

С минуты на минуту в Самарском районном суде начнется заседание, на котором будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для бывшего первого заместителя генерального директора РКЦ «Прогресс» Константина Наумова. Накануне его задержали по  подозрению в мошенничестве, у него дома прошли 

14 февраля 2019, 04:43
Александр Хинштейн стал зампредом комитета Госдумы по борьбе с коррупцией

Александр Хинштейн стал зампредом комитета Госдумы по борьбе с коррупцией

Александр Хинштейн избран заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Об этом сообщил сам парламентарий в своем Твиттере. Решение по его кандидатуре было принято единогласно.

«Благодарю коллег за доверие», - пишет Александр Хинштейн.

Напомним, Хинштейн стал депутатом Госдумы текущего созыва 

12 февраля 2019, 02:36
Самара вошла в десятку самых коррумпированных городов страны

Самара вошла в десятку самых коррумпированных городов страны

Самара вошла в ТОП-10 самых коррупционных городов России. Его составило агентство ZOOM MARKET. Его эксперты анализировали не количество уголовных дел по соответствующим статьям, а провели опрос граждан. Всего в нем приняли участие 3600 респондентов в возрасте от 23 до 67 

4 февраля 2019, 12:25
В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС

В Зубчаниновке серый Opel Corsa врезался в пост ДПС

Во вторник, 2 октября, в поселке Зубчаниновка в Кировском районе Самары произошла необычная авария. По неизвестной причине водитель иномарки Opel Corsa врезался в пост ДПС, расположенный на выделенном кольце. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших - машина протаранила только забор 
2 октября 2018, 11:53
В Самаре задержали сотрудника Росгвардии, который катался пьяным

В Самаре задержали сотрудника Росгвардии, который катался пьяным

В выходные, 29 сентября, в Самаре сотрудники 5 роты Полка ДПС задержали очередного нетрезвого водителя. Оказалось, что пьяным за руль сел сотрудник Росгвардии. Известно, что перед тем, как он попался силовикам, автомобилист подрался около киоска на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и 
1 октября 2018, 12:08
«Лада Калина» сбила мотоциклиста перед Хрящевским шоссе в Тольятти

«Лада Калина» сбила мотоциклиста перед Хрящевским шоссе в Тольятти

В среду вечером, 4 июля, на улице Северной в Автозаводском районе Тольятти мотоцикл столкнулся с автомобилем «Лада Калина». Это случилось на отрезке дороги перед Хрящевским шоссе. По словам очевидцев в паблике «Происшествия Тольятти», таксист - водитель «Калины» разворачивался, и 
5 июля 2018, 08:52
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