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В Тольятти за взятку задержали начальника отдела надзорной деятельности МЧС и его замов
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28 февраля 2019, 11:57
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В Тольятти пройдет Startup Tour
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28 февраля 2019, 07:19
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В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения
В Тольятти судебные приставы завели 223 исполнительных производства о взыскании административных штрафов с одной из организаций. Их общая сумма составила 179 тысяч рублей. Приставы вручили представителям фирмы требование погасить задолженность в пятидневный срок и предупредили, что если это не будет …
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27 февраля 2019, 12:43
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«АвтоВАЗ» заработал в обычном режиме после коммунальной аварии
В среду, 27 февраля, стало известно о том, что в Тольятти была устранена коммунальная авария на «АвтоВАЗе». За ночь ее последствия ликвидировали, производство запускают в плановом режиме. Коммунальное ЧП на планы предприятия по производству автомобилей никак не повлияет, сообщает …
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27 февраля 2019, 12:02
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Во вторник в Самарской области обещают ветер с порывами до 19-24 м/с
Во вторник, 19 февраля, в большинстве районов Самарской области синоптики прогнозируют северо-западный ветер с порывами 19-24 м/с, местами низовые метели с ухудшением видимости 500-1000 м, на дорогах сильная гололедица. Как сообщили в Приволжском УГМС, во вторник днем облачно с …
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19 февраля 2019, 09:10
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Ближайшей ночью сильный снегопад вновь обрушится на Самарскую область
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17 февраля 2019, 06:13
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«Ты туда не ходи - ты сюда ходи»: МЧС призвало самарцев бояться сосулек
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17 февраля 2019, 02:57
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Вопрос об аресте бывшего первого зама гендиректора «Прогресса» решит Самарский районный суд
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14 февраля 2019, 04:43
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Александр Хинштейн стал зампредом комитета Госдумы по борьбе с коррупцией
Александр Хинштейн избран заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Об этом сообщил сам парламентарий в своем Твиттере. Решение по его кандидатуре было принято единогласно.
«Благодарю коллег за доверие», - пишет Александр Хинштейн.
Напомним, Хинштейн стал депутатом Госдумы текущего созыва …
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12 февраля 2019, 02:36
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Самара вошла в десятку самых коррумпированных городов страны
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4 февраля 2019, 12:25
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Житель Новокуйбышевска получил более 3 лет «строгача» за попытку подкупа следователя
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27 декабря 2018, 01:39
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