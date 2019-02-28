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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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В Тольятти пройдет Startup Tour

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В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения

В Тольятти организация 223 раза нарушила правила движения

В Тольятти судебные приставы завели 223 исполнительных производства о взыскании административных штрафов с одной из организаций. Их общая сумма составила 179 тысяч рублей. Приставы вручили представителям фирмы требование погасить задолженность в пятидневный срок и предупредили, что если это не будет 
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«АвтоВАЗ» заработал в обычном режиме после коммунальной аварии

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Во вторник в Самарской области обещают ветер с порывами до 19-24 м/с

Во вторник в Самарской области обещают ветер с порывами до 19-24 м/с

Во вторник, 19 февраля, в большинстве районов Самарской области синоптики прогнозируют северо-западный ветер с порывами 19-24 м/с, местами низовые метели с ухудшением видимости 500-1000 м, на дорогах сильная гололедица. Как сообщили в Приволжском УГМС, во вторник днем облачно с 
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Ближайшей ночью сильный снегопад вновь обрушится на Самарскую область

Ближайшей ночью сильный снегопад вновь обрушится на Самарскую область

Снежная погода все никак не уйдет с территории Самарской области. О грядущем ухудшении метеоусловий предупреждает региональное управление МЧС России. По информации ведомства, c 19.00 17 февраля до 19.00 18 февраля в ночные часы в Самарской области будет облачно, в большинстве районов 

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«Ты туда не ходи - ты сюда ходи»: МЧС призвало самарцев бояться сосулек

«Ты туда не ходи - ты сюда ходи»: МЧС призвало самарцев бояться сосулек

В Самарской области до сих пор сохраняется относительно теплая погода. Температура уже третий день держится около нуля – просто идеальные условия для "выращивания" сосулек и схода снега с крыш зданий. Как напоминают в регуправлении МЧС, сосульки чаще всего образуются на 
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Вопрос об аресте бывшего первого зама гендиректора «Прогресса» решит Самарский районный суд

Вопрос об аресте бывшего первого зама гендиректора «Прогресса» решит Самарский районный суд

С минуты на минуту в Самарском районном суде начнется заседание, на котором будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для бывшего первого заместителя генерального директора РКЦ «Прогресс» Константина Наумова. Накануне его задержали по  подозрению в мошенничестве, у него дома прошли 

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«Благодарю коллег за доверие», - пишет Александр Хинштейн.

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Самара вошла в десятку самых коррумпированных городов страны

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Житель Новокуйбышевска получил более 3 лет «строгача» за попытку подкупа следователя

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27 декабря 2018, 01:39
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