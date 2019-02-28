«Ты туда не ходи - ты сюда ходи»: МЧС призвало самарцев бояться сосулек В Самарской области до сих пор сохраняется относительно теплая погода. Температура уже третий день держится около нуля – просто идеальные условия для "выращивания" сосулек и схода снега с крыш зданий. Как напоминают в регуправлении МЧС, сосульки чаще всего образуются на …